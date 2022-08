Reportage über Rheineck-Walzenhausen Bergbahn

TOURISMUS Nostalgische Entschleunigungsfahrt: Warum eine Fahrt mit der Zahnradbahn von Rheineck nach Walzenhausen gegen Stress hilft Eine Fahrt mit der Zahnradbahn von Rheineck nach Walzenhausen ist eine Attraktion für Touristen und Bahnliebhaber. Unsere Reportage zeigt, warum diese Strecke gegen Stress hilft und wieso die Lokführerin nach den ersten Arbeitstagen Muskelkater hatte. Tobias Hug Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Die Bergbahn Rheineck-Walzenhausen gehört seit 2006 zum Liniennetz der Appenzeller Bahnen. Bild: Tobias Hug

Liest man die Bahnhofsbeschilderung in Rheineck, fällt einem ein merkwürdiges Symbol auf: Zwischen den Signalisationen für Gleise und Busse befindet sich das Piktogramm eines angewinkelten Zuges. Zwischen dem alten Bahnhofsgebäude und Gleis eins steht das ehrwürdige «Walzehuusebähnli», wie die signalrote Zahnradbahn im Volksmund genannt wird. An diesem Vormittag hat Lokführerin Uschi Dietsche Dienst auf der Strecke. Lächelnd tritt sie aus der Führerkabine der «Liseli» und begrüsst die wartenden Fahrgäste.

Lokführerin Uschi Dietsche Bild: Tobias Hug

Die Fahrt der RhW-Bahn beginnt morgens um 5.45 Uhr in Walzenhausen und endet nach der letzten Fahrt um 19.35 Uhr wieder am selben Ausgangspunkt. Sie geniesse die frühmorgendliche Ruhe während der ersten Fahrten, sagt Uschi Dietsche, welche seit über drei Jahren als Lokführerin auf dieser Linie unterwegs ist. Die Strecke mit einer Gesamtlänge von 1,96 Kilometern führt ab der ehemaligen Talstation Ruderbach mitten durch eine wilde Landschaft. Zwei massive Brücken führen über das Hexenkirchlitobel und den Griffelbach, zwei Tunnel geleiten die Bahn durch den Berg. Dazwischen wird man von üppigen Wäldern, Obstbäumen und dem Bodenseepanorama begleitet. Während der Fahrt werden rund 274 Höhenmeter bewältigt.

Ursprünglich als Standseilbahn gebaut

Die Bergbahn Rheineck-Walzenhausen (RhW), wie sie offiziell genannt wird, verbindet seit über 125 Jahren das St. Gallische Rheineck mit dem Ausserrhodischen Walzenhausen und gehört seit 2006 zum Liniennetz der Appenzeller Bahnen. Streng genommen wurde die Strecke erst 1909 von Walzenhausen bis zum Bahnhof Rheineck erweitert. Zuvor begann, beziehungsweise endete die Fahrt beim Bahnhof Ruderbach, welcher bereits zur Gemeinde St. Margrethen gehört. An dieser Stelle beginnt ausserdem die Zahnradstrecke mit einem spürbaren Übergang. Die restlichen rund 640 Meter bis zum Bahnhof Rheineck verlaufen seit 1958 über eine Schiene. Ursprünglich wurde das Bahnprojekt als doppelgleisige Standseilbahn mit Wassergegengewichtsantrieb realisiert.

Zu Zeiten des Wassergegengewichtsbetriebes füllte der Lokführer jeweils einen Behälter zwischen den Wagenachsen mit Wasser aus dem Walzenhausener Weiher. Durch das Gewicht konnte der untere Wagen mittels eines Drahtseils nach oben gezogen werden. Das Wasser aus dem Behälter wurde am Fusse der Strecke jeweils wieder in den Alten Rhein entleert. Erst 1958 entstand durch den Streckenumbau die heutige elektrische Adhäsions- und Zahnradbahn. Auch die aussergewöhnliche Streckenbreite von 1,2 Metern stammt noch aus der Zeit der Standseilbahn.

