Schweizer Meister aus Appenzell Ausserrhoden

Titelgewinne Jubel im Exil: Diese Ausserrhoder Sportlerinnen und Sportler durften mit ihren Teams grosse Erfolge feiern Aus Teufen, Herisau und Waldstatt stammen Nadine Riesen, Dario Allenspach und Fabrice Göldi: Sie haben kürzlich mit ihren Teams im Fussball, Eishockey und Unihockey nationale Titel auf höchster Stufe gewonnen. Lukas Pfiffner Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Nadine Riesen jubelt in der Mitte nach der Medaillenübergabe beim Cupsieg. Bild: PD

Sehr emotional sei der Cupsieg gewesen, sagt Nadine Riesen. Die 22-Jährige aus Teufen ist nach zwei Jahren bei YB im vergangenen Sommer zum FC Zürich gekommen. Nun feierte sie mit dem 4:1 im Final gegen den Stadtrivalen GC bereits einen grossen Erfolg. Und fast 8000 Personen schauten im Letzigrund zu – für Frauenfussball eine bemerkenswerte Zahl.

Nur eine Woche nach dem Cupsieg begann für den FCZ die entscheidende Phase der Meisterschaft in Form der neuen Playoffs. Mit 2:1 setzte er sich im Viertelfinal-Hinspiel gegen die Young Boys durch. «Gewonnen ist gewonnen.» Die Ausgangslage sei nicht so einfach gewesen. Da waren die Feierlichkeiten nach dem Cupsieg, die Favoritenrolle nach hohen Siegen (7:0 und 5:0) gegen die Bernerinnen, der Kunstrasen im Wankdorf. Am Samstag steht das Rückspiel auf dem Programm.

«Auch offensiv etwas versuchen»

Ihre Stärken seien die Schnelligkeit und die Ausdauer, meint Riesen. «Wenn der Gegner in der Schlussphase nicht mehr mag, versuche ich das auszunützen.» Sie spielt grundsätzlich auf der Seite. In den vergangenen Partien wurde sie als Aussenverteidigerin eingesetzt. «Unser System lässt es zu, dass ich dann auch offensiv etwas versuchen kann.» Im Sturm ist sie ebenfalls schon zum Zuge gekommen – aber selten. Riesen hat die Sportler-RS in Magglingen absolviert, brachte ursprünglich eine Lehre als Dentalhygienikerin hinter sich und absolviert im Moment ein Praktikum in einem Spital, um einen Einblick in die Pflege zu bekommen. «Wohin es mich beruflich führt, ist offen.»

«Sicher höher einzuschätzen»

Auch Dario Allenspach durfte jubeln: In der Finalserie setzte sich sein EV Zug gegen die ZSC Lions durch. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus

Das Besondere an Dario Allenspachs Titelgewinn war die Tatsache, dass sich der EVZ im Best-of-seven-Final gegen die ZSC Lions in einen 0:3-Rückstand hineinmanövrierte. «Trainer Dan Tagnes hat in der Kabine gesagt: Wenn es einer Mannschaft gelingt, die Serie noch zu kehren, dann uns.» Der Stürmer aus Herisau war schon vor einem Jahr Teil des Schweizer Meisters. In den Playoffs spielte er damals keine grosse Rolle und nahm die Goldmedaille in zivilen Kleidern entgegen.

«Der Titel von 2022 ist für mich höher einzuschätzen.»

Allenspach wirkte in 48 von 52 Qualifikationsspielen und in allen 15 Playoff-Partien mit. Im Final bekam der 19-Jährige allerdings in der einen oder anderen Begegnung wenig Eiszeit. Das hatte zwei Gründe. «Der Coach wollte meine vierte Linie meist gegen die dritte oder vierte der Zürcher bringen, die forcierten aber die ersten zwei.» Und in Unter- wie Überzahl stand er praktisch nie auf dem Eis.

Jetzt ist Lernen angesagt

Seine grossen und wichtigen Momente hatte Allenspach gegen die Lions aber durchaus. Im Spiel vier platzierte er sich bei einem Vorstoss von Verteidiger Djoos nahe vor dem Tor, als die Scheibe vom Goalie an den Zürcher Geering und ins Tor prallte. «Wir hatten das vor dem Spiel besprochen: Hartnäckigkeit in der Abschlusszone wird wichtig sein.»

Im Spiel sieben bewirkte ein Foul an Allenspach ein Powerplay. Beide Mal resultierte das richtungsweisende 2:1. Nach Feierlichkeiten und einer kurzen Teamreise nach Prag steht für Allenspach nun vor allem Lernen auf dem Programm. Wegen der Playoffs hat er einiges verpasst. Abschlussprüfungen in seiner KV-Ausbildung stehen bald an. Ab der neuen Saison besitzt er in Zug einen Profivertrag. Nimmt er im Sommer an der nachzuholenden U20-WM in Edmonton teil? «Wer im Kader figurieren wird, steht noch nicht fest, weil dann die unmittelbare Vorbereitung auf die NL-Saison läuft.»

Perfekt «Züridütsch» und das Double

Fabrice Göldi holte mit GC Unihockey das Double. Bild: Claudio Schwarz

Fabrice Göldi ist ein humorvoller Mensch. Auf der Website von GC Unihockey führt er unter dem Stichwort «grösster Erfolg» auf, dass er perfekt «Züridütsch» rede. Ironisch gemeint sei das, sagt der 26-Jährige aus Waldstatt. Er habe in den ersten Jahren in Zürich schon leiden müssen. Nun hätten sich die Mitspieler einigermassen an seinen Ostschweizer Dialekt gewöhnt. Seine tatsächlich grössten Erfolge liegen noch nicht lange zurück. GC gewann innerhalb von zwei Monaten das Double. Den Cupfinal gegen Rychenberg Winterthur gewann man 9:3, den NLA-Superfinal gegen Wiler-Ersigen 2:1. Den Meistertitel schätze er höher ein, weil da über eine längere Zeit starke Leistungen zu erbringen seien. 2015 war Göldi als junger Topskorer von Wasa zu GC gekommen. Es sei der geeignete Verein für seine Entwicklung, sagte der Stürmer damals.

«Es ist noch viel besser herausgekommen, als ich gedacht hatte.»

Beim Tennis und Fussball bewegen

Göldi wurde bereits im ersten Jahr mit den Zürchern Meister. «Jetzt habe ich aber schon eine grössere Rolle», erzählt der Multimedia Producer. In diesem Job fotografiert und filmt er viel. «Ich produziere Inhalte. Ab und zu gestalte ich Animationen.» Aktuell ist er beim Elektrizitätswerk Zürich angestellt. Unihockeytechnisch hat er derzeit Pause. «In der vergangenen Woche hatten wir ein Mannschaftsessen mit der Verabschiedung einiger Spieler.» Bevor das offizielle Sommertraining Ende Mai beginnt, ist Göldi polysportiv unterwegs. «Es ist ein schönes Gefühl und macht Spass, sich mit Unihockeykollegen einmal beim Tennis oder Fussball zu bewegen.»

