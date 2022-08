Freilichttheater Schwänberg: Appenzeller Geschichte mal anders

Theater Appenzeller Geschichte mal anders: Eine Reise in die Vergangenheit mit dem Freilichttheater Schwänberg Am 20. und 21. August wird in Schwänberg zum 1200-jährigen Bestehen des Weilers ein Freilichttheater aufgeführt. Ein Einblick in die Proben der Theatergruppe Saumchörli und ein Vorgeschmack auf das Theaterstück voller Überraschungen. Malena Widmer Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.00 Uhr

Die Probe findet bei ausgelassener Stimmung und mit schönem Ausblick statt. Bild: Malena Widmer

Es ist ein Sommerabend wie aus dem Bilderbuch. Während sich der Himmel über den Hügeln Herisaus langsam rosa verfärbt, trudeln die Schauspielerinnen und Schauspieler auf dem Hof der Familie Holenstein etwas ausserhalb von Schwänberg ein. Im Moment ist es noch ruhig, und der geschäftige Probebetrieb, zu dem es bald kommen wird, lässt sich noch nicht erahnen.

Regisseur Werner Wanner. Bild: Malena Widmer

Sobald alle da sind, versammeln sich die Anwesenden um Werner Wanner. Die Schauspielenden dieser Szene sind alle Mitglieder des Saumchörli Herisau und somit eine gut eingespielte Truppe. Wanner selbst ist Leiter der Gruppe und Regisseur der Szene, die an diesem Abend geprobt wird. Nach einer kurzen Ansprache legen die Schauspielerinnen und Schauspieler los. Kulisse ist die auf einer Seite offene Scheune, die durch ein Fenster die Sicht auf die Appenzeller Hügellandschaft freigibt. Hier wird geprobt und in wenigen Tagen das Theater dann auch aufgeführt.

Schwänberg feiert 1200-Jahr-Jubiläum Schwänberg ist die erste schriftlich erwähnte Siedlung im Appenzellerland. Die weit zurückreichende Geschichte des Weilers wird dieses Wochenende, vom 19. bis 21. August, gefeiert. Hauptattraktion des Festes ist das Freilichttheater Schwänberg, aber es sind auch weitere Anlässe geplant. So steht am Samstag und am Sonntag abwechslungsreiche Unterhaltung auf dem Programm und in Beizen und Feststuben wird eigens für das Jubiläum gebrautes Bier ausgeschenkt. Zu Tickets und weiteren Informationen zum Jubiläumsfest gelangt man auf der Website.

Ein Theater voller Überraschungen

Wer hat schon je vom «Schwänberger Lichtwunder» gehört? Von diesem Wunder und dem Anschluss an den Volksbund der Appenzellerinnen und Appenzeller im 15. Jahrhundert handelt die Szene, die das Saumchörli vorträgt. Kurz nach Anfang der Probe kommt es bereits zur ersten Überraschung: Die Schauspielerinnen und Schauspieler spielen nicht nur, sie singen auch. Oder zauern, besser gesagt. Die Abendluft wird für einen Moment mit dem mehrstimmigen Appenzeller Gesang gefüllt. Doch der muss nicht lange geprobt werden, denn das beherrschen die Saumchörlerinnen und -chörler schon. Schwieriger sieht es noch mit einzelnen Textpassagen aus. Hie und da hilft ein Spickzettel. Sie seien schon noch nicht ganz da, wo sie sein sollten, meint der Herisauer Schauspieler Peter. Er ist schon seit 33 Jahren beim Saumchörli dabei und ist sich mit Regisseur Wanner einig:

«Wir müssen bis zum Wochenende schon noch einen Zacken zulegen.»

Beide haben aber volles Vertrauen in die Spielerinnen und Spieler. Beim Saumchörli sei es üblich, dass relativ spät mit den Proben angefangen werde und die Steigerungskurve dafür steil verlaufe. Für das Freilichttheater Schwänberg haben sie vor zwei Monaten zum ersten Mal geprobt. Wanner fügt schmunzelnd an: «Wir brauchen den Druck.»

Probe mit Pferd, Hund und Ziegen

OK-Präsident Frédy Vogler. Bild: Malena Widmer

Die Probe schreitet voran und der Regisseur gibt Tipps zu Betonung und Gestik – bis plötzlich Hufgeklapper ertönt. Ein weiterer Schauspieler ist eingetroffen: das Freiberger Pferd Florice. OK-Präsident Frédy Vogler erklärt, dass Florice aber bei weitem nicht der einzige ungewöhnliche Mitwirkende beim Freilichttheater Schwänberg sei: «Unser jüngster Schauspieler ist jetzt halbjährig.» Und auch weitere Kinder seien dabei sowie zwei Ziegen und ein Hund. Wie wird mit den jungen Schauspielern und den tierischen Mitwirkenden bei den Proben und später bei der Aufführung der reguläre Ablauf beibehalten? Frédy Vogler und Werner Wanner sind sich einig: Gelassenheit und Anpassungsfähigkeit sind die Lösung. Davon lebe ihr Freilichttheater auch. Vogler fügt hinzu: «Früher war das ja auch so, dass die Kinder und Tiere oft um einen herum waren und man viel draussen war. Daher passt das zu unserem geschichtlichen Theater.»

Appenzeller Geschichte neu aufgetischt

In dem Theaterstück wird die Geschichte von der Siedlung Schwänberg erzählt. Schwänberg? – Heutzutage ist das dem einen oder der anderen wohl kein Begriff. Mit 20 Gehminuten bis zur nächsten ÖV-Haltestelle ist der Weiler auch vom grossen Verkehr abgetrennt und in der ländlichen Idylle fast schon etwas isoliert. Das war aber nicht immer so: Früher war Schwänberg eine Siedlung von grösserer Bedeutung. Darauf wird auch in dem Theaterstück eingegangen. Regisseur Werner Wanner findet dazu:

«Ich mochte Geschichte in der Schule eigentlich nie sonderlich. Aber so, verpackt in ein Theater, ist es wirklich cool, neues über die Regionalgeschichte zu lernen.»

Für ihn als Regisseur sei es sowieso ein tolles Projekt, erzählt er weiter: «Es wird den Theatergruppen viel Freiraum in der Umsetzung gelassen. Uns ist es sehr wichtig, dem Publikum eine Freude zu machen, deshalb haben wir Gesang, Musik und lustige Stellen eingebaut.»

Den Schauspielern selbst scheint es auch eine Freude zu sein. Während der Probe wird viel gelacht und die Stimmung ist ausgelassen. Bald schon wird auch der Grill angeworfen für das gemeinsame Abendessen im Anschluss. Für die Gastgeberfamilie Holenstein sei es eine Freude, die Proben bei sich auf dem Hof zu haben. Peter Holenstein sagt: «Das Saumchörli hier zu haben, das ist wie ein Sechser im Lotto!» Wanner lacht und fügt an: «Es ist wirklich schön, wie es für beide Seiten passt. Wir fühlen uns sehr wohl hier bei Holensteins.» Und Wanner scheint Recht zu haben: In gemütlicher Runde sitzen die Schauspielerinnen und Schauspieler nach der Probe noch bis tief in die Nacht am Tisch und lassen den Abend wortwörtlich ausklingen: Erneut wird ein Zäuerli angestimmt. Holenstein lächelt zufrieden, während die Nacht um seinen Hof herum mit dem wortlosen Gesang gefüllt wird.

