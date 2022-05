Stosswallfahrt: Rund 250 Personen nehmen an der Prozession teil

Tradition Dunkle Wolken, Rosenkranzgebet und Wanderschuhe: In einer Prozession von Appenzell zur Stosskapelle bei Gais wird der Schlacht im Jahr 1405 gedacht Am Sonntag nahmen zahlreiche Amtsträger und Privatpersonen aus Innerrhoden an der traditionellen Stosswallfahrt teil. Die Prozession führt von Appenzell zur Kapelle am Stoss bei Gais. Die Teilnehmenden gedenken auf ihrem Marsch der Schlacht am Stoss im Jahr 1405. Mea McGhee 08.05.2022, 13.07 Uhr

Die Teilnehmenden der Stosswallfahrt auf dem Weg von Gais zur Schlachtkappelle am Stoss. Bild: Benjamin Manser

Traditionell begeben sich Vertreter aus der Politik und Kirche sowie Bürgerinnen und Bürger am zweiten oder dritten Maisonntag auf die Stosswallfahrt. Diese erinnert an die Schlacht am Stoss im Jahre 1405, als sich die Appenzeller nach längeren Befreiungsbemühungen gegenüber der Herrschaft der Abtei St.Gallen durchsetzten. Am Stoss errangen sie einen entscheidenden Sieg über die Truppen des Abtes und seiner österreichischen Bündnispartner. Laut Schätzungen nahmen gestern etwa 250 Personen an der Prozession teil, ungefähr gleich viele, wie es jeweils vor Corona waren.

Um sechs Uhr morgens setzte sich die Prozession bei der Kirche St.Mauritius in Appenzell in der Morgendämmerung in Bewegung. Unterwegs beten die Teilnehmenden jeweils den Rosenkranz. Beim Sammelplatz wird der sogenannte Fahrtbrief verlesen. Darin wird das Schlachtgeschehen geschildert und die gefallenen Appenzeller werden namentlich aufgezählt, so auch Ueli Rotach, der wesentlichen Anteil am Sieg der Appenzeller hatte. Die Stosswallfahrt ist gemäss Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz erstmals im Landteilungsbrief des Jahres 1597 belegt.

Zügig unterwegs

Da es das Wetter am Sonntag zuliess, führte die Prozessionsroute zu einem guten Teil über Feldwege, gutes Schuhwerk war unabdingbar. Die Wallfahrt wird jeweils angeführt von «Chrüüz ond Fahne» (Vortragekreuz und zwei Kirchenfahnen). Es folgt der Pfarrer, begleitet von zwei Ministranten. Dahinter gehen die Mitglieder der Standeskommission, Hauptleute der Bezirke und weitere Amtsträger. Die übrigen Teilnehmenden marschieren in Zweierkolonnen. Angesichts des Wolkenverhangenen Himmels, war die Prozession am Sonntag äusserst zügig unterwegs. Noch in den Morgenstunden war die Kapelle am Stoss erreicht, wo die Wallfahrt mit einem feierlichen Gottesdienst beendet wurde.