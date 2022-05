Tourismus Neues Reisebüro in Heiden – Inhaberin Isabelle Korn blickt trotz Coronapandemie optimistisch in die Zukunft Anfang Mai eröffnete Isabelle Korn ihr Reisebüro «Travelkorner». Die Reiseexpertin berichtet, wie sie gestartet ist und was ihr bei der Arbeit besonderes wichtig ist. Felicitas Markoff 12.05.2022, 05.00 Uhr

Reiseexpertin und Inhaberin Isabelle Korn sitzt in ihrem Reisebüro «Travelkorner» in Heiden. Bild: Felicitas Markoff

Eine unbefriedigende Situation und ein lang gehegter Wunsch hat die Reiseexpertin Isabelle Korn dazu gebracht, sich mit 58 Jahren selbstständig zu machen. Anfang Mai hat sie an der Werdstrasse in Heiden ihr Reisebüro «Travelkorner» eröffnet. Seit 2005 gab es in Heiden kein Reisebüro mehr und auch derzeit ist «Travelkorner» das einzige Reisebüro in Heiden.

Tag der offenen Tür

Isabelle Korn, Reiseexpertin. Bild: Felicitas Markoff

Am 7. Mai hat sie den Tag der offenen Tür in ihrem Reisebüro veranstaltet. Mit einem strahlenden Gesicht sagt die Reiseexpertin:

«Ich hatte durchgehend Gäste im Reisebüro. Es war wirklich ein gelungener Tag.»

Da das Schaufenster des Reisebüros relativ klein ist, seien die Gäste überrascht gewesen, dass das Reisebüro viel grösser ist, als es von aussen scheint. Wenn es um die Neueröffnung geht, hat sie positive Rückmeldungen erhalten, wie zum Beispiel die:

«Das neue Reisebüro ist eine Bereicherung.»

Die Inhaberin freut sich, ein unabhängiges Reisebüro zu führen, in welchem sie die grosse Palette der Reiseveranstalter anbieten und ihre Kundschaft individuell beraten kann. Ob Pauschal-, Individualreisen oder Nur-Flüge, Hotels, Golf- oder Tauchferien – alle Reisearten können über sie vermittelt werden. Bei den Ostschweizerinnen und Ostschweizern sind Reisen ab Altenrhein besonders beliebt. Bei Notfällen ist die Reiseexpertin auch ausserhalb der Öffnungszeiten erreichbar. Die Bedürfnisse ihrer Kundschaft zu kennen und fachkundig zu behandeln, ist für Isabelle Korn wichtig. Sie bietet auch mehrsprachige Beratungen an. Es spiele auch keine Rolle, ob die Kundschaft ein hohes oder niedriges Budget für Reisen zur Verfügung hat, denn bei ihr seien alle willkommen. Wenn Personen von ihrer Reise zurückgekehrt seien, erkundige sie sich, wie die Reise war. Auch das gehöre zu ihrem Service dazu.

Reisen während Coronapandemie

Isabelle Korn arbeitet zurzeit alleine in ihren grossen und lichtdurchfluteten Räumlichkeiten. Je nachdem wie sich das Geschäft in Zukunft weiterentwickelt, könne sie sich auch vorstellen, jemanden einzustellen. Ursprünglich wollte die Reiseexpertin Tierärztin werden, blieb aber in dieser Branche hängen. Einige Jahre lang war sie für Tui in Wil und St.Gallen tätig. Isabelle Korn hat über 38 Jahre Berufserfahrung gesammelt, die ihr bei der Gründung ihres Reisebüros zugutekommen. Sorgen um ihre Zukunft macht sich die Reiseexpertin keine. Obwohl die Coronapandemie die Tourismusbranche besonders hart getroffen hat, sagt Isabelle Korn:

«Die Coronapandemie war die grösste Krise in der Tourismusbranche, die wir je erlebt haben. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben und den richtigen Umgang damit zu finden.»

Während der Pandemie sei sie gereist, damit sie selbst beurteilen konnte, wie die Situation wirklich war. Nach ihrer Rückkehr konnte sie ihrer Kundschaft versichern, dass das Reisen auch während der Coronapandemie möglich ist. «Reisen um die Welt verbindet und ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch für das Verständnis und die Toleranz wichtig», sagt die Reiseexpertin.

Öffnungszeiten und weitere Informationen finden Sie hier: www.travelkorner.ch