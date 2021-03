Tierschutz Todesfalle oder Absturzsicherung? Argumente für und wider den Stacheldrahtzaun Stacheldraht kann böse Wunden verursachen und ist daher bei den meisten Leuten unbeliebt. Die Bauern wollen aber nur ungern darauf verzichten, denn er hat einige Vorteile. Karin Erni 01.03.2021, 11.55 Uhr

Nicht nur Haare können am Stacheldrahtzaun hängen bleiben. Andrea Stalder

Der Tod eines Kalbes auf einer Weide in Urnäsch bewegt die Leser. Hanspeter Widmer aus Teufen hat ebenfalls einschlägige Erfahrungen mit Stacheldrahtzäunen gemacht, wie er in einem Brief an die Redaktion schreibt: «Seit Jahren wandere ich mehrmals pro Monat im Gebiet Hochalp. Dort findet man fast ausschliesslich Stacheldrahtzäune.»

Im Sommer, möge das noch angehen, findet er. «Im Winter ist das katastrophal gefährlich für Mensch und Tier.» Denn im Herbst werden die Zaunpfähle aus dem Boden gehoben und umgelegt. Teilweise drehen sich die Stacheldrähte zu einer Spirale und heben sich 20 bis 30 Zentimeter vom Boden ab. «Im Winter, vom Schnee überdeckt, werden die Drähte zur Falle für Wildtiere.» Auch Tourenskifahrer oder Schlittler könnten sich daran verletzen, gibt er zu bedenken. Er selber habe sich schon Kleider zerrissen und sein Hund habe sich an einem Draht verletzt.

Mitfinanzierung durch Subventionen?

Hanspeter Widmer findet es ausserdem stossend, dass die Steuerzahler den Stacheldraht via Subventionen mitfinanzieren. Im Rahmen der Agrarpolitik 14-17 gelten die Kantone Leistungen der Bauernbetriebe zur Förderung der Landschaftsqualität finanziell ab. So werden in einigen Kantonen Landschaftsqualitäts-Beiträge unter dem Titel «Weideinfrastruktur aus Holz» sogar für Stacheldrahtzäune ausgerichtet, wie er mit einem K-Tipp-Artikel belegt.

Er sei viel in Namibia, so Widmer weiter. Im afrikanischen Land müssen die Farmer Hunderte von Kilometern Weideland einzäunen. Sie dürften dafür keinen Stacheldraht verwenden, sondern die Drähte müssen im Gegenteil so angeordnet sein, dass die Zäune durchgängig seien für die Wildtiere. Widmer sagt:

«Die Kleinen können unten durchschlüpfen du die Grösseren darüberspringen.»

Auch bei uns gebe es Bauern, die «saubere» Weidezäune aufstellten. «Das ist zwar aufwendiger, aber dafür nachhaltiger.» Ein positives Beispiel in der Schweiz ist Graubünden, wo Stacheldrahtzäune verboten sind.

Elektrozäune allein sind zu wenig sicher

Aber warum wird in der Landwirtschaft überhaupt Stacheldraht verwendet, wenn er so viele Probleme macht? Gemäss dem Ausserrhoder Bauernverbandspräsidenten Beat Brunner wird Stacheldraht vorwiegend im Sömmerungsgebiet benutzt. «Im stotzigen Gelände braucht es eine wirkungsvolle Barriere, die einen Absturz der Weidetiere verhindert. Da reicht ein Elektrozaun vielerorts nicht.» Die Tiere seien intelligent und lernfähig, so Brunner. «Sie merken schnell, wenn in einem Draht kein Strom mehr fliesst und können entweichen. Von Hornkühen hört man immer wieder, dass sie den Elektrodraht oder die Pfähle mit den Hörnern ausreissen.» Das passiere bei einem Stacheldraht nicht.

«Der Schmerz hält sie sofort davon ab, daran herumzumachen.»

Beat Brunner, neuer Ausserrhoder Bauernpräsident auf seinem Hof in Schwellbrunn. Karin Erni

Die meisten Stacheldrahtzäune würden im Winter abgelegt und seien dann keine Gefahr mehr für Wildtiere, sagt Brunner. «In Talbetrieben wird Stacheldraht ohnehin nur in seltenen Fällen auf Dauerweiden, die nicht gemäht werden, verwendet.» Die Bauern möchten am Stacheldraht festhalten, so Brunner. Ihm ist bewusst, dass hier ein Zielkonflikt besteht. «Wir schauen auf den wegweisenden Entscheid im Kanton St.Gallen.» Zum Vorwurf, dass Stacheldraht subventioniert werde, sagt Brunner: «In Appenzell Ausserrhoden werden ausdrücklich nur Beiträge an Zäune ohne Stacheldraht ausgerichtet.»