Tradition Mit guter Stimmung, 22 Kühen und zwei jungen Helfern durch den Nebel: Auf dem Weg zur Viehschau Urnäsch mit der Familie Aerne Um zur Viehschau zu gelangen, treibt Thomas Aerne seine Tiere zusammen mit seinen zwei Söhnen, fünf Sennen und seinem Vater durch die Hügellandschaft Urnäschs. Ein einstündiger Marsch durch den Appenzeller Nebel, der mit Jauchzen, Zauren und fröhlichem Schellenläuten aber schnell vorüber geht. Malena Widmer Jetzt kommentieren 29.09.2022, 18.00 Uhr

Die Sennen ziehen mit den Kühen zum Schauplatz in Urnäsch. Bilder: Malena Widmer

Es ist ein verhangener Morgen, Nebelschwaden winden sich um die Hügel Urnäschs. Auf dem Hof der Familie Aerne lässt sich vom feuchten Wetter aber niemand die Laune verderben, denn es ist ein wichtiger Tag: Die Viehschau findet statt. Zusammen mit fünf Sennen, seinem Vater sowie seinen zwei Söhnen wird Thomas Aerne seine 22 Kühe talwärts zum Schauplatz treiben.

Doch bevor sie losziehen, nehmen die Sennen zuerst ein Zäuerli. Die Kühe, die noch auf der Weide nebenan stehen, schauen mit gehobenen Köpfen zu. Auch die zwei Söhne beobachten das Zauren fasziniert. «Der jüngere ist zum ersten Mal dabei, der ältere ist schon letztes Jahr mitgekommen», sagt Thomas Aerne. Sie gehen den Weg bis zum Schauplatz im Dorfzentrum Urnäschs mit und helfen dem Vater aufzupassen, dass keine Kuh dabei zurückbleibt.

«Chom wädli, chom»

Den drei vordersten Kühen werden die Schellen um den Hals geschnallt und schliesslich geht es los: «Chom wädli, chom», rufen die Sennen. Die Kühe trotten nach anfänglichem Misstrauen gutmütig hinter ihnen her.

Ein stetig stärker werdender Nieselregen setzt ein, aber die Sennen ziehen jauchzend und zaurend weiter. Der Fussmarsch vom Hof der Familie Aerne bis nach Urnäsch dauert eine gute Stunde. Die Aufmüpfigen unter den Kühen versuchen hie und da aus dem Zug auszubrechen. Thomas Aerne kann es trotzdem geniessen: «Wir haben den Weg mit Zäunen gesichert und so wie wir unterwegs sind, mit genügend Helfern, ist das deshalb kein Problem.» Auf dem Heimweg werden die Kühe dann braver und schneller gehen, da sie wissen, dass es stallwärts geht, sagt Grossvater Ueli Aerne schmunzelnd.

Viele Zuschauende trotz Regen

Der Morgenspaziergang führt über gewundene Strassen mit an anderen Tagen bestimmt traumhaftem Ausblick talwärts. Viele der Nachbaren kommen heraus, wenn das Vieh der Familie Aerne an ihren Höfen vorbeizieht, um zu grüssen und Erfolg an der Viehschau zu wünschen. Je näher der Vieh-Zug Urnäsch kommt, desto mehr Zuschauerinnen und Zuschauer säumen den Strassenrand. Sie erwarten die Sennen und Kühe freudig unter ihren Regenschirmen.

Im Dorf angekommen, schreiten die Kühe schliesslich unter dem geschmückten Schaubogen hindurch und ihnen werden die Schellen abgenommen. Die Sennen stimmen ein abschliessendes Zäuerli an. «Das ist etwas, das wir von Generation zu Generation weitergeben», sagt Aerne zu dieser Tradition und der Frage, wie die Jungen den wortlosen Gesang lernten.

Seit seinem achten Lebensjahr ist Thomas Aerne jährlich an der Viehschau dabei. Er sagt:

«Die Stimmung ist, was mir dabei wohl am besten gefällt. Und wir Bauern haben es untereinander jeweils unheimlich schön.»

Für ihn sei der Anlass immer auch eine Chance, um zu sehen, wo er mit seinen Kühen stehe, und sein Vieh mit dem der anderen Bauern zu vergleichen.

Am Nachmittag werden die Spezialpreise verliehen

Die Tiere werden auf dem Platz vor der Kirche Urnäschs unter ohrenbetäubendem Muhen eingeordnet. Es gibt dabei verschiedene Abteilungen; die schönsten Kühe werden zuvorderst platziert. Thomas Aerne erzählt:

«Am Nachmittag werden die Spezialpreise verliehen: Für die höchste Lebensleistung, den schönsten Euter. Zudem wird auch eine Miss Urnäsch gekürt.»

Um 16 Uhr kommt es schliesslich zum «Ablooh»: Die Kühe werden zurück auf die Höfe gebracht. Der Viehschautag ist damit aber noch nicht zu Ende. Am Schauabend werden die Ranglisten verteilt und die Spezialpreise den Gewinnern ausgehändigt. Den Viehschau-Tag lassen die Bauern und Sennen mit Musik und unter gemütlichem Beisammensein ausklingen.

Hinweis: Die Gewinnerinnen der Viehschau Urnäsch:

Miss Urnäscher Käse: Goldi (Egal), Sepp Jäger

Höchste Lebensleistung: Blüemli (Jolden-ET), 115532 kg, Christian Brunner

Erst-Melk-Champion: Paia (Highlight-ET), Ueli Rechtsteiner

Schöneuterpreis - 1. Lakt.: Tatjana (Lennox), Wendelin Eugster

Schöneuterpreis - 2. und 3. Lakt.: Bonita (Genox-Boy), Christian Brunner

Schöneuterpreis - 4. und folgende Lakt.: Nadine (Nescardo), Ernst Frick

Miss Urnäsch OB: Lilian (Harley), Ulrich Biser

Miss Urnäsch: Bonita (Genox-Boy), Christian Brunner

