Das Kinderfest Herisau im Wetterglück

Tradition Das Wetterglück auf seiner Seite: Buntes Herisauer Kinderfest lockt viele Besuchende an Am Dienstag fand das Kinderfest in Herisau statt. Bei bestem Wetter und guter Laune zogen die Schülerinnen und Schüler durch die Strassen. Auch die Kinder aus der Ukraine fanden Gefallen an dem Fest. Ramona Koller Jetzt kommentieren 14.06.2022, 18.00 Uhr

Ein Knall und die Herisauer Strassen füllten sich mit gut gelaunten Kindern – traditionell zuvorderst die Kinderfest-Tambouren. Sie führten den grossen Festumzug an. Es folgten die Kinder der Herisauer Schulklassen. Getreu dem Motto «Farbenfroh» wurde der Umzug von farbigen T-Shirts, Windrädern und Ballons dominiert.

Musikalisch angehaucht waren die Themen wie Pink Panther oder das knallrote Gummipferd. Eine der Gruppen trug auf orangen Schildern ukrainische Worte durch Herisau. Für Entzücken sorgte wie auch in anderen Jahren die Gruppe Land mit den Geissen und dem Pferdegespann.

Der Umzug lockte viele Schaulustige an. Für die musikalische Untermalung sorgten diverse neben den Kinderfest-Tambouren der Musikverein Herisau, die Musikgesellschaft Schwellbrunn und die Blaukreuzmusik.

Neue Route durchs Dorf

Erstmals wurde der Umzug auf einer angepassten Route durchgeführt. Am Obstmarktkreisel geriet er etwas ins Stocken, was der Freude der Zuschauenden aber keinen Abbruch tat, sondern sie im Gegenteil die Formationen in Ruhe betrachten liess. Nachdem die Kinder den Obstmarktkreisel zum zweiten Mal passiert hatten, bewegten sie sich in Richtung Ebnet zur Festbühne.

Dort führten die Schülerinnen und Schüler anschliessend vor dem zahlreich erschienenen Publikum ihre einstudierten Nummern auf. Zwischen den Aufführungen vergnügten sich die Kinder auf der grossen Hüpfburg und im grosszügigen Spielgarten. Ein Highlight war die überdimensionierte Dartscheibe, auf die mit Fussbällen geschossen werden konnte.

Bilanz der Präsidentin

Nadja Rechsteiner, abtretende Präsidentin der Kinderfestkommission, zog ein positives Fazit:

«Wir sind überglücklich».

Die Mittagsverpflegung sei reibungslos abgelaufen. Auch geschmacklich sei das Ghackets mit Hörnli hervorragend gewesen. «Wir waren froh, dass wir das Entertainmentprogramm mit Hüpfburgen und Dartscheibe aufgebaut haben. Es wurde bis am Abend rege genutzt», sagte Rechsteiner. Auch dass sich der Spielgarten grosser Beliebtheit erfreue, sei schön zu sehen.

Die ausserordentliche Umzugsroute habe sich trotz eines kurzen Staus bewährt. «Wir haben festgestellt, dass das Echo der Tambouren in der Bahnhofs- und in der Gossauerstrasse wirklich gut geklungen hat», so die Präsidentin.

Durch die Zuweisung der Farben an die Schuleinheiten habe sich zudem eine Struktur und ein Farbenfest ergeben, welches bei den Zuschauern gut ankam. Die Stimmung auf dem Festgelände sei zudem «super »gewesen. «Mit so einem Kinderfest das Präsidium abgeben zu dürfen, ist ein Traum», sagt Rechsteiner.

