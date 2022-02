Appenzell Ausserrhoden: Das sind die meistbefahrenen Strassen

Strassenverkehr 2021 Herisau hat die grösste Blechlawine zu bewältigen: Das sind die meistbefahrenen Strassen in Appenzell Ausserrhoden Der Ausserrhoder Strassenverkehr hat im vergangenen Jahr gesamthaft betrachtet nur wenig gegenüber 2020 zugenommen. Ein Überblick zeigt, wie der Verkehr 2021 ausgesehen hat, welches die meistbefahrenen Strassen des Kantons sind und welche Entwicklungen in den letzten Jahren hervorzuheben sind. Viviana Troccoli Jetzt kommentieren 28.02.2022, 05.00 Uhr

Der Ausserrhoder Strassenverkehr war 2021 von einem ständigen Auf und Ab gekennzeichnet. Bild: Walter Schwager / ARC

Die Pandemie und die davon abhängigen behördlichen Massnahmen sorgten auf den Strassen Appenzell Ausserrhodens für ein ständiges Auf und Ab.

Gemäss Medienmitteilung des Tiefbauamtes begannen die Verkehrszahlen in den ersten beiden Monaten des Jahres 2021 mit tiefen Zahlen. In den Frühlingsmonaten März bis Mai folgte eine Erhöhung, auch im Vergleich zur Lockdownphase des vorherigen Jahres. Später wirkte sich der eher bescheidene Sommer mit viel Regen im Juni und Juli auf den Ausflugsverkehr in den Alpstein aus. Der Tagestourismus war im Appenzellerland weniger ausgeprägt als in vergangenen Jahren. Der Verkehr nahm im September so zu, dass die tägliche Anzahl an Motorfahrzeugen sich in einem Zahlenbereich wie vor der Pandemie bewegte. Dies hielt an bis Oktober. Mit der Homeoffice- und Zertifikatspflicht wurde erneut eine Verkehrsabnahme verzeichnet. Der Schwerverkehrsanteil betrug dabei – je nach Strassenzug – 3 bis 5 Prozent des Gesamtverkehrs.

Die Verkehrszahlen von 2021 lassen aufgrund der andauernden Pandemiesituation viele Fragen unbeantwortet und sind nicht aussagekräftig. Daher empfiehlt das kantonale Tiefbauamt, auf die Verkehrszahlen von vor der Coronapandemie zurückzugreifen, also dem Jahre 2019.

Die fünf meistbefahrenen Ausserrhoder Strassen

Gemäss Angaben des Tiefbauamtes findet sich mit beachtlichem Vorsprung die Alpsteinstrasse in Herisau als Spitzenreiter wieder. Mit durchschnittlich 19’600 Fahrzeugen pro Tag und einem kantonalen Höchstwert des Jahres 2021 am Freitag, 28. Mai, mit 22’250 Fahrzeugen auf Höhe Schulhaus Wilen ist sie die meistbefahrene Strasse von Appenzell Ausserrhoden. Urban Keller, Kantonsingenieur, bestätigt diese Aussage:

Urban Keller, Kantonsingenieur AR, 2020. Bild: PD

«In den letzten fünfzehn Jahren überdurchschnittlich zugenommen hat der Verkehr von Herisau über Hundwil nach Appenzell.»

Laut Keller ist das unter anderem auf die zunehmende Attraktivität des Alpsteins und den Strukturwandel des ehemalig eher landwirtschaftlich geprägten Kantons Appenzell Innerrhoden zurückzuführen.

Mit rund 15’800 Fahrzeugen pro Tag befindet sich auf Platz zwei der Auflistung der Winkler Stich. Drittplatziert ist die Industriestrasse Herisau mit einem Tagesverkehr von 15’500 Fahrzeugen, darauf folgt die Gossauerstrasse mit rund 13’700 Motorfahrzeugen.

Die permanente Zählstelle auf der Route zwischen der Lustmühle und der Liebegg in Teufen zeigt ein tägliches Verkehrsaufkommen von 12’400 Fahrzeugen und belegt somit den fünften Platz auf der Liste der meistbefahrenen Strassen des Kantons.

Die meistbefahrenen Strassen des Ausserrhoder Hinter-, Mittel- und Vorderlandes

Zu den drei Strassen mit dem höchsten Verkehrsaufkommen im Hinterland zählen die Alpsteinstrasse, St.Gallerstrasse und die Industriestrasse – allesamt in Herisau sich befindend.

Die Route zwischen der Lustmühle und der Liebegg in Teufen ist die meistbefahrene Route des Mittellandes. Es folgen täglich 7500 Mobilfahrzeuge auf der Ortsdurchfahrt in Bühler. Die drittbefahrenste Strasse ist die Umfahrungsstrasse in Teufen mit rund 7400 Fahrzeugen pro Tag.

Im Vorderland liegt nur die Gemeinde Heiden vorne. Mit rund 8200 Fahrzeugen ist die Werdstrasse auf Höhe Coop Heiden die verkehrsreichste Strasse. 6600 Fahrzeuge pro Tag werden auf der Gruberstrasse gezählt und nur 100 Motorfahrzeuge weniger befahren täglich die Poststrasse in Heiden.

Markante Entwicklungen der letzten zehn Jahre

Urban Keller erklärt:

«Wir hatten über die Jahre eine durchschnittliche Zunahme von circa einem Prozent. Dies entspricht dem Schweizer Mittel.»

Grössere Entwicklungsschübe konnte man laut Keller nicht beobachten. Einzig als der Wert des Euros auf 1.20 Schweizer Franken gesunken ist, führte das kurzfristig zu einem deutlich höheren Einkaufstourismus in Richtung Österreich. Dies machte sich an der Zählstelle zwischen Heiden und Wolfhalden bemerkbar, flachte später aber wieder ab, so Keller.

Eine Prognose für die kommenden Jahre zu wagen, ist – solange die Pandemie noch fortwährt – laut Keller nicht möglich. Wie entwickelt sich das Homeoffice nach der Pandemie? Wie verändert sich der Verkehr durch den Tourismus, wenn das Reisen ins Ausland wieder uneingeschränkt möglich ist? Momentan hat das Tiefbauamt darauf keine Antworten.

