Swiss Ice Hockey Day Gepolsterte Hosen, Filzstifte und scharfe Kufen: Drei Zutaten für einen vergnüglichen Tag der Herisauer Hockeyfamilie und ihrer Stargäste Anlässlich des «Swiss Ice Hockey Day» herrscht am Sonntag in der Eishalle des Sportzentrums Herisau reges Treiben. Spieler der Rapperswil-Jona Lakers, der GCK Lions und des EHC Winterthur trainieren mit dem Nachwuchs des SC Herisau. Mea McGhee 07.11.2021, 16.00 Uhr

Nathan Vouardoux von den Rapperswil-Jona Lakers hilft dem Hockeynachwuchs auf die Beine. Bild: Mea McGhee

«Yes, 4:0», jubelt ein Nachwuchsspieler des SC Herisau während des Plauschtrainings mit den Stars aus den zwei obersten Schweizer Ligen. Diese tragen die Farben der Rapperswil-Jona Lakers, des EHC Winterthur oder der GCK Lions. Nathan Vouardoux, der beim 3:0-Sieg der Lakers gegen Zug am Vorabend zwei Assistpunkte buchte, hat sichtlich Freude am Spiel mit den Kindern. Er sagt: «Das ist ein spezieller Tag, die Stimmung ist gut.» Was gibt er dem Nachwuchs mit auf den Weg? «Spass haben am Eishockey ist das Wichtigste.»

Auch der Schiedsrichter gibt Autogramme

Manche der Kinder sind froh um die gut gepolsterte Hose, andere jagen flink dem Puck hinterher. Die Eltern an der Bande halten das Geschehen mit der Kamera fest. Nach ihrem Einsatz auf dem Eis ist bei der Autogrammstunde die Fingerfertigkeit der Stars gefragt. Leibchen, Stöcke, Notizblatt, überall muss eine Unterschrift drauf. Dem Herisauer Lars Nater gehen die Autogrammkarten bald einmal aus. Für einen Schiedsrichter ist er es ungewöhnlich, dass er Autogramme geben muss.

Die Autogramme der Stars sind gefragt. Bild: Mea McGhee

Anlässlich des «Swiss Ice Hockey Day» absolvieren alle Spielerinnen und Spieler des SC Herisau in altersgemischten Gruppen vier Skills und zeigen dabei ihre läuferischen und technischen Fähigkeiten. Ein Spieler des Erstligateams steht am Kopf jeder Gruppe und zeigt die Übungen vor. Man feuert sich gegenseitig an, und für die Kleinsten ist es eine Riesensache, wenn sie dem Goalie der Grossen einen Puck zwischen den Schonern durchschieben können.

Präsident und Fan laufen für den Nachwuchs

Während der Mittagspause drehen Vorstandsmitglieder und ein Vertreter des des SCH-Fanclubs während zehn Minuten ihre Runden auf dem Eis. Auch sie haben Sponsorengelder gesammelt. Simon Kessler vom Fanclub freut sich, dass dank seines Einsatzes ein schöner Batzen dem SCH-Nachwuchs zugute kommt. Und Vereinspräsident Dario Heinrich sagt: «Wir wollen bei diesem Anlass viele Leute aus dem Umfeld des SC Herisau zusammenbringen.»