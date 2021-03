TESTOFFENSIVE Corona als Geschäftsrisiko: Erste Schnelltests werden in Unternehmen im Appenzellerland bereits angewandt Die vom Bund angekündigte Testoffensive rollt an. In den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, damit möglichst viele Arbeitnehmer sich regelmässig gegen das Coronavirus testen lassen können. Astrid Zysset 26.03.2021, 05.00 Uhr

Mit Schnelltests sollen das Ansteckungsrisiko minimiert werden. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden gab am Mittwoch bekannt, dass er den Einsatz präventiver serieller Coronaschnelltests vorbereitet. Dies nachdem der Bund bekanntgegeben hatte, dass er im Sinne einer Testoffensive die Kosten für Schnelltests von symptomlosen Personen übernimmt. Die Idee dahinter: Indem mehr getestet wird, können Ansteckungen und asymptomatische Personen früher erkannt und einer Verbreitung vorgebeugt werden. Erste Testreihen würden in Appenzell Ausserrhoden in Kürze in Heimen, Betrieben, Schulen und Verwaltungen durchgeführt. Aber auch Industrie und Gewerbe haben laut Mitteilung des Kantons bereits ihr Interesse bekundet. Für Daniel Lehmann, Leiter des Amtes für Wirtschaft und Arbeit, ist dies nachvollziehbar.

Daniel Lehmann, Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit, Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

«Das Risiko für Firmen ist gross. Kommt es zu einem Coronaausbruch innerhalb des Betriebes, könnten durch den quarantänebedingten Ausfall von Arbeitskräften grosse Umsatzeinbussen entstehen.»

Der Kanton will hier Hilfestellung bieten, indem er den Firmen einen festgelegten Prozess mit den erforderlichen Kontaktstellen und den notwendigen Testutensilien zur Verfügung stellt.

Wie gross das Interesse der Firmen tatsächlich ist, ist unklar. Erste Anfragen für solche repetitive Tests gingen in den vergangenen Tagen beim Amt für Wirtschaft und Arbeit zwar ein, doch noch will der Kanton die Ergebnisse eines Pilotversuchs abwarten. Dazu wird der Prozess rund um die Tests in den kommenden Tagen in fünf Betrieben unterschiedlicher Branchen angewandt. Die grosse Herausforderung sei die Logistik, sagt Lehmann. Die Abläufe innerhalb einer Firma müssten so angepasst werden, dass das Testen schnell und reibungslos abläuft. Die Proben müssen sauber beschriftet und anschliessend umgehend in die Labore gebracht werden. All das mag gemäss Lehmann für kleinere Betriebe kein Problem darstellen. Bei grösseren Unternehmen bedürfe es jedoch einer eigenen Prozessdefinition für die interne Logistik. Und auch die Labore könnten an ihre Kapazitätsgrenzen gelangen. Sie sehen sich mit der Herausforderung konfrontiert, ihre Prozesse laufend an die Testmengen zu adaptieren, was wiederum Auswirkungen auf Betriebe und Kantone hat. 5500 Betriebe zählt Appenzell Ausserrhoden, 26'000 Mitarbeitenden sind in diesen beschäftigt. Lehmann rechnet damit, dass viele dieser Firmen an den Tests interessiert sind.

Einige bieten bereits Schnelltests an

Einige Firmen im Appenzellerland haben sich mittlerweile schon selbst organisiert. So hat etwa die Appenzeller Kantonalbank (APPKB) bereits am 11. März sogenannte Massenspucktests für ihre 97 Mitarbeitenden eingeführt. Einmal wöchentlich finden diese Schnelltests fortan bis nach Ostern statt. Die Teilnahme ist freiwillig. Auch Arbeitnehmer ohne Symptome können sich regelmässig testen lassen. Für Ueli Manser, Vorsitzender der Geschäftsleitung und Leiter des Krisenstabs der APPKB, war ein schnelles Handeln unabdingbar:

«Aus unserer Sicht wurde bisher zum Teil zu stark auf eine behördliche Anordnung gewartet. Daher haben wir die Initiative ergriffen.»

Mit solchen Massentests könnten gemäss Manser sogenannte «Schläfer» ausgemerzt werden, Personen also, die nicht wissen, dass sie infiziert sind und so andere unwissentlich anstecken. «Mit diesen Massentests leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung und zur Erholung der Volkswirtschaft.»

Auch die 200 Mitarbeitenden der Appenzeller Bahnen und der Frauenfeld-Wil-Bahn haben seit dem 25. Februar die Möglichkeit, sich einem Schnelltest zu unterziehen. Gemäss Eva Rechsteiner, Projektleiterin Kommunikation, sind diese Tests freiwillig. Sie würden aber nur bei Arbeiten, die gezwungenermassen in einem engen Raumverhältnis stattfinden, wie beispielsweise internen Führerstandfahrten zu Schulungszwecken für angehende Lokomotivführer angeboten.

Kein symptomloses Testen in vielen Unternehmungen

Doch nicht alle Firmen haben bereits gehandelt. Die AG Cilander in Herisau bietet ihren 160 Mitarbeitenden noch keine seriellen Schnelltests an. «Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir im Augenblick nur Mitarbeiter zu einem Test schicken, wenn sie Symptome haben oder präventiv einen Bedarf sehen», sagt Personalchef Ivo Zulian. Allerdings werde die Situation wöchentlich neu beurteilt und allenfalls angepasst.

Ähnlich klingt es bei der Brauerei Locher in Appenzell. Auch dort stehen den 160 Mitarbeitenden keine Schnelltests zur Verfügung. «Wir hatten vom Sommer 2020 bis Ende 2020 die Auflage, dass die Mitarbeitenden nach den Ferien einen negativen Test vorweisen mussten, um wieder zur Arbeit kommen zu können. Diese Kosten wurden vom Unternehmen getragen», sagt Geschäftsleiter Aurèle Meyer. Seit Jahresbeginn sind diese Tests nicht mehr Pflicht. Bei Verdacht könnten sich die Mitarbeitenden jedoch jederzeit auf Kosten des Unternehmens testen lassen. Viele weitere Grossfirmen im Appenzellerland wie die Metrohm oder Huber + Suhner gaben keine Stellungnahme zu den Schnelltests ab.

Verwaltungen wollen nachziehen

Doch wie sieht es beim Kanton als Arbeitgeber aus? In Appenzell Ausserrhoden sind rund 900 Mitarbeitende innerhalb der Verwaltung beschäftigt. Noch können diese nicht auf Schnelltests zurückgreifen. Gemäss Georg Amstutz, Leiter Kommunikationsdienst, soll sich dies aber in Bälde ändern. In zwei Abteilungen werden als Pilotversuch diese Tests in Kürze eingesetzt.

Auch die Innerrhoder Kantonsverwaltung will ihren 250 Angestellten die Möglichkeit eines Coronaschnelltests bieten. Wann dies der Fall sein wird, konnte Ratsschreiber Markus Dörig allerdings noch nicht abschätzen. Die breite Testung in den Firmen ist in Appenzell Innerrhoden gemäss Gesundheitsdepartement noch in der Aufbauphase. Neben den Gesundheitsinstitutionen (Kliniken, Heime und Spitex) und Schulen, welche die seriellen Tests bereits seit Anfang Februar durchführen, ist letzte Woche noch ein Unternehmen dazugekommen. Vier weitere Firmen hätten Interesse gezeigt.