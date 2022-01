Kathrin Dörig, die neue Geschäftsführerin des Volkskundemuseums

Teufen Sie hat drei Kinder und drei Jobs – Das Appenzeller Volkskundemuseum hat eine neue Geschäftsführerin Kathrin Dörig leitet neu das Appenzeller Volkskundemuseum in Stein. Daneben ist sie auch Geschäftsführerin des Vereins AüB und Gemeinderätin von Teufen. Kraft holt sich die Vielbeschäftigte in den Bergen und bei der Familie Karin Erni Jetzt kommentieren 28.01.2022, 17.00 Uhr

Kathrin Dörig, die neue Geschäftsführerin des Appenzeller Volkskunde-Museums in Stein. Bild: Karin Erni

Sie hat drei Kinder und drei Jobs. Doch Kathrin Dörig, die neue Geschäftsführerin des Appenzeller Volkskundemuseums in Stein, ist die Ruhe in Person. «Einen grossen Teil meiner Arbeit kann ich flexibel und von zu Hause aus machen, das erleichtert vieles», sagt die gebürtige Toggenburgerin, die mit ihrer Familie seit 2014 in Teufen in einem umgebauten Bauernhaus wohnt. Seit 2019 sitzt sie im Gemeinderat und hat das Ressort Betriebe und Sicherheit unter sich. Dieses ist unter anderem für das Schwimmbad, Sportanlagen oder Spielplätze, aber auch die Feuerwehr zuständig.

Kathrin Dörig ist ausserdem Präsidentin der Kommission Betriebe und Sicherheit, der Kulturkommission sowie Stiftungsrätin der Stiftung Grubenmann-Sammlung. Ihre Termine legt sie wenn immer möglich in die Zeit, in der die beiden jüngeren Kinder im Kindergarten und in der Schule sind. Ansonsten übernimmt ihr Mann Hansueli, der in einem Teilzeitpensum fest angestellt ist und daneben als selbstständiger Bergführer arbeitet, einen Teil der Familienarbeit. «Meine Woche ist zwar voll, aber ich nehme mir immer auch mal wieder Zeit für mich. Dann gehe ich mit meinem Mann in die Berge oder mache Yoga», so die 40-Jährige.

Managerin, nicht nur für Kultur

Ihr Pensum beim Volkskundemuseum beträgt rund 30 Prozent. Es sei gegenüber jenem ihrer Vorgängerin Sandra Nater reduziert worden, erklärt Kathrin Dörig.

«Die Stelle der Kuratorin wird gestärkt und die Aufgaben neu in einer Co-Leistung geführt.»

Auch die Stelle als Geschäftsführerin des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee, die sie seit Anfang Jahr innehat, umfasst einen ähnlichen zeitlichen Umfang. Diese verteilen sich auf verschiedene Aufgaben wie die Koordination der Energiestadt-Region oder die Administration der Gemeindepräsidienkonferenz. Immer wieder führt sie auch Projekte durch. Aktuell wird anlässlich des IBK-Jubiläums ein Container auf Tournee durch alle Bundesländer und Kantone rund um den Bodensee geschickt. Vom 11. bis 17 Juli wird der Ausstellungsraum, für dessen Programm Dörig mitverantwortlich ist, in Heiden stationiert sein.

Die gelernte Hochbauzeichnerin liebäugelte einst mit einem Architekturstudium. «Doch ich merkte, dass mir das zu technisch ist und habe stattdessen eine Handelsschule absolviert.» Sie fand eine Stelle bei der Sammlung Hauser + Wirth. Hier habe sie einen interessanten Einblick in die internationale Kunstwelt erhalten, sagt Kathrin Dörig. «Danach wollte ich wissen, was lokale Künstler machen und übernahm die Geschäftsführung von Visarte Ost, dem Berufsverband für visuelle Kunst.»

Ein Masterstudium in Kulturmanagement an der ZHW in Winterthur war der nächste Schritt. «Ein wichtiger Bereich der Ausbildung sind die Finanzen und die Mittelbeschaffung», so Dörig. «Aber auch Marketing, Kommunikation, rechtliche Aspekte und der Umgang mit Freiwilligenarbeit im Kulturbereich werden vermittelt. Alles Dinge, die mir bei meiner aktuellen Tätigkeit zugutekommen.»

Von Wil nach Ausserrhoden

Nach dem Studium bewarb sie sich 2013 erfolgreich auf die neu geschaffene Stelle als Leiterin der Fachstelle Kultur der Stadt Wil. Es sei eine prägende Zeit gewesen, sagt Kathrin Dörig. Doch mit dem Wechsel ihrer Vorgesetzten Susanne Hartmann in die St.Galler Regierung sei der Zeitpunkt gekommen, eine neue Herausforderung anzunehmen.

Die Aufgabe im Volkskundemuseum sei kein Neuland für sie, sagt Kathrin Dörig. «Sie entspricht jener als Leiterin Administration im Kunstzeughaus Rapperswil, die ich 2011/12 innehatte.» Grosse Veränderungen seien im Moment keine in Sicht. Das Projekt Museumskoordination von Appenzell Ausserrhoden befindet sich noch in in der Entwicklung. Der Betrieb in Stein soll vorerst so weiterlaufen wie bisher. Eine Aufgabe, die im Volkskundemuseum dringend angegangen werden müsse, sei die Digitalisierung, sagt Dörig.

«Dieser Transformationsprozess wird vom Kanton finanziell unterstützt. In Zukunft werden alle Ausstellungsobjekte auf Server im Internet einsehbar sein. Allenfalls wird ein Teil davon öffentlich zugänglich sein.»

