Tempo 30 auf Ausserrhoder Kantonsstrasse bleibt Seltenheit

VERKEHRSBERUHIGUNG Trotz Nachfrage: Tempo-30-Zonen auf den Ausserrhoder Hauptstrassen bleiben eine Seltenheit In Appenzell Ausserrhoden gibt es kaum Tempo-30-Zonen auf den Kantonsstrassen. Gemäss Kanton wird sich dies demnächst auch nicht ändern, obwohl in einigen Gemeinden der Wunsch hierfür besteht. Astrid Zysset 04.08.2021, 17.00 Uhr

Tempo-30-Zonen sind eine Möglichkeit, den Verkehr im Siedlungsgebiet zu beruhigen. Doch auf den Kantonsstrassen gelten hohe Auflagen, damit sie auch tatsächlich eingeführt werden können. Bild: Urs Flueeler/KEYSTONE

Sie ist in aller Munde, die 30er-Zone. Städte wie Zürich, Winterthur oder auch St.Gallen ziehen eine flächendeckende Einführung in Erwägung. In Appenzell Ausserrhoden gibt es bislang nur eine Gemeinde, durch welche eine Kantonsstrasse mit einer reduzierten Geschwindigkeitsbegrenzung führt, nämlich Trogen. Eine weitere Kantonsstrasse, auf welcher Tempo 30 gilt, findet sich in Herisau im Bereich Schützen-/Buchenstrasse. In allen anderen Orten im Kanton gilt die Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern auf den Haupt- respektive Kantonsstrassen.

Und das wird sich so schnell wohl auch nicht ändern. Für die Einführung eines flächendeckenden Tempo-30-Regimes fehlen die gesetzlichen Grundlagen, wie der stellvertretende Ausserrhoder Kantonsingenieur Urs Kast auf Anfrage hin ausführt. Prinzipiell werde unterschieden zwischen verkehrsorientierten und siedlungsorientierten Strassen. Zur zweiten Kategorie gehören die Quartier- respektive Erschliessungsstrassen.

Urs Kast, stellvertretender Kantonsingenieur Appenzell Ausserrhoden. Bild: Archiv

Die nationale Signalisationsverordnung SSV besagt pauschal eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern innerorts. Abweichungen können nur in Erwägung gezogen werden, wenn mittels Gutachten belegt wird, dass eine Schwachstelle nicht anderweitig eliminiert werden kann. So könne beispielsweise auf unübersichtlichen Strassenabschnitten nicht einfach Tempo 30 signalisiert werden, wenn sich die Übersichtlichkeit auch durch eine bauliche Massnahme verbessern liesse. «Die Ausnahmefälle sind abschliessend in der Verordnung geregelt. Einen kantonalen Spielraum gibt es nicht», so Kast.

Neuste Bestrebung in Teufen

Trotzdem kommen seitens Gemeinden immer wieder Anfragen. Vor ein paar Jahren wurde ein Tempo-30-Regime auf der Kantonsstrasse in Heiden geprüft. In jüngster Vergangenheit ging im Rahmen der Zentrumsentwicklung in Herisau eine entsprechende Anfrage beim kantonalen Tiefbauamt ein. In Walzenhausen wird weiter eine Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung von 30 im Dorfkern geprüft. Und die neuste Bestrebung zeichnet sich in Teufen ab.

Anfang Juli wurde dort eine Petition mit 342 Unterschriften bei der Gemeinde eingereicht. Diese fordert eine umfassendere Herangehensweise bei den Tempo-30-Zonen. Die Einführung solcher Zonen ist von der Gemeinde Teufen her von langer Hand geplant. Allerdings nur auf den Gemeinden- wie auch auf den Quartierstrassen. Die Petition fordert nun ebenfalls eine 30er-Zone auf der Kantonsstrasse.

Auch in Herisau sei man derzeit daran, neue Tempo-30-Zonen auf den Gemeinden- und Quartierstrassen einzuführen. Grundlage hierfür ist das Tempo-30- und Begegnungszonenkonzept, welches der Gemeinderat 2008 verabschiedet hatte. Dieses besagt für die Umsetzung, dass für eine Strasse, ein Gebiet dann eine Niedriggeschwindigkeitszone erwirkt wird, wenn aus dem Quartier entsprechende, mehrheitsfähige Begehren gestellt werden. Gemäss Gemeindeingenieur Guido Lüchinger wurden seit 2008 diverse Tempo-30- beziehungsweise Begegnungszonen eingerichtet.

Widerstand regt sich in Trogen

Doch es gibt auch die Kehrseite, die Gegner der Tempo-30-Zonen. In Trogen soll die Zone ausgedehnt werden, um ein einheitliches Temporegime im Dorfkern sicherzustellen. Doch dagegen gingen Einsprachen ein. Einige wollen dies verhindern, andere würden die Zone am liebsten auf ein noch grösseres Gebiet ausdehnen. Und auch die geplante Aufhebung der Begegnungszone stösst auf Widerstand. Am 9. September laden Gemeinde und Tiefbauamt zu einer öffentlichen Versammlung, um die Beweggründe für die 30er-Zone und die rechtliche Situation aufzuzeigen.