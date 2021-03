Porträt Diese junge Rehetoblerin lebt in Hamburg ihren Traum von der professionellen Schauspielkarriere Sophie Aouami hat im vergangenen Jahr ihre Schauspielausbildung in Hamburg abgeschlossen. Seither ist die 24-jährige Rehetoblerin als freischaffende Schauspielerin an diversen Theatern in Deutschland tätig. Aktuell ist sie Teil der Produktion «Nyotaimori», welche heute Samstag Premiere feiert – die Aufführung findet online statt. Claudio Weder 20.03.2021, 05.00 Uhr

Sophie Aouami ist in Rehetobel aufgewachsen und lebt seit 2016 in Hamburg. Bild: PD

Als professionelle Schauspielerin zu arbeiten – davon träumen viele. Für Sophie Aouami ist dieser Traum Wirklichkeit geworden. Die 24-jährige Rehetoblerin hat im vergangenen Sommer ihre Schauspielausbildung in Hamburg abgeschlossen und ist seither als freischaffende Schauspielerin an diversen Theatern in Deutschland tätig. Die aktuelle Produktion «Nyotaimori», welche sie gemeinsam mit dem Ensemble des «Theater zur weiten Welt» in Lüneburg erarbeitet hat, feiert heute Samstag Premiere. Die Aufführung wird online gestreamt.

Schon früh hat Aouami Theaterluft geschnuppert. «Als Kind habe ich jeweils zusammen mit meinen Geschwistern Theaterstücke erfunden», erzählt sie am Telefon. Später während ihrer Schulzeit am Gymnasium Untere Waid in St.Gallen besuchte sie das Freifach Theater und spielte gleichzeitig im Jugendtheaterclub des Theaters St.Gallen mit. Nach der Matura absolvierte Sophie Aouami zunächst ein soziales Zwischenjahr, bevor sie den Entschluss fasste, ihre Koffer zu packen und eine Musicalausbildung an der Stage School Hamburg in Angriff zu nehmen.

«Das Tanzen war jedoch nicht so mein Ding», erzählt Aouami. Aus diesem Grund hat sie die Ausbildung nach einem Jahr wieder abgebrochen und sich nach anderen Schulen umgeschaut. Schliesslich bekam sie die Möglichkeit, am Hamburger Schauspiel-Studio Frese die dreijährige Ausbildung zur Schauspielerin zu absolvieren. «Eine Entscheidung, die ich nie bereuen werde», sagt Aouami.

Kritik am Arbeits- und Konsumverhalten

Bereits während ihrer Ausbildung kam Aouami in Kontakt mit dem Lüneburger «Theater zur weiten Welt». Im aktuellen Stück «Nyotaimori» von Sarah Berthiaume spielt die 24-Jährige eine Journalistin namens Maude, die für einen Beitrag über «Berufe der Zukunft» Interviews in Unternehmen durchführt. Maude ist freischaffend und damit ihre eigene Chefin. Je mehr sie sich in ihre Recherchen vertieft, desto stärker werden ihr Leben und ihre Arbeit durcheinandergewirbelt.

Im Stück geht es um aktuelle Themen:

«Es hinterfragt das Konsumverhalten sowie die westlich geprägte Arbeitswelt, in der alle nach Leistung streben und sich permanent erschöpfen.»

Im Stück «Nyotaimori» wird das Arbeits- und Konsumverhalten spielerisch hinterfragt. Bild: PD

Das Stück hätte eigentlich bereits im Dezember erstmals aufgeführt werden sollen. Doch aufgrund der coronabedingten Einschränkungen war dies nicht möglich. «So mussten wir uns eine Alternative überlegen», sagt Sophie Aouami. Gerne hätte sie das Stück live vor Publikum aufgeführt. «Das einzig Positive daran ist, dass ich so immerhin kein Lampenfieber habe», sagt sie und lacht.

Auf dem Weg zur Selbstständigkeit

Die freie Zeit nutzt Sophie Aouami gerade, um ihre Selbstständigkeit aufzubauen. Sie schreibt Bewerbungen und nimmt an filmischen Projekten teil, um ihren Horizont zu erweitern. Ein fixes Engagement suche sie aber nicht.

«Ich bin froh, dass ich als freie Schauspielerin arbeiten kann und so sehr viel verschiedene Theater kennenlernen kann.»

In Hamburg, wo Aouami seit 2016 wohnt, will sie vorläufig bleiben. Sie könne sich aber auch gut vorstellen, anderswo zu arbeiten, sagt sie. «Auch in der Schweiz habe ich mich beworben – unter anderem am Theater St.Gallen.» Grundsätzlich sei es jedoch schwierig, an Rollen zu kommen – vor allem als Frau: «Es gibt mehr männliche als weibliche Rollen. Und viele Theater wollen männliche Rollen nicht mit Frauen besetzen.»

Mit der Unsicherheit könne sie aber gut leben. Dass eine Schauspielkarriere ein langer, steiniger Weg sein kann, ist ihr bewusst: «Ich wusste von Anfang an, auf was ich mich einlasse.» Sie blickt positiv in die Zukunft: «Ich bin sehr dankbar und fühle mich privilegiert, dass ich diesen Beruf ausüben darf. Gerne würde ich ihn mein ganzes Leben lang machen.»

«Nyotaimori», Samstag, 20. März, 20 Uhr. Link zum Online-Stream: https://theaterzurweitenwelt.de/ondemand; weitere Daten, 26. März, 9. April, 16. April, 23. April, jeweils ab 19 Uhr.