Muskelkater wegen steiler Strecke

Fährt man talwärts, beginnt die erste Sitzplatzreihe unmittelbar hinter dem Schaltpult. Dies begeistert Kinder und Erwachsene gleichermassen, da die Sicht aus der Frontscheibe die Neigung der Strecke erst richtig deutlich macht. Steil ist das Gleis mit durchschnittlich 25 Prozent Gefälle in der Tat. Die hölzernen Sitzbänke sind sogar leicht angewinkelt gebaut, um die Neigung im Sitzen etwas auszugleichen. «Für den kurzen geraden Abschnitt zwischen Rheineck und Ruderbach fühlt es sich vielleicht komisch an. Aber wenn es steil wird, ist man froh», weiss Dietsche. Sie habe nach ihren ersten Arbeitstagen auf dieser Strecke immer Muskelkater in den Beinen gehabt, erinnert sie sich lachend. Steht man während der Fahrt angewinkelt in der Bahn, kämpft man mit dem Gleichgewicht und muss ausserdem das Geholper der Zahnradschiene ausgleichen. Mit ruhiger Hand aus dem Waggon zu fotografieren oder etwas von Hand aufzuschreiben, ist schwierig. Auf der Website der Gemeinde Walzenhausen wird die Bahn scherzhaft TGV – train à grande vibration – genannt.

Die Zahnradbahn ist am Rheinecker Bahnhof als Piktogramm signalisiert. Tobias Hug Tobias Hug Die hölzernen 3.-Klasse-Sitze versprechen nostalgischen Komfort. Tobias Hug Die Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn (RhW) ist seit 2006 Teil des Liniennetzes der Appenzeller Bahnen. Tobias Hug Seit dem Streckenumbau 1958 wird die RhW-Bahn über eine Oberleitung mit Strom versorgt. Tobias Hug An der ehemaligen Talstation Ruderbach hält die Bahn nur bei Bedarf. An dieser Stelle findet auch der Übergang zwischen Schienen- und Zahnradstrecke statt. Tobias Hug Hinter der Haltestelle Ruderbach beginnt der 315 Meter lange Schutztunnel. Tobias Hug Auf der Strecke werden insgesamt zwei Tunnel und zwei Brücken passiert. Tobias Hug Fährt die Bahn durch einen der beiden Tunnel, wird es plötzlich sehr dämmrig im Waggon. Tobias Hug Trotz des alten Warnhinweises dürfen die Seitentüren während der Fahrt offengelassen werden. Tobias Hug Tobias Hug Die Hexenkirchlitobel-Brücke ist eine der beiden Brücken, welche die Bahn auf der 1.96 Kilometer langen Strecke überquert. Tobias Hug Der Zahnradantrieb der Bahn wird wöchentlich geölt, um Abnutzung zu vermeiden. Tobias Hug Auf der Strecke bietet sich einem eine weite Aussicht über die östliche Bodenseeregion. Tobias Hug Der elektrische Triebwagen «Liseli» wurde 1958 gebaut. Tobias Hug Die Personenfrequenz auf der Strecke ist unterschiedlich: Meist werden Touristen und Eisenbahnliebhaber transportiert. Tobias Hug Die Lokführer:innen müssen das Totmannpedal alle 90 Sekunden mit dem Fuss drücken, um einen Alarm zu vermeiden. Tobias Hug Das Gefälle der Strecke beträgt rund 25 Prozent. Tobias Hug Die Geschwindigkeit der RhW-Bahn beträgt aufwärts rund 20 km/h, abwärts rund 12 km/h. Tobias Hug Die Bergstation von Walzenhausen wurde beim Streckenumbau 1958 gebaut. Tobias Hug Uschi Dietsche ist Lokführerin mit Leib und Seele. Tobias Hug Tobias Hug Manche Flächen in der Bahn sind angewinkelt gebaut, damit im Gefälle nichts abrutscht. Tobias Hug

