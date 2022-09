Geschäftsführer verlässt die Säntis-Schwebebahn AG

Tourismus Nach weniger als einem Jahr: Martin Sturzenegger gibt Rücktritt als Geschäftsführer der Säntis-Schwebebahn bekannt Martin Sturzenegger hat sich entschieden, die Geschäftsführung der Säntis-Schwebebahn AG im Frühjahr 2023 abzugeben. Er wird das Unternehmen verlassen, um eine Führungsaufgabe beim Innovationspark Zürich zu übernehmen. 30.09.2022, 14.43 Uhr

Martin Sturzenegger, Geschäftsführer Säntis-Schwebebahnen AG. Bild: Ralph Ribi

Die Verwaltungsrat der Säntis-Schwebebahn AG kommuniziert am Freitagnachmittag den Austritt des Geschäftsführers, Martin Sturzenegger, per Frühjahr 2023. Er hatte seine Stelle im Dezember 2021 angetreten und verlässt das Unternehmen in Bälde Richtung Zürich, wo er eine Führungsaufgabe im Innovationspark übernehmen wird.