Tierschutz Zwei Kätzchen suchen ein Plätzchen: Auffangstation der Stiftung Tierheim Appenzell spürt sinkende Nachfrage Trotz grosser Bemühungen konnte für zwei Jungkatzen in der Auffangstation der Stiftung Tierheim Appenzell noch kein Zuhause gefunden werden. Die Stiftung hofft, dass es durch Öffentlichkeitsarbeit klappt. Vreni Peterer 09.10.2022, 14.30 Uhr

Die noch namenlosen «Büsi» suchen ein neues Zuhause. Bild: Vreni Peterer

Bei den beiden «Büsi» handelt es sich um zwei Verzichtskatzen. Sie sind Katzen, deren Katzenbesitzer sich zum Wohle des Tieres für eine Trennung entscheidet. Die zwei Kätzchen, für die dringend Plätzchen gesucht werden, sind erst drei Monate alt. Seit vier Wochen leben sie in der Auffangstation, welche Tobias Fritsche in seiner Tierklinik führt. Dies im Auftrag der Stiftung Tierheim Appenzell, die selbst kein Tierheim führt.

Der Tierarzt Fritsche ist erstaunt darüber, dass sich bis heute keine Interessierten gemeldet haben. Über Facebook habe er bislang jeweils rasch neue Besitzer für Verzicht- und Findlingskatzen gefunden. Die nun sinkende Nachfrage nehme aber nicht nur er wahr: «Auch Bauern sagten mir, dass sie Mühe haben, Katzen abzugeben.» Ob diese sinkende Nachfrage mit der mehr oder weniger überstandenen Coronapandemie zusammenhängt, sei dahingestellt.

Die Nachfrage nach Kätzchen sinkt

Die «Büsi» sind ein Geschwisterpaar, ein Männchen und ein Weibchen. Sie werden einzeln oder zu zweit abgegeben. Fritsche versichert, dass die beiden noch Namenlosen guet «zwäg» und zutraulich sind. Sie sind zweimal geimpft und entwurmt. Die Katzen können ein oder mehrere Male besucht werden, bevor man sich definitiv entscheidet, ob man sie aufnehmen möchte, sagt Fritsche. Er habe jedoch die schöne Erfahrung gemacht, dass es oft die Liebe auf den ersten Blick ist, welcher Mensch und Tier zusammenführt.

Für die Abgabe der Tiere sind bei der Stiftung Tierheim Appenzell 200 Franken sehr willkommen. Inbegriffen sind darin die Kosten für das Entwurmen und das Impfen.

Fritsche verweist auf die Katzenchip-Aktion, welche die Schweizerische Vereinigung für Kleintiermedizin und die Identitas AG auch dieses Jahr durchführt. Im November können Katzen zu vergünstigten Konditionen gechippt und in der Heimtierdatenbank Anis registriert werden. Anis betreibt die grösste Schweizer Datenbank für vermisste und gefundene Tiere mit über 30’000 Meldungen pro Jahr.

Katzen-Chippen ist freiwillig, aber empfohlen

Fachleute empfehlen den Chip und die Registrierung insbesondere bei den Freigängern, die sich frei auf dem Gelände ihres Zuhauses und in der freien Natur bewegen. Werden solche Freigänger gefunden, können die Halter unverzüglich über den Verbleib ihrer Tiere informiert werden. Tierarztpraxen und die Polizei sind mit den entsprechenden Chip-Lesegeräten ausgestattet. Denn selbst die traurige Nachricht, dass ein Tier tot aufgefunden wurde, ist einem Halter sicher lieber als eine Suche und die stete Ungewissheit, wo das vermisste Büsi wohl abgeblieben ist.

Auf der Website der Schweizerischen Tiermeldezentrale können ausserdem Meldungen mit Fotos platziert werden, wenn man ein Tier vermisst oder gefunden hat. Auch Tobias Fritsche nutzt diese Plattform, wenn nicht gechippte Findlingstiere in die Appenzeller Auffangstation gebracht werden. Für die beiden Jungtiere können sich Interessenten direkt bei der Tierklinik an der Rütistrasse 31 via Telefon 071 787 18 19 oder per E-Mail kontakt@tierklinikappenzell.ch melden.