Entschleunigung statt Produktivität

Während der Fahrt wird eines klar: Diese Strecke ist nicht für Produktivität oder Multitasking gedacht. Hier setzt man sich in den Zug, geniesst während der Fahrt die herrliche Aussicht auf den Bodensee und lässt sich buchstäblich den Stress von der Seele schütteln. Der Handyempfang fällt auf weiten Teilen der Strecke aus. Stellenweise erhält man sogar Benachrichtigungen von deutschem oder österreichischem Netz, welches von den nahe gelegenen Nachbarländern herüber funkt. «Eine Passagierin fragte mich einmal nach der Fahrt, ob wir aufgrund dieser Meldung gerade durch Deutschland gefahren seien», erzählt Uschi Dietsche. Diese Umstände laden dazu ein, die rund achtminütige Fahrt ohne multimediale Ablenkung zu geniessen.

Gute Stimmung und entspannte Fahrgäste

Auf die Fahrgäste angesprochen, meint Dietsche: «Wir haben wenig Pendler auf dieser Linie, sondern befördern vorwiegend Touristen und Eisenbahnliebhaber.» Auch bei Schulreisen oder Betriebsausflügen sei eine Fahrt mit der Bergbahn beliebt. «Grundsätzlich treffe ich während meinem Dienst sehr viele zufriedene und entspannte Leute an», sagt Dietsche. Dass sie als Lokführerin nicht wie in anderen Zügen von den Gästen abgeschirmt sei, während der Fahrt mal ein Witzli machen könne und die Leute beim Ein- und Aussteigen nochmals sehe, lockere die Atmosphäre zusätzlich auf. Grundsätzlich ist das Publikum sehr vielfältig. In der Bahn werden diverse Dialekte aus der Schweiz, Deutschland und Österreich gesprochen.

«Wir haben sehr dankbare Fahrgäste»

Nostalgie und Sicherheit

Auch der Triebwagen an sich ist eine Attraktion. «Im Prinzip ist er eine Antiquität», sagt Dietsche. «Liseli» verfügt über keine Klimaanlage, ist noch mit 3.-Klasse-Holzsitzen ausgestattet und muss in vielen Punkten ohne Automatisierung bedient werden. Genau dieser Charme wird jedoch von vielen Gästen geschätzt. «Das Spezielle an der Bahn ist die Nostalgie und die Kundennähe», ist sich eine ältere Dame sicher, welche zu den häufigsten Fahrgästen auf dieser Strecke gehört. Trotz der Nostalgie gibt es klar definierte Sicherheitsvorschriften auf dieser Strecke: Wie alle Lokführerinnen und Lokführer muss Dietsche während der Fahrt alle 90 Sekunden das sogenannte Totmannpedal am Boden der Steuerungsapparatur bedienen. Auch werden jeweils mittwochs und sonntags Bremsproben auf der Strecke durchgeführt und die Bahn wird alle fünf bis sechs Wochen revidiert. Zudem verfügt der Zug über einen modernen Fahrtenschreiber, welcher regelmässig ausgelesen wird. «Das ist ein Beruf mit grosser Verantwortung», betont Dietsche.

2019 stand die Erhaltung der RhW-Bahn aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit auf der Kippe. Zwei Jahre später erfolgte zum 125-jährigen Streckenjubiläum die Zusicherung über das Fortbestehen der Linie. Der Verwaltungsrat der Appenzeller Bahnen hat diesen Frühling einen Entscheid zu Gunsten einer automatisch betriebenen Zahnradbahn gefällt. Der Zuschlag für dieses Projekt ging an Stadler Rail. Nach der Finanzierungsgenehmigung werden die Appenzeller Bahnen die Öffentlichkeit im Detail über die Umsetzung informieren.

«Das ist ein Beruf mit grosser Verantwortung»

