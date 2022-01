Happy End für in Appenzell ausgesetzten Kampfhundwelpen Leo

Tierschutz Appenzell: Kein Happy End für Findlingskatze, aber für ausgesetzten Kampfhundwelpen Leo – Tierhalter ermittelt und angezeigt Im November wurde in einem Container im Ökohof Appenzell ein etwa acht Wochen altes Kätzchen gefunden. Trotz tierärztlicher Bemühungen musste es eingeschläfert werden. Ein Happy End gab es dafür für einen im Dezember in Steinegg ausgesetzten Welpen. Vreni Peterer Jetzt kommentieren 21.01.2022, 10.53 Uhr

Hat ein Zuhause gefunden: Leo, der American-Staffordshire-Terrier-Welpe. Bild: PD

Beide Vierbeiner kamen nach dem Auffinden zu Tierarzt Tobias Fritsche, der im Auftrag der Stiftung Tierheim Appenzell Findlingstiere behandelt und vorübergehend betreut. So geschah es auch mit der jungen Katze, die in der Tierklinik den Namen «Findling Ökohof» bekommen hatte. Fritsche erinnert sich:

«Sie war mager und ruhig, trank aber viel. Die Verdauung kam jedoch einfach nicht richtig in Gang, ein katzenwürdiges Leben hätte sie nicht gehabt. Wir mussten sie nach drei Wochen Behandlung von ihrem Leiden erlösen und einschläfern.»

Katzenfreunde meldeten sich

Die Euthanasie, wie das Einschläfern in der Veterinärmedizin genannt wird, fiel Tobias Fritsche nicht leicht, zumal sich nach einem Zeitungsbericht und einem Facebook-Eintrag einige Interessenten gemeldet hatten, die das Kätzchen bei sich aufnehmen wollten. «Sie hätte bestimmt ein gutes Plätzchen bekommen», ist er sich sicher. Einige hatten sie sogar bereits in der Klinik besucht.

Noch immer ein Rätsel ist für ihn, wie das Jungtier damals im Appenzeller Ökohof in den Container geraten war. Für ihn ist unvorstellbar, dass es sich selbst in diese missliche Lage gebracht hatte.

In hohlem Baum gelegen

Ein Happy End gab es dafür für den Welpen, der am 7. Dezember auf dem Rapunzel-Spielplatz in Steinegg ausgesetzt worden war und ebenfalls zu Tobias Fritsche gebracht wurde. «Die Finderin entdeckte den Hund in einem hohlen Baum. Er war abgemagert und zitterte heftig. Lange hätte er bei der Kälte nicht überlebt», sagt der Appenzeller Tierarzt.

Wie in solchen Fällen üblich, wurden die Polizei und das Veterinäramt informiert. Involviert in Fälle von streunenden oder herrenlosen Hunden sind im Kanton Appenzell Innerrhoden auch die Bezirke, sie haben gemäss Hundegesetz – auf Kosten des Hundehalters – für die Unterbringung, Fütterung und Pflege streunender Hunde zu sorgen.

Hundehalter ermittelt

Beim ausgesetzten, rund drei Monate alten Welpen handelte sich um einen American Staffordshire Terrier. Eine Rasse, die zu den sogenannten Kampfhunden zählt. Um einen solchen Hund halten zu dürfen, benötigt es in mehreren Kantonen eine Bewilligung des Veterinäramts.

Tobias Fritsche machte sofort einen Eintrag auf der Website der Schweizerischen Tiermeldezentrale (STMZ) und auf Facebook. Ein Tierarzt aus St.Gallen meldete sich schnell bei ihm und informierte ihn darüber, dass am gleichen Tag in der Region St.Gallen zwei weitere Welpen der gleichen Rasse ausgesetzt und aufgefunden worden waren. Dass dies kein Zufall sein konnte und die Welpen vom gleichen Wurf stammten, war schnell klar.

Tobias Fritsche erhielt später die Rückmeldung, dass der Halter dank der gesetzlich vorgeschriebenen Registration ausfindig gemacht werden konnte. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Bewilligungspflichtige Rasse

Über den Grund, weshalb der Halter die Welpen aussetzte, könne er nur spekulieren, so Fritsche. Allenfalls habe er seine Hündin reinrassig decken lassen und wider Erwarten doch keine Abnehmer für die Welpen gefunden. Denn das Halten eines American Staffordshire Terrier sei eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. In der Hälfte der Schweizer Kantone gibt es eine Rasseliste. Der American Staffordshire Terrier ist in zehn Kantonen bewilligungspflichtig und in Zürich, Genf und im Wallis gar verboten.

Die Bewilligungspflicht zum Halten eines Hundes mit erhöhtem Gefährdungspotenzial ist verbunden mit dem Absolvieren eines speziellen Hundeerziehungskurses. Der Halter muss mindestens 18 Jahre alt sein. Er darf nicht wegen Delikten verurteilt worden sein, die einen «verantwortungsbewussten Umgang mit dem Hund als fragwürdig erscheinen lassen». Vorliegen muss nebst anderem auch der Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung. Die beiden Appenzell und St.Gallen führen keine Rassenliste.

Dem Charme fast erlegen

Der Findlingswelpe habe von den Mitarbeiterinnen in seiner Praxis den Namen «Leo» erhalten, erzählt Tobias Fritsche. Am Abend habe er ihn jeweils zu sich nach Hause genommen. Beinahe sei er dem Charme des Welpen erlegen. Einen Moment lang habe er wirklich darüber nachgedacht, ihn selbst zu adoptieren. Doch die Vernunft habe obsiegt: «Auch aus diesem herzigen Welpen wird ein kräftiger Hund mit einer gewaltigen Beisskraft. Er gehört in fachkundige Hände.»

Ein mit dieser Rasse sehr erfahrener Hundefreund aus dem Rheintal meldete sich bei Tobias Fritsche. «Nach Rücksprache mit dem St.Galler Veterinäramt habe ich ihm den Welpen zu einem marktüblichen Preis verkauft. Das Guthaben wurde der Stiftung Tierheim Appenzell gutgeschrieben, kommt zukünftigen Findlingskatzen zugute und schont zudem die Stiftungskasse. So bewirkt die Geschichte doch noch etwas Positives», sagt Tobias Fritsche.

Mit «Leo» ist erst der zweite ungechippte Findlingshund beim Appenzeller Tierarzt gestrandet. Den ersten hatte er seinerzeit grad selber adoptiert.

