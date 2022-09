Judith Kerr-Ackermann über das Leben nach dem Suizid ihres Mannes

Suizidprävention «Wäre es nur die Depression gewesen, wäre mein Mann noch hier»: Eine Ostschweizerin über das Leben nach dem Suizid ihres Partners Am Samstag ist Welttag der Suizidprävention. Judith Kerr-Ackermann verlor vor über zwei Jahren ihren Mann durch Suizid. Heute hilft sie anderen Hinterbliebenen und engagiert sich gegen das Tabu des Suizids und der mentalen Krankheiten. Selina Schmid Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Judith Kerr-Ackermann sagt, der Suizid ihres Mannes sei wie eine Narbe, die niemals weggeht und manchmal schmerzt. Bild: Selina Schmid

In der Schweiz sterben täglich zwei bis drei Menschen durch Suizid. Männer begehen doppelt so häufig Suizid wie Frauen. Dabei ist das Appenzellerland tragischer Spitzenreiter. Innerrhoden hatte zwischen 2016 und 2021 mit 20,6 Suiziden auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner pro Jahr die höchste Rate, Ausserrhoden folgte mit 15,6 auf Platz drei. Das zeigen Zahlen des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums Obsan.

Die gute Nachricht ist, dass die Suizidrate seit Jahren rückläufig ist, auch dank Präventionsmassnahmen wie dem Welttag der Suizidprävention heute Samstag. Ziel ist die Sensibilisierung für das Thema Suizid, denn darüber liegt ein grosses Tabu. Schweizweit werden Veranstaltungen und Kampagnen umgesetzt. Auch die Ausserrhoder Abteilung Gesundheitsförderung vom Amt für Gesundheit publiziert dieses Jahr auf ihrer Website Unterstützungsangebote und Hinweise, wie Suizidalität erkannt werden kann, was Angehörige tun können und was hilft, wenn man eine Person durch Suizid verloren hat.

Der sensible Mann mit Depressionen

Die Ostschweizerin Judith Kerr-Ackermann engagiert sich gegen das Stigma des Suizids. Sie weiss, wie schwierig die Verarbeitung des Suizides eines geliebten Menschen ist. Vor zweieinhalb Jahren beging ihr Mann Suizid. Raymond Kerr wäre heute 61 Jahre alt, im Januar 2020 setzte er seinem Leben jedoch ein Ende. Es war das Ende eines langen Krankheitsweges, sagt Kerr-Ackermann.

Kerr litt seit seiner Jugendzeit immer wieder an Depressionen. Damit ging er offen um, sprach mit Freunden darüber und war in Therapie, erzählt Judith Kerr-Ackermann. Als sich die beiden 1987 in Schottland kennen lernten, waren seine Sensibilität und seine Melancholie etwas, das Kerr-Ackermann zu ihm zog. Wenn sie von den frühen Jahren erzählt, lächelt sie. «Er war anders als die Männer, die ich davor kennen gelernt habe: frei, ungebunden, humorvoll.»

Nach einem guten Jahr heiratet das Paar, bekommt drei Kinder. Die Familie lebt in Grossbritannien, den USA und Italien, bis sie sich in Zürich niederlässt. Raymond Kerr fand eine Stelle, machte die Ausbildung zum Sozialpädagogen. Er interessierte sich für Musik, Literatur und Kunst. Manchmal stritt das Paar über Kerrs ständig wachsende Schallplattensammlung, doch das Leben plätscherte dahin, sagt Kerr-Ackermann.

Kerrs Depressionen waren in den ersten gut 30 Jahren der Ehe immer wieder Thema. Er hatte sich ein gutes Netzwerk aus engen Freunden und regelmässiger Therapie aufgebaut, die beiden hatten einen guten Umgang mit seiner Krankheit gefunden. Für Kerr-Ackermann war auch Suizid kein Tabuthema, beide arbeiteten mit psychisch beeinträchtigten Menschen. Sie sagt:

«Er hat mir versprochen, dass er das mir und den Kindern nie antun würde.»

Zwei Jahre Dauerstress

Im Herbst 2017 glitt Kerr wieder in eine depressive Phase und suchte sich Hilfe bei seinem Psychiater. Hier ging plötzlich alles schief. Durch ein Missverständnis waren die Medikamente zu hoch dosiert und Kerr erlitt eine Elektrolytstörung, eine seltene Nebenwirkung von Antidepressiva. Von da an entwickelte er eine Art Allergie auf Antidepressiva. Während zweier Jahre musste er dreimal in die Psychiatrie, dreimal in den Notfall. Er litt zunehmend unter Ängsten und Zwängen, erlebte extreme psychiatrische Zustände, Psychose, Delir und Stupor.

