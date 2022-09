So viel wird der Strom 2023 im Appenzellerland teurer

Stromversorgung Grub teuer, Walzenhausen günstig: So entwickeln sich 2023 die Strompreise im Appenzellerland Die Elektra Grub muss die Stromtarife für nächstes Jahr um fast 95 Prozent anheben. Andernorts fällt die Steigerung weniger stark aus. In Entscheidend ist dabei die Beschaffungsstrategie. Jesko Calderara Jetzt kommentieren 08.09.2022, 05.00 Uhr

Die Bezügerinnen und Bezüger in Grub müssen 2023 rund 95 Prozent mehr Strom bezahlen. Bild: Walter Christen

In diesen Tagen sorgen die stark steigenden Strompreise 2023 für mediale Schlagzeilen. Im Durchschnitt müssen Herr und Frau Schweizer im nächsten Jahr 27 Prozent mehr für ihren Strom bezahlen. Im Appenzellerland gaben kürzlich das EW Heiden und die SAK Erhöhungen von bis zu 30 Prozent bekannt. Die stärkste Preissteigerung gibt es in Grub, wo die Tarife um fast 95 Prozent angehoben werden. Während die Elektra Grub den Haushalten für eine Kilowattstunde zurzeit rund 22.63 Rappen (mit Mehrwertsteuer) verrechnet, werden es demgegenüber nächstes Jahr 44.03 Rappen sein.

Regula Delvai ist Gemeindepräsidentin in Grub. Bild: PD

Die interimistische Gruber Gemeindepräsidentin Regula Delvai begründet die überdurchschnittlich hohe Preissteigerung mit der Entwicklung am internationalen Energiemarkt. Dort sind die Strompreise seit Anfang Jahr um 500 Prozent gestiegen, unter anderem wegen des Ukraine-Krieges und des Ausfalls französischer Kernkraftwerke. In den vergangenen Jahren wurde die Kilowattstunde an der Börse für 5–6 Rappen gehandelt, zurzeit liegt der Preis 15-mal höher. Die Elektra Grub konnte gemäss Delvai den für nächstes Jahr benötigen Strom für ungefähr 24 Rappen pro Kilowattstunde einkaufen.

«Trotz allem liegt dieser Beschaffungspreis im tieferen Segment.»

Durch die frühzeitige Eindeckung sei abgesehen davon nicht der gesamte Aufschlag in die Preise der Elektra durchgedrungen, gibt die Gemeindepräsidentin zu bedenken.

Mehr Geld für Solarstrom

Weil der Energieversorger in Grub keine eigene Produktionsanlagen besitzt, beschafft er die gesamte Energiemenge am Strommarkt. Delvai sagt:

«Unsere Strategie hat sich in der Vergangenheit und im laufenden Jahr als richtig erwiesen, wie die tiefen Preise bis Ende 2022 bestätigen.»

Sie sieht vor, den Strom über mehrere Jahre strukturiert zu beschaffen. Delvai geht davon aus, dass Stand heute das aktuelle Preisniveau als Obergrenze zu verstehen ist. Ihrer Einschätzung nach wird 2023 ein «Ausnahmejahr». Die Entwicklung der geopolitischen Lage in diesem Ausmass sei nicht vorhersehbar gewesen, betont Delvai. «Ausserdem lag im Schatten einer Strommangellage unser Fokus auf der Versorgungssicherheit der eigenen Bürger.»

Gute Neuigkeiten gib es immerhin für die Besitzer von Fotovoltaikanlagen in Grub. Sie erhalten für überschüssigen Solarstrom, der ins Netz eingespiesen wird, künftig deutlich mehr. So wird der Tarif für Rücklieferungen pro Kilowattstunden von 10 auf 24 Rappen erhöht. Zum Vergleich: Die SAK vergütet dafür etwas mehr als 14 Rappen.

Einkaufsstrategie zahlte sich aus

Daniel Frunz ist Geschäftsführer der Elektra Walzenhausen. Bild: PD

Am tiefsten fällt die Erhöhung im Appenzellerland in Walzenhausen aus. Die Strombezüger in der Vorderländer Gemeinde müssen 2023 pro Kilowattstunde 24.58 Rappen bezahlen. Das sind «nur» 4,4 Prozent mehr als im laufenden Jahr. Grund für den Aufschlag sind die Kosten für die Nutzung des Vorliegernetzes, welche die SAK um mehr als 12 Prozent anhebt. Die aktuelle Entwicklung an den internationalen Märkten trifft die Elektra Walzenhausen dagegen weniger stark. «Unsere Beschaffungsstrategie hat sich bewährt», sagt Geschäftsführer Daniel Frunz. Sie wurde vor drei Jahren angepasst und basiert auf dem Prinzip des strukturierten Einkaufs. Sprich: Die Elektra Walzenhausen kauft die benötige Strommenge nicht auf einmal, sondern verteilt über einen längeren Zeitraum. Dies ergibt ein Durchschnittspreis und eine höhere Verlässlichkeit. Frunz sagt:

«Unsere Kundinnen und Kunden müssen frühzeitig wissen, was der Strom kostet.»

Er nennt als Beispiel die Firmen in Walzenhausen, die grössere Strombezüger sind und im Budgetprozess ihre Kosten kalkulieren müssen.

Frunz zeigt sich zuversichtlich, dass die Strompreise in Walzenhausen auch in naher Zukunft verhältnismässig moderat bleiben.

«Für 2024 haben wir bereits den gesamten Strombedarf eingekauft, für 2025 Teile davon.»

Auffallend ist, dass die Strompreise von Gemeinde zu Gemeinde erheblich variieren können. Dies ist vor allem im Vorderland zu sehen. So ist der Stromtarif nicht nur in Grub hoch, sondern auch in Reute. Die Bezügerinnen und Bezüger in der knapp 700 Einwohner zählenden Gemeinde werden 2023 durchschnittlich 60 Prozent mehr für ihren Strom berappen müssen. Der teuerste der drei Anbieter ist die Elektrokorporation Schachen-Reute. Sie bietet die Kilowattstunde für 47.92 Rappen an. Günstiger sind die Elektra-Korporation Reute (34.66 Rappen) und die Elektrizitätsversorgung Rebstein (24.35 Rappen).

Solche Unterschiede haben gemäss Frunz mit der Art und Weise zu tun, wie die Energie beschafft wird. Zum einen gibt es die Möglichkeit, je nach Einschätzung der künftigen Preisentwicklung, Strom längerfristig am Terminmarkt oder eher kurzfristig am Spotmarkt zu kaufen.

