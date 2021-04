Suchthilfe Mehr Suchterkrankungen wegen Corona? ‒ Die Innerrhoder Beratungsstelle für Suchtfragen hat ihr Angebot erweitert Die kantonale Beratungsstelle für Suchtfragen in Appenzell Innerrhoden bietet seit Anfang dieses Jahres auch Mittwochs Beratungstermine an. Im vergangenen Jahr wurde das Gesprächsangebot öfter als zuvor von Suchtbetroffenen und deren Angehörigen genutzt. Die gesteigerte Nachfrage könnte nicht zuletzt der Coronapandemie geschuldet sein. Lilli Schreiber Aktualisiert 15.04.2021, 17.00 Uhr

Mit 222 Gesprächen verzeichnet die Beratungsstelle für Suchtfragen des Kantons Appenzell Innerrhoden einen deutlichen Anstieg an Beratungen für Suchtfragen im Jahr 2020. Symbolbild: Getty

Die Beratungsstelle für Suchtfragen des Kantons Appenzell Innerrhoden wird durch das Blaue Kreuz St.Gallen-Appenzell im Auftrag des Gesundheits- und Sozialdepartements des Kantons geführt. Das Angebot der Beratungsstelle richtet sich an suchtgefährdete und bereits suchtabhängige Menschen mit Fragen oder Problemen bezüglich legaler oder illegaler Substanzen, aber auch Verhaltenssüchten wie Spielsucht. Dabei machen Personen, die unter einem problematischen Konsum von Alkohol leiden, den Grossteil der Suchthilfe in Anspruch nehmenden Personen aus, teilt Vitus Hug, Leiter der Beratungsstelle für Suchtfragen in Appenzell, mit.