«Totalschaden» beim Fischbestand auf rund 500 Metern: In Gonten wird Bach durch Jauche verschmutzt Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Gonten floss am Samstag kurz vor Mittag eine erhebliche Menge Jauche aus und gelangte in den nahen Bach Schwarz. 25.01.2020, 17.13 Uhr

Rund 20 Kubikmeter Jauche flossen aus. Symbolbild: Urs Jaudas

(kapo/lw) Beim Umpumpen von Jauche in einem Kuhstall ereignete sich ein Zwischenfall. In der Folge seien rund 20 Kubikmeter Jauche ausgeflossen, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden in einer Mitteilung schreibt. Die Jauche ergoss sich ausserhalb des Stalles auf einer abfallenden Zufahrtsstrasse und über gefrorenes Wiesland. Zu einem Grossteil landete die Jauche in derSchwarz, den nahe gelegenen Bach.