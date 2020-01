Skitalente messen sich am Horn in Schwende An den FIS-Rennen in Schwende nehmen Athleten aus über zehn Nationen teil. Auch Nick Spörri aus Niederteufen und Maurus Sparr aus Speicher sind am Start. Nadine Küng 30.01.2020, 18.47 Uhr

Auch Appenzeller Athleten wie Maurus Sparr und Nick Spörri starten am Horn. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Mit viel Tempo und ausgeklügelter Technik nehmen nächste Woche Skiathleten aus über zehn Nationen den Hang am Horn in Angriff: Am 4. und 5. Februar finden in Schwende zwei internationale FIS-Slalom-Rennen statt.