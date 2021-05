Tourismus Rekordmonat in Heiden: Jetzt kommen Gäste, die noch nie in der Ostschweiz waren Während einige Ferienregionen wie beispielsweise Luzern massive Einbrüche verzeichnen, ist die Auslastung der Hotellerie im Appenzellerland gut bis sehr gut. Wohl auch, weil beide Appenzell weniger von ausländischen Touristinnen und Touristen abhängig sind. Margrith Widmer 17.05.2021, 11.59 Uhr

Das Hotel Heiden: Die Auslastung im April lag bei über 90 Prozent. Ralph Ribi

Einen absoluten Rekord gab es im Viersternhotel Heiden: «Der April war der beste Monat, den wir je gehabt haben», sagt Gastgeber Erich Dasen auf Anfrage. Die Auslastung lag bei über 90 Prozent. Im Vergleich dazu: Im April 2018 waren es 52 Prozent und vor zwei Jahren 55 Prozent. Damit hat sich die Gästezahl gegenüber den Vorjahren nahezu verdoppelt. 99 Prozent waren Schweizer Gäste, so Dasen. Vor «Corona» waren es jeweils zwischen 85 und 87 Prozent Schweizer Gäste.

Ausländische Gäste waren in früheren Jahren vor allem Geschäftsleute und Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer. Relativ viele Gäste an Wochenenden stammten jetzt aus allernächster Nähe, sagt Erich Dasen – aus Heiden, St.Gallen, Rorschach. Er stellt fest:

Erich Dasen, Hotel Heiden. Bild: PD

«Wo Wellness angeboten werden kann, sind die Hotels voll.»

Und: «Wer Wasser hat zum Reinsteigen und eine anständige Küche, hat viele Gäste.» Auch der Mai werde sehr gut sein, freut er sich.

Ostschweiz hat noch viel Potenzial

Denn: Das Hotel Heiden hat das alles: Wasser zum Reinsteigen, Wellnessangebote, geeignete Räume für Tagungen, Bankette und Seminare, das Dreisternerestaurant Bö’s – benannt nach dem Nebelspalter-Karikaturisten Bö (Carl Böcklin 1889–1907), der zwischen 1936 und 1970 in Heiden lebte und in unmittelbarer Nähe seines Hauses – und des Hotels Heiden – Opfer eines Verkehrsunfalls wurde.

Auffallend ist: Zahlreiche Gäste waren bisher noch nie in der Ostschweiz. Schon weil es immer wieder heisse, die Schweiz höre bei Winterthur auf, «hat die Ostschweiz diesbezüglich noch sehr viel Potenzial». Ausgesprochen viele Gäste seien aus der Romandie gekommen, so Dasen, und jetzt gerade seien es sehr viele Walliser, da im Wallis zurzeit Ferien seien.

Fast ausschliesslich Schweizer Gäste in Innerrhoden

Stephan Sutter, Präsident von Gastro AI. Bild: Karin Erni

Auch die Innerrhoder Hotellerie ist zufrieden mit der Auslastung und schaut sehr zuversichtlich in die Zukunft. «Wir dürfen im Moment praktisch ausschliesslich Schweizer Gäste bei uns begrüssen, jedoch habe ich keinen Zugang auf eine genaue Statistik. Die Take-away-Angebote wurden dank der hohen Qualität in den einzelnen Betrieben auch rege genutzt», sagt Stephan Sutter, Präsident von Gastro AI.

In Ausserrhoden liegen noch keine Logiernächtezahlen vom April vor, so Andreas Frey von Appenzellerland Tourismus AR. In den Frühlingsferien zwischen dem 4. und dem 19. April 2020 wurden auf der Website von Appenzellerland Tourismus AR 16,34 Prozent weniger Nutzerinnen und Nutzer registriert. Andreas Frey führt dies auf den Umstand zurück, dass der Bundesrat am 8. April den Lockdown verlängerte. «Am 16. April wurden Baumärkte, Gartencenter eröffnet.»

Andreas Frey, Geschäftsführer Appenzellerland Tourismus AR. Bild: PD

In den Frühlingsferien 2021 hingegen wurde zwischen dem 10. und dem 25. April 2021 ein Plus von 144,67 Nutzerinnen und Nutzern registriert.

Seit dem 9. März wurde bei Nutzerinnen und Nutzern von Take-away-Angeboten ein massiver Anstieg festgestellt. Im März waren es gegenüber April plus 46,25 Prozent. Seit dem 20. April erfolgte wieder ein Rückgang: Am 19. April durften die Terrassen wieder geöffnet werden. Täglich informieren sich durchschnittlich hundert Personen über Terrassen im Appenzellerland über die Ausserrhoder Website. Hinderlich waren dabei die massiven Wetterschwankungen und der seit 30 Jahren kühlste Monate April.

Kleine, ohne Spa leiden

Der Grossteil der Gäste stammte aus der Schweiz. Die Nutzung der Website gibt auch Auskunft über die Herkunft der Gäste zwischen dem 10. und dem 25. April: Aus dem Kanton Zürich waren es 36,33 Prozent, aus dem Kanton St.Gallen 21,2 Prozent, aus dem Thurgau 6,71 Prozent, aus dem Kanton Bern 6,44 Prozent, aus Genf 4,29 Prozent, aus dem Waadtland 4,08 Prozent, aus dem Aargau 3,79 Prozent und aus Basel 2,17 Prozent, so Andreas Frey. «Trotzdem müssen wir uns bewusst sein:

Sehr viele kleinere, beispielsweise ohne Spa, international oder auf Gruppen ausgerichtete Leistungsträger leiden nach wie vor», gibt Frey zu bedenken. Im März 2021 verzeichnete Ausserrhoden gegenüber dem März 2020 ein Plus an Logiernächten von 9,79 Prozent.