Judith Kerr-Ackermann spricht heute über diese zwei Jahre gefasst und kennt die medizinischen Details. Sie sagt:

«Ich denke zurück und es tut mir unendlich leid, was mein Mann erleiden musste. Ich bin überzeugt, wäre diese Fehldosierung nicht gewesen, wäre Raymond noch hier. Wäre es nur die Depression gewesen, würde mein Mann heute noch leben.»

Für beide waren diese zwei Jahre Dauerstress. Kerr-Ackermann sagt, sie habe nur noch funktioniert. «Aber wir hatten zueinander eine Nähe gefunden, die wir davor nicht mehr hatten. Er brauchte mich und ich war für ihn da.»

Kerr-Ackermann erzählt, dass ihr Mann mit Medikamenten nicht mehr zu behandeln war. Aufgegeben hatte Kerr nie, mit seiner Frau suchte er alternative Behandlungen. Nach dem sechsten Vorfall der Elektrolytstörungen sei etwas in Kerr kaputt gegangen, erzählt Kerr-Ackermann: «Seine Plattensammlung, seine Musik oder Kunst sagten ihm nichts mehr. Er vermisste seine Arbeit. Ohne Hilfe konnte er nicht einmal Äpfel im Laden aussuchen oder sich daran erinnern, wo die Gläser in der Küche waren.»

Nach Weihnachten 2019, einen Monat vor seinem Tod, gab Raymond Kerr auf. Im Rückblick hätte bei Kerr-Ackermann ein Alarm ausgelöst werden sollen, sagt sie. «Aber im Nachhinein weiss man es immer besser. Und ich konnte einfach nicht mehr.»

Die Trauer nach einem Suizid ist komplex

Am Morgen seines Suizids sei Kerr besonders zerstreut gewesen. Kerr-Ackermann begleitete ihn zur Bushaltestelle, er war auf dem Weg zu einem Programm der Invalidenversicherung. Als sie an diesem Abend in die dunkle Wohnung trat und den Hund alleine vorfand, ahnte sie, was geschehen war.

«Ich ging mit dem Hund spazieren, um meine Wut und Verzweiflung rauszulassen. Er hatte mir doch versprochen, dass er das nie tun würde. Doch als ich nach Hause kam, stand die Polizei vor der Tür.»

Kerr-Ackermann sagt, der Suizid hatte sie nicht überrascht. «Ich kenne niemanden, der so viel erleiden musste wie mein Mann. Wenn ich etwas gelernt habe, dann, dass man nicht verstehen kann, was er durchmachte. Und dass man kein Recht hat, über seine Handlungen zu urteilen.» In diesem Moment, so Kerr-Ackermann, seien Grundüberzeugungen wie der Wille zu Leben nicht mehr zugänglich. «Raymond empfand sich als Belastung, er glaubte, ohne ihn ginge es uns besser. Doch das stimmte nicht.»

Der schlimmste Moment sei gewesen, als sie dem damals 14-jährigen Sohn vom Suizid des Vaters erzählen musste. «Meine Kinder waren alle da und haben sich umarmt, als sie weinten.»

Kerr-Ackermann sagt, dass sie nach dem Suizid ein starkes Bedürfnis hatte, darüber zu sprechen. Erst bei Freunden, dann in einer Therapie und in einer Selbsthilfegruppe. Hier schrieb sie ihre Geschichte auf. Und sie liest Fachbücher und Erfahrungsberichte über Suizid. Denn die Trauer über einen Suizid ist komplex: Kerr-Ackermann empfand Schuld, Wut, Ohnmacht, Mitgefühl.

«Zu hören und lesen, wie andere damit umgingen, hilft, die Trauer zu verstehen.»

Vor einem Jahr entscheidet Kerr-Ackermann, dass sie zurückgeben will. In den Vereinen Refugium und Trauernetz hilft sie anderen Hinterbliebenen im Trauerprozess. Das Trauernetz bietet auch in St.Gallen Selbsthilfegruppen an, welche für Appenzellerinnen und Appenzeller offen stehen. Kerr-Ackermann sagt: «Für mich gibt das Helfen wieder einen Sinn im Leben, man wird aktiv und kann etwas Positives bewirken.» Die Zeit habe einige Wunden geheilt, aber nicht alle. «Es ist wie eine Narbe, die niemals weggeht und manchmal schmerzt.»

Suizidgedanken? Holen Sie sich Hilfe! Wer unter Suizidgedanken leidet, findet bei der Dargebotenen Hand via den Telefonnummern 143 (für alle) und 147 (für Kinder und Jugendliche) Hilfe. Die Website reden-kann-retten.ch bietet ebenfalls eine erste Anlaufstelle. Weiter Hilfsangebote in der Nähe Ihres Wohnorts finden Sie auf der Website des Ostschweizer Forums für Psychische Gesundheit.

