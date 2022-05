Kivo Teufen begrüsst neue Mitglieder

Teufen Viele neue Gesichter in der Kirchenvorsteherschaft Die Evangelische Kirchgemeinde Teufen segnet die erfolgreiche Jahresrechnung 2021 ab und wählt neue Mitglieder in die Kirchenvorsteherschaft, GPK und Synode. Charlotte Kehl 01.05.2022, 19.00 Uhr

Hinten: Monika Hauri, Bettina Bauer, Marion Frey und Hansruedi Waldburger. Vorne: Erika Bänziger, Hermann Strübi, die Präsidentin Marion Schmidgall und Hans Heierli. Bild: Charlotte Kehl

Ein musikalischer Hochgenuss mit der Sopranistin Hiroko Haag, Emanuel Adriescu (Klarinette), Samuel Forster (Vibrafon) und Mihaela Stefanova (Klavier), mit Schubert und Mendelsohn, leitet nach dem Gottesdienst über in die ordentliche Kirchgemeindeversammlung. Präsidentin Marion Schmidgall legt in ihrem Rückblick auf das vergangene Jahr ihr besonderes Augenmerk auf die vergangenen zwei Monate. Schon vor vier Jahren bei ihrem Amtsantritt habe sie von Heimat gesprochen. «Nun, angesichts der Heimatlosigkeit der vielen ukrainischen Flüchtlinge, welche in Teufen bei insgesamt 30 Gastfamilien ein vorübergehendes Zuhause gefunden haben, ist das Thema aktuell wie selten.» Damals wie heute verweist sie auf Wurzeln, die der Mensch in sich tragen müsse, um auch in der Fremde Heimat finden zu können. «Die letzten Wochen waren eine eindrückliche Erfahrung in ökumenischer Zusammenarbeit und beispielloser Hilfsbereitschaft», schliesst die Präsidentin und übergibt an Nicole Köppel, Finanzchefin der Kirchenvorsteherschaft (Kivo).

Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 142’000 Franken gegenüber einem budgetierten von 9000 Franken. Die Steuererträge liegen um 65’000 Franken über dem Budget, während die Aufwände rund 60’000 Franken tiefer ausfielen. Viele der geplanten Angebote und Veranstaltungen konnten, den ständig ändernden Coronamassnahmen geschuldet, nicht oder nur reduziert durchgeführt werden. Durch die zügig installierte Streaminganlage wurden Gottesdienst-Übertragungskosten eingespart. Ebenfalls fielen der Personalaufwand sowie der Liegenschaftsunterhalt etwas tiefer aus.

In seiner letzten Amtshandlung beantragte der scheidende Präsident der Geschäftsprüfungskommission, Hans Heierli, die Rechnung zu genehmigen und die Vorschläge der Kivo für die Rückstellungen (Heizungsersatz Pfarrhaus Hörli und Sanierung Fensterbänke am Kirchgemeindehaus) anzunehmen und den verbleibenden Betrag auf die Rechnung 2022 vorzutragen. Wie alle anderen Anträge an diesem Sonntagmorgen wurden diese einstimmig angenommen und Heierlis Rückschau auf seine 21-jährige Amtszeit mit anhaltendem Applaus bedacht. Auch Catrina Hackenberg tritt aus der GPK zurück. An ihre Stelle wird ebenfalls einstimmig Marion Frey gewählt.

Im Wahljahr 2022 verabschiedet sich Erika Bänziger-Nagel aus der Kivo. Sie hatte das Ressort Seniorenarbeiten inne und brachte in ihrer Amtszeit viele neue Ideen in die Gemeinde. Ihre Tätigkeit übernimmt Bettina Bauer-Eichbühl. Sie wohnt seit 23 Jahren in Teufen und hat seit jeher einen Bezug zur reformierten Kirche. Die anderen Kivo-Mitglieder wurden in globo mit Applaus für die nächsten vier Jahre wiedergewählt, ebenso wie Präsidentin Marion Schmidgall.

Auch für die Synode konnte mit Monika Hauri kurzfristig eine neue Vertreterin gefunden werden. Marion Schmidgall freut sich sehr, dass nun alle vakanten Stellen besetzt sind, «dass wir wieder vollständig sind». Mit grossem Dank werden die Teilnehmenden sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den wohlverdienten Apéro entlassen.