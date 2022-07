Theatergesellschaft Appenzell führt "Morsch" in der Bleiche auf

Vorschau Wenn chinesische Investoren in Innerrhoden ein Luxusresort planen: Theatergesellschaft Appenzell führt neues Stück auf Am 23. August ist die Premiere des Fassadenstücks «Morsch». Es thematisiert die fiktiven Pläne für die historische Liegenschaft Alte Bleiche in Appenzell. Das Haus soll zu einem Feriendorf für Gutbetuchte oder einem gehobenen Hospiz umgenutzt werden. Jesko Calderara 22.07.2022, 11.59 Uhr

Schauplatz des neuen Stücks der Theatergesellschaft Appenzell ist das historische Haus «Alte Bleiche». Bild: Jesko Calderara

Nach einer dreijährigen Pause übt die Theatergesellschaft Appenzell ein neues Stück ein. Im August und September wird an insgesamt 13 Abenden «Morsch» aufgeführt. Die Premiere ist am 23. August um 20 Uhr. «Wir sind mit den Proben auf Kurs», sagt Albert Koller, Präsident der Theatergesellschaft Appenzell. Mit den Vorbereitungen begangen die Spielerinnen und Spieler Mitte März auf der Bühne der Mehrzweckgebäude Steinegg, seit Juni wird vorwiegend vor Ort im Quartier Bleiche in Appenzell geprobt.

Adrian Meyer ist Autor des Stücks «Morsch». Bild: PD

Dort, unweit der Badi, wird das Fassadenstück des Aargauer Autors Adrian Meyer gezeigt. Die Regie führt Jean Grädel, der für das Innerrhoder Laientheater bereits 2017 «Tschingge» und 2019 «Bilder putzen» von Paul Steinmann im Kapuzinerkloster Appenzell inszenierte.

Seniorengruppe lehnt sich gegen Luxuspläne auf

In «Morsch» dreht sich alles um das Schicksal der «Alten Bleiche». Da die Eigentümer keine Verwendung mehr für das Haus hatten und der Unterhalt zu aufwendig geworden war, verkauften sie die geschützte Liegenschaft zu günstigen Bedingungen an die Gemeinde Appenzell. Seither liegt das Gebäude brach und verwahrlost zunehmend. Die Nutzung ist umstritten. In jüngerer Zeit hat ein Baukonsortium mit chinesischen Investoren ein Projekt vorgelegt, das ein luxuriöses Ferienresort mit zahlreichen Neubauten umfasst.

Die «Alte Bleiche» soll renoviert und zum Repräsentationsbau der Überbauung werden, zum Herzstück mit Réception, Bar, Roulette und Wellness. Gemeindehauptmann Tanner, der das Projekt unterstützt, hat bereits eine Umzonung des Grundstücks zwischen «Alter Bleiche» und Sitter durchgebracht. Nun geht es darum, dass die Gemeinde die Liegenschaft an die Investoren verkauft. Gemeinderätin Ebneter hingegen möchte die «Alte Bleiche» in ein Hospiz für gehobene Ansprüche umfunktionieren. Eine forsche Seniorengruppe spricht sich gegen beide Vorhaben aus und besetzt die morschen Gebäude kurzerhand. Das altehrwürdige Haus soll der Allgemeinheit erhalten bleiben. Die «wilden Alten», die in jungen Jahren zusammengewohnt hatten, bringen mit ihrer spontanen Aktion nicht nur Dorf und Behörden in Aufruhr. Sie sehen sich auch mit ihrer eigenen Situation, mit ihrer Vergangenheit und ihrem Älterwerden konfrontiert. Ein unerwarteter Gast wird für die Gemeinschaft zur Belastungsprobe. Schliesslich erwacht die «Alte Bleiche» zu neuem Leben.

Tribüne mit 268 Plätzen geplant

Adrian Meyer arbeitet nicht zum ersten Mal mit der Theatergesellschaft Appenzell zusammen. Aus seiner Feder stammte auch das Stück «Tschingge», das beim Publikum 2017 auf Anklang stiess. «Morsch» schrieb Meyer ursprünglich für die Kulturgruppe in Wohlen, passte es nun aber den örtlichen Gegebenheiten in Appenzell an. Auf die Liegenschaft im Quartier Bleiche stiess die Theatergesellschaft eher zufällig. «Eigentlich suchten wir ein Gebäude, das vor dem Abbruch stand», sagt Koller. Dies trifft für die «Alte Bleiche», die unter Denkmalschutz steht, nicht zu. Trotzdem entschied man sich für dieses geschichtsträchtige Objekt als Schauplatz.

Bedeutsamer Innerrhoder Profanbau Die «Alte Bleiche» ist ein Mittelding zwischen einem öffentlichen Bau und einem privaten Wohn- und Gewerbehaus und wurde 1535 erbaut, um in Konkurrenz zu St.Gallen in Appenzell einen selbstständigen Leinwandplatz zu erheben. 1638 wurden laut Überlieferungen im Betrieb gegen 12 000 Stück Tücher gebleicht. 1842 wurde die Bleicherei endgültig eingestellt. Heute steht das Gebäude unter Denkmalschutz und gilt als einer der bedeutsamsten Innerrhoder Profanbauten in der einheimischen Blockbauweise und das am besten erhaltene Beispiel von Fassadenbemalung. (cal)

Ein solches zu bespielen, ist für die Innerrhoder Theatergruppe Neuland. Entsprechend gilt es, einige Herausforderungen zu meistern. So sind die Theaterleute auf schönes Wetter und das Wohlwollen des Hauseigentümers angewiesen. Koller sagt:

«Der Besitzer muss damit einverstanden sein, dass viele und fremde Leute in seinem Haus ein und aus gehen.»

Weil die Bildfläche gross ist, sind abgesehen davon Beleuchtung und Ton aufwendig. Vor Ort wird eine Tribüne mit 268 Plätzen aufgebaut.

Seit Anfang Juli haben die 22 Spielerinnen und Spieler sowie die fünf Statisten, alle im Alter von 18 bis 84 Jahren, probefrei. Im August beginnen dann die Endproben, sodass bei der Premiere alles bereit ist. Koller zeigt sich überzeugt davon, dass auch «Morsch» auf Anklang stossen wird. «Das Stück spricht brandaktuelle Themen an.» Zudem sei es gut und treffend geschrieben.

Tickets für das Stück Morsch können bei Appenzellerland Tourismus, Hauptgasse 4, 9050 Appenzell, Telefon 071 788 96 14, bezogen werden. Die Aufführungsdaten sind auf der Website der Theatergesellschaft Appenzell aufgeführt: tgappenzell.ch