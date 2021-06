Balmer stellt sich in Heiden der Kritik an der Spitalschliessung

Talkrunde Spitalschliessung, Notfallversorgung: Regierungsrat Yves Noël Balmer stellt sich im Vorderland der Kritik An der SP-Veranstaltungsreihe «Roter Stuhl» äussert sich der Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales zum Aus des Spitals Heiden und zu den Herausforderungen der Coronakrise. Zwei Hausärzte im Publikum befürchten Lücken in der Grundversorgung. Jesko Calderara 10.06.2021, 18.48 Uhr

Regierungsrat Yves Noël Balmer stellte sich auf dem roten Stuhl den Fragen von Ernst Pletscher (Gemeindepräsident Reute) und Monika Gessler (FDP Vorderland). Bld: CAL

Etwas mehr als sieben Wochen nach der angekündigten Schliessung des Spitals Heiden war Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer im Biedermeierdorf zu Gast. An der Veranstaltungsreihe «Roter Stuhl» seiner Partei ging der SP-Regierungsrat auf verschiedene Forderungen ein, die nach dem Entscheid zur Aufgabe des Spitalstandorts im Vorderland gestellt wurden. So haben sich der Gemeinderat Heiden sowie ein Komitee um den Historiker Stefan Sonderegger und den ehemaligen Polizeikommandanten Hansjörg Ritter in einem Schreiben an die Regierung gewandt. Darin geht es unter anderem um die künftige Nutzung der Spitalliegenschaft und die Notfallversorgung in der Region.

Diese zwei Themen standen am Anlass im Hotel Linde Heiden, den Andreas Ennulat (SP Vorderland), Monika Gessler (FDP Vorderland) und Ernst Pletscher (Gemeindepräsident Reute) gemeinsam moderierten, denn auch im Zentrum. Viel Neues konnte Balmer noch nicht vermelden. Er kündigte aber an, dass für die Erarbeitung einer Entscheidungsgrundlage zur künftigen Nutzung der Spitalimmobilie die Einsetzung einer regierungsrätlichen Kommission vorgesehen ist. Zudem soll es zwischen der Regierung und dem Gemeinderat Heiden Gespräche geben.

Lücken in der Grundversorgung befürchtet

Balmer begrüsst diese Anstrengungen grundsätzlich. Für mögliche Lösungen müsse es jedoch nachhaltig einen Bedarf geben, betonte er vor den rund 50 Anwesenden:

«Schliesslich haben wir das Spital geschlossen, weil es zu wenig genutzt wurde.»

Nicht in Frage komme wegen der drohenden Überversorgung der Verkauf des Objekts an eine Privatklinik. Eine Rednerin wollte wissen, warum noch immer kein Sozialplan vorliegt und ob man warte, bis die Angestellten von sich aus kündigen. Diese Unterstellung wies Balmer energisch zurück. Zurzeit würden Gesprächen zwischen dem Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden als Arbeitgeber und den Gewerkschaften laufen, sagt er. Ziel ist es, dass der Regierungsrat noch vor den Sommerferien über den Sozialplan entscheiden kann.

Kontroverse Meinungen gab es zur Sicherstellung der Grundversorgung. Eine im Publikum anwesende Hausärztin plädierte dafür, den ambulanten Bereich am Spital Heiden aufrechtzuerhalten. Die Hausärzte könnten diesen Wegfall nicht auffangen, gab sie zu bedenken. Ähnlich argumentierte Fabian Fehr als Präsident der Hausärztevereinigung Appenzellerland. Im Vorderland würden in naher Zukunft mehrere Hausarztpraxen schliessen, für die es nur teilweise Nachfolgelösungen gibt. Handlungsbedarf sieht Fehr zudem beim Rettungsdienst. Dieser soll bekannterweise am Standort Heiden bleiben. Für Fehr sind vor allem die Kosten, welche den Patienten verrechnet werden, ein Problem. Diese belaufen sich auf bis zu 500 Franken pro Einsatz. Auf diese Kritik antwortete Balmer:

«Die medizinische Versorgung ist mir nicht egal.»

Es gebe durchaus noch Punkte, die geklärt werden müssten.

Szenario für den Worst Case

Stark gefordert ist der Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales auch in der Coronakrise. Seiner Ansicht nach hat die Schweiz die Pandemie mit ihrem liberalen Weg grösstenteils gut gemeistert. Eine abschliessende Würdigung müsse aber in einer Nationalfondsstudie erfolgen. Im Zusammenhang mit den Coronademos erwähnte Balmer die Nachbarländer, wo es teilweise Ausgangssperren gab. Natürlich habe man auch in Ausserrhoden Fehler gemacht. Balmer meinte selbstkritisch:

«Die zweite Welle etwa hat uns auf dem falschen Fuss erwischt.»

Damals habe er befürchtet, dass alles aus dem Ruder läuft. Die volle Intensivstation zu sehen, sei ein schlimmes Bild gewesen. Innerhalb des Regierungsrates wurde gar ein Szenario diskutiert, wonach bei Bedarf gar das Sportzentrum Herisau als Leichenhalle genutzt würde. Da hätte sich die Frage gestellt, ob dies moralisch vertretbar ist, so Balmer.

Von solchen Horrorszenarien blieb Ausserrhoden dann aber verschont. Die zweite Welle flachte schnell wieder ab. Der Regierungsrat hat in dieser schwierigen Zeit als Team besonders gut funktioniert, sagte Balmer. «So konnte ich einen Teil der Verantwortung wie einen Rucksack abgeben.» Lobende Worte gab es auch für seine Mitarbeiter im Departement. Diese hätten beispielsweise nebenbei in Rekordtempo das Kinderbetreuungsgesetz erarbeitet.

Keine neuen Erkenntnisse aus dem Sozialbericht

Zum Schluss der Veranstaltung kam der kürzlich publizierte, erste Sozialbericht des Kantons zur Sprache. Dieser gibt einen umfassenden Überblick über die soziale Lage der Bevölkerung in Ausserrhoden. Er soll helfen, die Sozialpolitik gezielter weiterzuentwickeln. Er sei dankbar für den Bericht, betonte Balmer. Neue Erkenntnisse gewinne er daraus aber nicht. «Es gibt keinen Bereich, den wir nicht auf dem Radar hatten.» Balmer hielt sich aber mit einer politischen Beurteilung des Sozialberichts zurück. Seiner Ansicht nach müsse dies im Kantonsrat erfolgen.