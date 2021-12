Notstromversorgung des Ausserrhoder Kantons und Gemeinden sicher

Stromversorgung Für Blackout gewappnet: Ausserrhoden testet Stromversorgung Zurzeit herrscht eine rege Diskussion über die Stromversorgung. Aus diesem Anlass hat der Ausserrhoder Führungsstab seine Führungsfähigkeit mit einem Notstrom-System sichergestellt. Über Aggregate werden auch Gemeindeführungsstäbe im Notfall mit Strom versorgt. Elia Fagetti 07.12.2021, 17.00 Uhr

Kanton und Gemeinden sind über Notstromaggregate versorgt. Bild PD

«Die Bundesbehörden warnen vor Stromengpässen», sagt Detlev Eberhard von der Ausserrhoder Koordinationsstelle für den Bevölkerungsschutz. Erst im Januar schrammte Nordwesteuropa haarscharf an einem Stromausfall vorbei. Damals sank die Frequenz schlagartig ab und löste in vielen Einrichtungen wie Krankenhäusern die Notstromversorgung aus. Doch das Problem konnte ohne grösseren Schaden gelöst werden. Dieses Ereignis habe, laut Eberhard, das Handeln des Kantonalen Führungsstabes, eine Notstromversorgung einzurichten, gestützt. Eine Risikoanalyse des Kantons und des Bundes ergaben, dass die Gefahr eines Stromausfalls, wenn es um Schadenspotenzial geht, an oberster Stelle steht. «Sogar noch vor der Pandemie», wie Eberhard ergänzt. Er relativiert aber. Das Eintreffen eines grossflächigen Stromausfalls sei zwar unter den Top Ten. Aber der Strom falle nicht gleich vollkommen aus.

Am vergangenen Donnerstag wurde der Beweis erbracht: Das Notstrom-System «Rotes Telefon» funktioniert. Dies schreibt die Regierung in einer Medienmitteilung. Im Rahmen der kantonalen Übung «BLACKOUT 21», wobei bei allen Gemeindeverwaltungen nach Feierabend der Netzstrom abgestellt wurde, lief die Notstromausrüstung an.

Das System Rotes Telefon verknüpft bei einem Stromausfall wichtige Entscheidungsträger miteinander. Bild: PD

Das Notstrom-System «Rotes Telefon» ist auf Initiative des Kantonalen Führungsstabes und in enger Zusammenarbeit mit der AR Informatik AG und den Gemeindeführungsstäben konzipiert und umgesetzt worden, schreibt der Kanton. Das schweizweit einzigartige System trage der Ausserrhoder «Gefährdungs- und Risikoanalyse AR2020» Rechnung.

Test ergibt positive Ergebnisse

Die Ergebnisse des Notstromtests haben ergeben, dass bei einem Verlust der Stromzufuhr in allen Gemeindehäusern die Ausserrhoder Führungsstäbe handlungsfähig bleiben. Auch bei flächendeckendem Stromausfall bleiben Kommunikationswege innerhalb der kantonalen und kommunalen Verwaltung zu den relevanten Notrufzentralen und zur St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) bestehen.

Das in den vergangenen zwei Jahren aufgebaute Notstrom-System ziele darauf ab, konkretisiert Detlev Eberhard die Ergebnisse des Tests, dass die Führungsstäbe der Gemeinden und des Kantons bei einem Blackout oder einem längerdauernden Strommangel untereinander in Kontakt bleiben und auf ihre zentral gespeicherten Daten zugreifen können. Zudem seien auch das SAK und die Notrufzentralen als Keyplayer in dieses System eingebunden.

Überall gleich ausgelegt besteht das System aus einem mit Benzin betriebenen Notstromaggregat, einem Sicherheitsfunkgerät, einer Notbeleuchtung und einem rot markierten Nottelefon, ein speziell eingerichteter Laptop und einen Drucker. Alle Geräte sind dabei mit roten Steckdosen verbunden. So sieht man auf den ersten Blick, was mit dem Notstromsystem verbunden ist. Die Stromzufuhr wird dabei zuerst von einer Batterie, danach von einem mobilen Stromaggregat übernommen.

Bevölkerung muss informiert werden können

Damit die Informationen bei einem Stromausfall auch zu der Bevölkerung kommen, nutzt man die Feuerwehr. Jede Gemeinde verfügt über eine mobile Sirene mit Durchsagemöglichkeit. So erreichen die Führungsstäbe über die Feuerwehr die Bevölkerung. «Grundsätzlich geht es darum, die Ausserrhoder zu informieren, Verhaltensmassnahmen anzuordnen und Perspektive zu geben im Falle eines Stromausfalls», sagt Eberhard.

Neben dem neuen System für Verwaltung und Regierung im Kanton ist auch ein Notstromsystem für die Wasserversorgung in Arbeit, so Eberhard. Kontext: Bei einem Stromausfall geht es schnell bis nichts mehr funktioniert. Zuerst könne man nicht mehr arbeiten, elektrische Heizungen fallen aus. Nach ein bis drei Tagen, je nach Versorgung, kommt kein Wasser mehr aus dem Hahnen. Ohne Wasser überlebt der Mensch maximal drei Tage. Es sei wichtig, dass neben der Stromversorgung auch die Wasserversorgung sichergestellt wird, stellt Eberhard klar. Ergänzend berichtet er von Werkhoftankstellen im Kanton, die mit einem Notstromaggregat ausgestattet sind. Diese jedes Jahr getesteten Tankstellen dienen dem kantonalen Führungsstab und den Blaulichtorganisationen, um handlungsfähig zu bleiben.