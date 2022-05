Tourismus Appenzellerland neu mit mobiler Tourist-Info

Tourismus Die Tourist-Information ist künftig auch mobil: Appenzellerland Tourismus geht mit neuem Angebot unter die Leute An der Generalversammlung von Appenzellerland Tourismus AG wird Martin Sturzenegger, Geschäftsführer der Säntis-Schwebebahn, in den Verwaltungsrat gewählt. Höhepunkt des Anlasses ist die Präsentation einer rollenden Tourist-Info. Mea McGhee 27.05.2022, 16.00 Uhr

Pascale Sigg-Bischof, Verwaltungsratspräsidentin, und Andreas Frey, Geschäftsführer, präsentieren an der Generalversammlung von Appenzellerland Tourismus AG die mobile Tourist-Information. Bild: Mea McGhee

In frischem Grün präsentiert sich die rollende Tourist-Info, mit der Appenzellerland Tourismus künftig in Ausserrhoden unterwegs sein wird. Ein erster Einsatz ist an der Premiere des Wanderfestivals vom 3. bis 5. Juni in Hundwil geplant, wie ein Frosch soll sie künftig unterwegs sein, etwa an Viehschauen oder anderen Anlässen. Das Fahrzeug war erst kurz vor der 12. Generalversammlung vom Mittwoch fertigt gebrandet worden. Mit Freude stiessen Verwaltungsratspräsidentin Pascale Sigg-Bischof und Geschäftsführer Andreas Frey auf das neue Angebot von Appenzellerland Tourismus (ATAG) an, ehe das Fahrzeug von den Aktionären und Gästen bestaunt wurde.

Drei Innerrhoder Aktionäre und ein neuer Verwaltungsrat

Im Casino Herisau nahmen drei neue Aktionäre aus Innerrhoden an der ATAG-Generalversammlung teil: Pascale Sigg-Bischof begrüsste die Vertreter der Luftseilbahnen Hoher Kasten, Wasserauen-Ebenalp sowie Jakobsbad-Kronberg im Kreise der Ausserrhoder Tourismusanbieter. 2021 gewählt, führte sie erstmals durch die Versammlung. Die Pandemie und nun der erschütternde Krieg in der Ukraine stellten die Tourismusbranche vor grosse Herausforderungen. Sigg-Bischof sagte: «Appenzellerland Tourismus wird sich mit aller Kraft für die kleine Perle im Schweizer Tourismus einsetzen.» Weiter betonte sie, wie wichtig die übergreifende Zusammenarbeit vom Bodensee bis zum Säntis sei.

Der Verwaltungsrat mit Pascale Sigg-Bischof, Sandra Nater, Thomas Baumgartner, Erich Dasen und Adrian Höhener wurde einstimmig im Amt bestätigt. Als sechstes Mitglied wählten die Aktionäre Martin Sturzengger, Geschäftsführer der Säntis-Schwebebahn AG. Da er gleichentags seinen Abschied als CEO von Zürich Tourismus feierte, konnte er nicht an der Versammlung teilnehmen. Die 32 Aktionäre (290 Stimmen) hiessen zudem das Jahresergebnis mit einem Minus von knapp 12'000 Franken gut. Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021 von gut 65'500 Franken wird nach einstimmigem Beschluss auf die neue Rechnung vorgetragen.

Foodtrail wird fortgesetzt

Trotz der schwierigen Bedingungen habe Appenzellerland Tourismus im vergangenen Jahr viele Anfragen erhalten, sagte Geschäftsführer Andreas Frey. Die Mitarbeitenden hätten im Live-Chat, dessen Programm man mit anderen Tourismusorganisationen führe, zahlreiche Auskünfte erteilt. 43 Prozent aller Anfragen in der Ostschweiz seien durch ATAG beantwortet worden. Weiter wurde die Nutzung der Gästekarte Oskar, die über 60 Ereignisse in der Ostschweiz ermöglicht, analysiert. Frey sagte: «Es ist klar ersichtlich, dass Kantonsgrenzen für die Gäste keine Rolle spielen.»

Als Erfolg bezeichnete Frey den Foodtrail Vorderland. Die Kombination aus Wandern, kulinarischen Entdeckungen und Rätseln zog vergangene Saison über 800 Gäste an und werde 2022 erneut angeboten. Weniger gut sei der Kultursommer gelaufen. Nur rund 3,4 Personen nahmen an den Dorfführungen teil. Es gebe daher keine Wiederholung des Kultursommers, so der Geschäftsführer.

Die vier Mitglieder des Cabaret Sälewie unterhielten die rund 80 Gäste zum Abschluss mit vier Szenen aus dem Programm «Heisse Luft». Mit frischer Luft, verkauft in Einmachgläsern, oder mit Murmeltier-Knutschen als Event lieferten sie den Tourismusanbietern humorvolle Ideen für neue Geschäftsfelder.