Tourismus 14 Beherbergungsbetriebe mit einer Auslastung von 91 Prozent: Touristischer Rekord in Heiden vor 75 Jahren Nach dem Zweiten Weltkrieg war Heiden ein weitherum bekannter Kurort. 1947 wurden über 47000 Logiernächte verzeichnet. Peter Eggenberger 10.08.2022, 17.00 Uhr

Zu den im Rekordmonat August 1947 viele Gäste beherbergenden Hotels in Heiden gehörte auch die Pension «Nord», die seit zehn Jahren auf eine neue Zukunft wartet. Bild: Ralph Ribi

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 erholte sich der damals noch Fremdenverkehr genannte Tourismus in Heiden unerwartet schnell. Zahlreiche Gäste belebten im Sommer 1947 den führenden Ausserrhoder Kurort. Im August wurde sogar ein Rekord erreicht, betrug doch die Bettenauslastung stolze 91,1 Prozent. Nach dem Ersten Weltkrieg verlor Heiden dagegen viel von seinem einstigen Glanz als Kurort. Auch in den wirtschaftlich schwierigen 1920er und 30er Jahren blieb der erhoffte Aufschwung aus. Das Verschwinden weiterer Hotels, Pensionen und Restaurants war die Folge. Für einen Lichtblick sorgte dann aber die Saison 1947. Dazu die Festschrift «300 Jahre Heiden»: «1947 wurden total

1947 6449 Gästeankünfte und 47598 Logiernächte verzeichnet, wobei sich der August als Rekordmonat erwies.»

In der von den Appenzeller Verkehrsvereinen herausgegebenen Jahrespublikation «Appenzellerland» für 1947 sind für Heiden fünf Hotels, fünf Gasthäuser und vier Pensionen aufgeführt, die gesamthaft über 329 Gästebetten verfügten. Führende Betriebe waren der «Freihof» und die «Krone» mit je sechzig Betten. Vierzig Betten wies der Oberegger «Bären» auf, der punkto Werbung Anschluss an Heiden gesucht hatte. In den Gasthäusern «Adler», «Löwen», «Schäfli», «Badhof» und «Schützengarten» gab es durchschnittlich je zehn Betten, und der Kreis der Pensionen wurde vom «Quisisana» (heute Altersheim) mit 40 Betten angeführt. Noch einziges von den 1947 aufgeführten 14 Häusern ist heute das Hotel «Linde».

Besitzerwechsel im «Nord»

Auf der 1947er Hotelliste fehlt die eine beachtliche Bettenzahl aufweisende Pension «Nord». Grund dürfte der 1946 erfolgte Wechsel von Familie Graf an Marcel Stehli aus Zürich gewesen sein, der sich in seinem ersten Geschäftsjahr werbemässig zurückhielt. Marcel und Rita Stehli hatten sich kurzentschlossen für den «Nord»-Kauf und den Einstieg in die Hotellerie entschieden, obwohl dem Ehepaar entsprechende Kenntnisse fehlten. Mit Andres und Anne Stehli als Vertreter zweiter Generation begann ab Mitte der 1970er Jahre eine eigentliche Erfolgsgeschichte, die 2012 mit dem Verkauf der Liegenschaft endete.