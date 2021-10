Dominik Brülisauer ist Schweizer Vizemeister der Zimmermannen

Swiss Skills Trotz «Chnorz» bei der Gaube: Dominik Brülisauer aus Haslen ist Schweizer Vizemeister der Zimmermannen Dominik Brülisauer aus Haslen kommt momentan nicht mehr aus dem Festen heraus: Kürzlich feierte er seinen 20. Geburtstag, in zwei Wochen hat er die Rekrutenschule hinter sich, und nun wurde er Schweizer Vizemeister der Zimmermannen. Vreni Peterer Jetzt kommentieren 25.10.2021, 15.00 Uhr

Dominik Brülisauer mit seiner Wettbewerbsarbeit. Bild: vp

Bereits vor einem Jahr zeigte der Hasler an der Schweizer Meisterschaft der Zimmerleute in Sitten mit dem sechsten Schlussrang eine herausragende Leistung. Seine beruflichen Fähigkeiten bestätigte er an der diesjährigen Schweizer Meisterschaft (Swiss Skills Championships) in Buchs. Nach fünf Wettkampftagen durfte er sich am Samstag die Silbermedaille umhängen und sich als Vize-Schweizer-Meister feiern lassen.