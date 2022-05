Drei Appenzeller Kränze am Thurgauer Kantonalschwingfest

Thurgauer Kantonalschwingfest Drei Appenzeller Kränze in Müllheim: Doch es wäre mehr möglich gewesen Mit dem Zuger und dem Thurgauer Kantonalschwingfest wurde am Sonntag die diesjährige Kranzfestsaison sowohl in der Inner- als auch in der Nordostschweiz eröffnet. Die Appenzeller ergatterten im thurgauischen Müllheim deren drei Kränze, wobei durchaus mehr möglich gewesen wäre. Thomas Mock 02.05.2022, 11.02 Uhr

Michael Bless (links) klassierte sich nach einem holprigen Start als bester Appenzeller auf dem fünften Schlussrang. Bilder: Lorzenz Reifler

Der Gaiser Eidgenosse Michael Bless musste sich beim Thurgauer Kantonalschwingfest gegen den grossgewachsenen Innerschweizer Gast Roger Bürli gleich zu Beginn einen Gestellten aufzwingen lassen. Bereits im dritten Gang musste er zudem überraschend schnell gegen den mittlerweile für die Thurgauer schwingenden Baselbieter Janic Voggensberger als Verlierer vom Platz. Mit dem nötigen Willen kehrte der Gaiser aber auf die Siegerstrasse zurück und behielt dreimal in Folge die Oberhand. Am Ende klassierte er sich als bester Appenzeller auf dem fünften Schlussrang und rundete dies mit seinem insgesamt 90. Kranzgewinn souverän ab.

Dominik Schmid (links) gelang gegen den Eidgenossen Domenic Schneider wiederum ein Gestellter.

Mit ebenfalls vier Siegen sicherte sich auch der Hundwiler Dominik Schmid unweit hinter Bless auf dem sechsten Schlussrang den ersehnten Kranz. In seinem Tagesverlauf traf er einmal mehr auf die beiden Eidgenossen Domenic Schneider und Samuel Giger. Während er gegen Giger das Nachsehen hatte, gelang ihm ähnlich wie bereits am Toggenburger Verbandsfest gegen Schneider eine souveräne Punkteteilung, wenngleich er etwas weniger zum Gang beitragen konnte als der Thurgauer.

Der dritte Kranz erkämpfte sich der Vorderlänger Markus Schläpfer. Ihm gelang es zudem, bereits nach fünf Gängen kranzsicher zu sein. Im Kampf um eine absolute Spitzenklassierung hatte er im sechsten Gang allerdings ähnlich wie Bless das Nachsehen gegen den stark aufschwingenden Voggensberger.

Schmid und Kuster ebenfalls mit vier Siegen

Thomas Kuster (rechts) verpasste den Kranz trotz vier Siegen.

Weit unglücklicher verlief der Wettkampf für die restlichen Appenzeller. Thomas Kuster und Patrick Schmid reüssierten zwar ebenfalls in vier ihrer Kämpfe, allerdings fehlten am Ende die nötigen Punkte, um sich das begehrte Eichenlaub zu sichern. Auch der Innerrhoder Sepp Fuster hätte mögliche Kranzambitionen hegen dürfen, wobei die Hürde mit dem Thurgauer Mario Schneider dann doch zu gross war. Etwas anders erging es dem Gontner Thomas Koch. Nach seinem Sieg gegen den Zürcher Eidgenossen Fabian Kindlimann konnte er die gute Ausgangslage nicht nutzen und verpasste ebenfalls die Kranzränge.

Einen rabenschwarzen Tag zog zudem der Urnäscher Andrin Poltera ein. Nach guten Ergebnissen an den Regionalfesten gelang ihm dies in Müllheim leider nicht. Trotz dem fehlenden Kranzgewinn zeigte der junge Innerrhoder Maurus Inauen einen guten Auftritt, wobei ihm am Ende nur ein halber Punkt zu seinem ersten Kranzgewinn fehlte.

Der letztjährige Kilchbergsieger Samuel Giger beweist seine ausgezeichnete Frühform weiterhin. Einzig der aufstrebende Toggenburger Werner Schlegel konnte ihm in einem attraktiv geführten zweiten Gang eine Punkteteilung abringen. Mit ansonsten einwandfreien Maximalnoten qualifizierte er sich dennoch souverän für den Schlussgang, in dem er wiederum gegen Schlegel anzutreten hatte. Vor über 5300 Zuschauerinnen und Zuschauern war es im Schlussgang aber wieder Giger, der das bessere Ende bereits im ersten Zug für sich behalten konnte. Mit Kurz und Nachdrücken realisierte er in seinen noch jungen 24 Jahren bereits seinen insgesamt 23. Kranzfestsieg.