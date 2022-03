Theater Vier Freundinnen stellen das Leben mit Charme, Herz und Biss gehörig auf den Kopf: Das Theaterstück «Altwiiberfrüelig» handelt von zweiten Chancen im Leben Die Herisauer Bühne führt das Theaterstück «Altwiiberfrüelig» in der Stuhlfabrik in Herisau auf. Die Hauptdarstellerin Agnes Wüst und die Regisseurin Cornelia Kühnis geben einen Einblick in die Welt des Theaters. Felicitas Markoff 22.03.2022, 17.00 Uhr

Beim Theaterstück «Altwiiberfrüelig» geht es um die Freundinnen Frieda, Hanni und Lisi, die Martha helfen, ihrem Geschäft neues Leben einzuhauchen. Bild: PD

Die Herisauer Bühne spielt die Komödie «Altwiiberfrüelig» in der alten Stuhlfabrik in Herisau. Bei der Geschichte des Theaterstücks handelt es sich um eine Komödie mit Tiefgang. Es geht um zweite Chance im Leben und um Mut, eigene Träume zu verwirklichen. Die Premiere des Theaterstücks hat letzten Freitag stattgefunden. Die Regisseurin Cornelia Kühnis und die Hauptdarstellerin Agnes Wüst geben einen Einblick in das Theaterstück «Altwiiberfrüelig».

Starke Emotionen und Freudentränen

Agnes Wüst, spielt die Hauptrolle der Martha im Theaterstück «Altwiiberfrüelig». Bild: PD

Die 65-jährige Agnes Wüst spielt im Theaterstück «Altwiiberfrüelig» die Hauptrolle Martha. Für diese Rolle musste die Innerrhoderin so viel Text lernen wie noch nie zuvor in ihrem Leben. Wüst hat sich intensiv mit der Figur auseinandergesetzt. «Da Martha viele verschiedene Emotionen hat, ist das nicht immer so einfach gewesen», erklärt Wüst. Was die 65-Jährige erstaunt hat, war, dass bei ihr während des Theaterspielens starke Emotionen hochgekommen sind, die so nicht im Drehbuch gestanden haben. So zum Beispiel Freudentränen. Über das Theaterstück «Altwiiberfrüelig» sagt sie:

«Es ist emotional, lustig und lebensnah. Es hat mich wahnsinnig gepackt.»

In der Geschichte des Theaterstücks geht es darum, dass Martha ihren Mann verloren hat. Auch im Leben von Wüst gab es kürzlich eine Veränderung: Sie wurde pensioniert und setzt sich intensiv mit dem Sinn des Lebens im Alter auseinander. Mit Gestik, Mimik und Sprache versucht die Innerrhoderin die ganze Palette von Marthas Emotionen im Theaterstück rüberzubringen. Sie habe sich wahnsinnig über die Rolle gefreut. Gleichzeitig war sie eine Herausforderung. Wüst sagt:

«Es hat auch Phasen gegeben, in denen ich dachte, dass ich die Rolle nie glaubhaft spielen kann.»

Die Phase des Zweifelns kennt sie bereits von früher, aber sie hat damit einen guten Umgang gefunden.

Lachen und applaudierendes Publikum

Wüst unterscheidet sich von ihrer Rolle. Sie sagt: «Martha ist ein bisschen älter als ich und sie ist ein eher zögerlicher Mensch.» Wüst hingegen beschreibt sich als jemanden, der etwas ausprobieren und direkt umsetzten will. Sie erklärt: «Manchmal schlägt man sich halt den Kopf an und findet so heraus, dass es nicht funktioniert hat.»

Die 65-Jährige hat bereits andere Rollen im Theater gespielt, wie zum Beispiel bei Kinderstücken oder Krimikomödien. Für sie seien verschiedene Stücke immer wieder aufs Neue spannend und ihr gefalle es, sich in verschiedene Rollen hineinzuversetzen. Das Lampenfieber vor einer Aufführung und das Adrenalin, das durch ihren Körper strömt, motiviere sie, beim Theater mitzumachen. Wenn das Publikum applaudiert und lacht, sei das der Lohn für die Theaterleute. Wüst sagt: «Ein Theaterstück ist wie ein Projekt.» Bei der letzten Vorstellung komme immer auch ein bisschen Wehmut neben der Erleichterung auf.

