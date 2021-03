Totalrevision «Bringen Sie sich ein»: Ausserrhoder Regierungsrat möchte mit der Bevölkerung über die neue Verfassung diskutieren Während zweier Jahre hat die Verfassungskommission am Entwurf zur neuen Ausserrhoder Kantonsverfassung gearbeitet. Dieser liegt nun vor und beinhaltet einige kontroverse Themen, die noch für Gesprächsstoff sorgen dürften. Im Rahmen der Vernehmlassung veranstaltet der Kanton sechs Informationsveranstaltungen für die Bürgerinnen und Bürger. Alessia Pagani 23.03.2021, 16.00 Uhr

Die aus dem Jahr 1995 stammende Verfassung des Kantons Appenzell Ausserrhoden wird überarbeitet. Die Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, mitzudiskutieren. APZ

Demokratie bedeutet, «sich auseinandersetzen» mit einem Thema; sie bedeutet Partizipation. Genau eine solche möchte der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden seinen Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der Vernehmlassung zur Kantonsverfassung ermöglichen. Aus diesem Grund veranstaltet der Kanton in den kommenden Wochen sechs Online-Informationsanlässe. Im betreffenden Flyer, der in die Haushalte verschickt wurde, heisst es an die Bevölkerung gerichtet: «Nutzen Sie die Chance und bringen Sie sich ein. Die neue Verfassung soll dereinst von Ihnen mitgetragen und gelebt werden.»