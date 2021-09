Neu in Herisau: Fahprüfungen für Auto, Töff und LKW

Strassenverkehr «Hier ist es ruhiger als in Winkeln»: Fahrprüfungsprovisorium in Herisau in Betrieb genommen Seit kurzem werden die Fahrprüfungen von Ausserrhoder und Innerrhoder Fahrschülerinnen und -schülern an der Cilanderstrasse in Herisau statt wie bisher in Winkeln/SG abgenommen. Das Provisorium soll bis 2027 bestehen bleiben. Für die Experten bringt der neue Standort Vorteile. Ramona Koller Jetzt kommentieren 14.09.2021, 05.00 Uhr

Auf dem Platz an der Cilanderstrasse findet sich auch ein Parcours für die Fahrprüfungen mit dem Motorrad. Ausserdem werden Prüfungen mit PKWs, LKWs und Anhängern abgenommen. Bild: rak

Am Montag wurden die ersten Motorrad-Fahrprüfungen in Herisau abgenommen. An der Cilanderstrasse auf dem Platz der neuen provisorischen Fahrprüfungsstelle wagten sich die ersten Fahrschüler auf den Parcours. Vollbremsung, Slalom fahren, Spurgasse und eine Acht fahren – dieses Können wird geprüft, bevor sich der Verkehrsexperte oder die Verkehrsexpertin gemeinsam mit dem Prüfling auf die Strasse begibt. Ebenfalls direkt auf dem Platz müssen Fahrschülerinnen und -schüler den Anhänger, sofern es sich um einen Anhängerzug handelt, vom Zugfahrzeug ab- und wieder ankoppeln.

Bereits vergangene Woche nahmen die Experten erste Prüfungen mit PKW und LKW ab. Auch, wer eine Anhängerprüfung absolvieren will, startet künftig in Herisau. Dies gilt für alle in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden wohnhaften Fahrschülerinnen und Fahrschüler. Jährlich werden voraussichtlich rund 1800 Prüfungen mit Autos, Lastwagen und Anhängern abgenommen, wobei 300 von Innerrhoder Fahrschülern absolviert werden. Man rechnet ausserdem mit 430 Motorrad-Fahrprüfungen, wobei wiederum 130 auf Appenzell Innerrhoden entfallen.

Ersatzstandort Herisau

Bis Ende August wurden die Prüfungen der Innerrhoder und Ausserrhoder Fahrschülerinnen und -schüler in Winkeln in St.Gallen abgenommen. Der Kanton St.Gallen kündete die Verträge jedoch per Anfang Jahr wegen Eigenbedarf. Aufgrund von Einsprachen von Anwohnenden konnte Ausserrhoden das als Folgelösung von den beiden Kantonen angedachte Provisorium auf dem Areal Bächli in Teufen nicht rechtzeitig realisieren.

Mit dem Standort in Herisau konnte eine Ersatzlösung gefunden werden. Rund 500'000 Franken Mehrkosten mussten für den Platz an der Cilanderstrasse aufgewendet werden. Künftig soll die Fahrprüfungsstelle mit allen Dienstleistungen des Strassenverkehrsamts, wie Schaltergeschäfte oder Fahrzeugprüfungen, in Gmünden realisiert werden. Dieses Projekt befindet sich in der Planungsphase und soll 2027 realisiert werden.

Prüfungsrouten bleiben mehrheitlich bestehen

Andreas Vetsch ist Leiter des Strassenverkehrsamts des Kantons Appenzell Ausserrhoden und zuständig für den Betrieb der neuen Prüfstelle. Die Realisierung des Provisoriums in Herisau bringe gewisse Vorteile gegenüber dem ursprünglichen Projekt in Teufen mit sich, erklärt er. «Die Verkehrsexperten können ihre Prüfungsrouten auf bestehenden aufbauen, da der Standort in der Nähe vom ehemaligen Zentrum in Winkeln ist», so Vetsch. Ausserdem befindet sich direkt neben dem Platz eine Liegenschaft, die dem Kanton gehört und in der man die Büros der Strassenverkehrsämter beider Kantone habe einrichten können.

Jeweils an fünf Tagen in der Woche sind Verkehrsexperten auf dem Platz, um Prüfungen abzunehmen. Einer von ihnen ist Rolf Schnellmann. «In Herisau ist es ruhiger als in Winkeln. Zum einen fallen die Fahrprüfungen aus dem Kanton St.Gallen weg und zum anderen werden die Theorieprüfungen an anderen Standorten abgenommen», so Schnellmann. Er betrachte den neuen Platz auch wegen der Möglichkeit, sowohl Richtung Gossau, St.Gallen als auch in Richtung Waldstatt loszufahren, als idealen Startpunkt. Schnellmann sagt:

«Man ist schnell in der Agglomeration, in der Stadt, aber auch auf der Autobahn oder auf verkehrsärmeren Strassen.»

Zunahme bei den Motorrad-Fahrprüfungen

Der Platz ist seit vergangener Woche betriebsbereit. Nun müssen noch einige Markierungen für den Motorradparcours gesetzt werden. Die Prüfungen mit den Zweirädern nehmen tendenziell immer weiter zu, wie Vetsch weiss. «Im letzten Jahr haben wir trotz Lockdown 20 Prozent mehr Prüfungen für das Motorrad abgenommen.» Die Prüfungen der Innerrhoder werden dabei von Experten aus dem eigenen Kanton abgenommen. Der Nachbarskanton entrichtet Appenzell Ausserrhoden für die Mitbenutzung der Prüfstelle eine marktübliche Gebühr.

Als Gebäude stehen auf dem Platz lediglich ein Container mit Toilette, Sitzmöglichkeiten, einem Drucker und Kopierer sowie Unterstände für Autos und Motorräder. «Es ist nur eine rudimentäre Einrichtung notwendig, da wir unser Büro direkt nebenan haben und die Kundschaft normalerweise keine lange Wartezeit auf dem Platz verbringt», erklärt Vetsch. Weitere bauliche Massnahmen, die noch anstehen sind ein Zaun und eine Kette um den Platz ausserhalb der Betriebszeiten abzusperren. Vetsch erklärt:

Andreas Vetsch, Leiter Strassenverkehrsamt AR. Bild: rak

«Wir können den Platz ausserhalb der Betriebszeiten nicht als Übungsplatz zur Verfügung stellen.»

Dies sei bereits in Winkeln der Fall gewesen. Dabei geht es vor allem um die Vermeidung von Lärm am Abend sowie an Wochenenden. Zudem würde sich bei einer Nutzung als Übungsplatz die Frage der Haftung bei Unfällen stellen.

Geplant ist, dass die Fahrprüfungsstelle in Herisau in Betrieb bleibt, bis jene in Gmünden realisiert werden kann. Nach heutigem Wissensstand könnte der Platz genutzt werden, bis die seit Jahrzehnten diskutierte Umfahrungsstrasse in Herisau realisiert würde. Vetsch erklärt:

«Herisau soll ein Provisorium bleiben. Das Ziel ist klar, künftig alle Dienstleistungen des Strassenverkehrsamts zentral in Gmünden anbieten zu können.»