Ein Theaterstück ist immer eine Teamleistung

«Das Publikum war bei der Premiere letzen Freitag vom ersten Moment an voll dabei», erzählt Wüst begeistert. Obwohl die Stuhlfabrik nur zur Hälfte besetzt war, sei es dennoch lässig gewesen. Sie ergänzt:

«Um es mit einem Modewort zu beschreiben, kommt man manchmal in den Flow, wenn man auf der Bühne steht.»

Es könne aber auch Zeiten geben, wo es harzig läuft. Ein Theaterstück auf die Beine zu bringen, sei immer auch eine Teamleistung, betont Wüst.

Pläne für die Zukunft hat Wüst viele. Sie möchte Reisen, sie macht Yoga und Linedance. Und natürlich möchte sie auch in Zukunft weiterhin Theater spielen. So kann sie sich künftig auf der Bühne austoben und ihre Rampensau rauslassen.

Theaterstück musste um ein Jahr verschoben werden

Cornelia Kühnis, Regisseurin. Bild: PD

Cornelia Kühnis arbeitet für das Theaterstück «Altwiiberfrüelig» zum ersten Mal als Regisseurin. Sie sagt: «Die Premiere letzten Freitag hat meine Erwartungen übertroffen.» Das Publikum sei positiv gewesen und habe den Spielenden damit einen Auftrieb geben können. Kühnis sagt: «Ich bin stolz auf die Spielenden.»

Wegen der Coronapandemie musste die Aufführung des Theaterstücks um ein Jahr verschoben werden. Danach war klar, dass es im Jahr 2022 nachgeholt werden soll. Das habe dazu geführt, dass drei verschiedene Produktionen ineinander gelaufen seien. «Das ist insofern schwierig gewesen, weil die Schauspielerinnen und Schauspieler in mehreren Produktionen tätig waren», erklärt die Regisseurin, die normalerweise bei der Spitex Appenzellerland arbeitet. Kühnis sagt:

«Ich habe geschaut, was die Spielenden mitbringen, und habe dann probiert, darauf aufzubauen und nicht etwas komplett anderes von jemanden zu erwarten.»

Kühnis engagiert sich weiterhin im Verein

Obwohl das Theaterstück eine Komödie ist, sei es aus Sicht der Regisseurin nicht immer lustig gewesen. Es gebe auch ernste Inhalte. «Die Darstellerinnen und Darsteller haben die Geschichte aber leicht rübergebracht», erklärt sie. Solange Kühnis in der Pflege tätig ist, hat sie in Zukunft kaum Zeit, um wieder als Regisseurin zu arbeiten. Sie wird bis zu ihrer Pension ein paar Jahre weiter arbeiten und sich weiterhin im Verein engagieren. Sie sagt: «Das Stück hat viel Zeit erfordert und es steckt sehr viel Arbeit dahinter.»

Die nächsten Aufführungen finden am 18., 19., 24., 25., 26. März um 20 Uhr in der Stuhlfabrik in Herisau statt. Weitere Infos unter: www.hebue.ch

Das Theaterstück Altwiiberfrüelig Die Geschichte Martha Alders Ehemann ist verstorben. Das Leben ohne ihn erscheint ihr ohne Sinn. Auch der Betrieb des familieneigenen Gemischtwarenladens lohnt sich nicht mehr. Marthas Sohn Walter, der Pfarrer, möchte die Räume am liebsten für seine Bibelgruppe haben. Der Gemeindepräsident Fritz sieht in der Lage des Ladens Potenzial und möchte die Räume als Parteilokal nutzen. Martha ist die Besitzerin des Ladens und kann sich schlecht gegen die Wünsche ihres Sohnes zur Wehr setzten. Sie schickt sich in ihr Schicksal. Doch zum Glück ist Martha nicht allein. Ihre Freundinnen Frieda, Hanni und Lisi stehen ihr zur Seite und ermuntern sie, doch noch etwas Neues zu beginnen und ihrem Geschäft neues Leben einzuhauchen. Da erinnert sich Martha an ihren Jugendtraum. Die vier Freundinnen stellen das Leben nun mit Charme, Herz und Biss gehörig auf den Kopf. Die Komödie erzählt dabei von der zweiten Chance im Leben und vom Mut, der nötig ist, um sie zu nutzen: Denn für die Verwirklichung von Träumen ist es nie zu spät.