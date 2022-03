Stiftung Kinderdorf Pestalozzi nimmt Flüchtlinge aus der Ukraine auf: 200 Personen kommen nach, Kapazitätsgrenze ist bald erreicht Das Kinderdorf Pestalozzi in Trogen ist eine Anlaufstelle für Flüchtlinge aus der Ukraine. Es bietet ihnen Schutz, Unterkunft sowie eine Infrastruktur an. Geschäftsführer Martin Bachofner spricht über die aktuelle Situation im Kinderdorf. Flüchtlinge, die bereits angekommen sind, erzählen was sie erlebt haben. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 08.03.2022, 18.05 Uhr

Diese Familie ist aus der Ukraine geflüchtet und hat im Kinderdorf Pestalozzi Schutz und eine Unterkunft gefunden. Bild: Felicitas Markoff

«Der Krieg in der Ukraine ist eine humanitäre Katastrophe», sagt Martin Bachofner, Geschäftsführer der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi in Trogen. Darum sei eine rasche und möglichst unkomplizierte Hilfe notwendig. 27 Flüchtlinge hat das Kinderdorf Pestalozzi, (SKP) seit letzter Woche bereits aufgenommen. In dieser Woche sollen rund 200 Personen dazukommen. Der Geschäftsführer sagt: «Wir haben eine maximale Kapazität von rund 200 Betten.» Es gebe für den Notfall zwar Reserven, aber die Stiftung rechnet damit, dass sie in den nächsten Tagen ihre maximale Kapazitätsgrenze erreichen wird.

Martin Bachofner sagt: «Wir haben das professionelle Know-how eigentlich nicht, um mit Flüchtlingen umzugehen. Aber wir geben unser bestes.» Dass die SKP durch diesen Krieg in Europa heute wieder zu diesem Flüchtlingsgrund zurückkehren muss ist tragisch. Denn das Kinderdorf Pestalozzi sei eigentlich kein Flüchtlingsheim mehr. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat es zwar Kriegswaisen aufgenommen, aber das hat sich im Laufe der Zeit geändert. Die Stiftung macht vor allem pädagogische Bildungsarbeit und setzt sich in der Schweiz und im Ausland für die Entwicklungszusammenarbeit und Chancengleichheit ein. Bachofner sagt: «Kinder und Jugendliche sollen eine anständige Bildung erhalten.» Unter anderem ist die SKP auch in Moldawien tätig. Flüchtende, die von der Ukraine nach Moldawien kommen, werden vor Ort durch die Stiftung sowie Partnerorganisationen unterstützt.

Ihre Heimat ist zerstört

Christine Osipchuk ist eine 21-jährige junge Frau mit blonden Haaren und blauen Augen. Mit ihrer Familie wohnte sie in der Nähe von Kiew. Ihr Mann weckte sie am Morgen um 5 Uhr, als die ersten Explosionen ertönten. Inzwischen sei in ihrer Heimat alles zerstört, erzählt sie traurig. Wie viele andere Männer, konnte ihr Ehemann nicht mit in die Schweiz flüchten. Eine Ukrainerin sagt:

«Ich hatte solche Angst und bin nur noch gerannt. »

Die Geflüchteten fühlen sich nach eigenen Angaben total verloren. Sie wissen zwar, dass sie in der Schweiz sicher sind, aber emotional sei die Situation dennoch schwierig. Sie stünden unter Schock und können immer noch nicht glauben, was in ihrer Heimat passiert ist. Aber bei einem Thema sind sich alle Flüchtlinge einig:

«Unser grösster Wunsch ist es, wieder nach Hause zurückzukehren.»

Im Kinderdorf seien sie freundlich aufgenommen worden, sagen die Geflüchteten. Die Leute gehen offen und respektvoll mit ihnen um und vermitteln stets das Gefühl von Sicherheit. Dennoch schwirren unzählige Sorgen in ihren Köpfen umher und sie fragen sich, wohin sie als nächstes gehen und woher sie Geld bekommen, nachdem sie das Kinderdorf verlassen. «Ich habe Angst in der Schweiz obdachlos zu sein,» sagt eine Ukrainerin. Eine andere Frau bangt um ihren Mann und weiss nicht, ob sie ihn jemals wieder sehen kann.

Familien werden nicht auseinandergerissen

Martin Bachofner, Geschäftsführer der SKP. Bild: Felicitas Markoff

Die ukrainischen Flüchtlinge sind im Kinderdorf in verschiedenen Häusern untergebracht. «Wenn zum Beispiel eine Mutter mit ihren zwei Kindern und ihrer Mutter anreist, achten wir darauf, dass die Familie zusammen unter einem Dach wohnt. Das ist für uns klar. Es ist nicht so, dass wir die Familien hier auseinanderreissen wollen,» sagt Bachofner. Falls es zu einer Triage kommen würde, hätten Kinder mit ihren Müttern gegenüber Einzelpersonen Vorrang. Bachofner sagt:

«Wir sehen uns als Anlaufstelle, die Menschen Schutz und ein Dach über dem Kopf anbietet. Die Flüchtlinge können sich bei uns ausruhen. Wie lange sie bleiben, wissen wir noch nicht.»

«Das Ziel ist aus meiner Sicht, dass wir möglichst unkompliziert und schnell eine Anlaufstelle sind, die weiterhelfen kann,» sagt der Geschäftsführer. Abgesehen von einer Unterkunft, kümmert sich die SKP auch um medizinische und psychologische Hilfe. Mit einer Klinik in St.Gallen pflegt sie eine unkomplizierte Partnerschaft. «Wir haben in unseren Reihen eine Ukrainerin», erklärt Bachofner. Das Problem sei oft die Sprache. Denn es ist ein Unterschied, ob eine Ukrainerin oder Ukrainer eine psychologische Beratung in Englisch oder in der Heimatsprache erhält. Die SKP hat auch mit der Kirchenseelsorge Kontakt aufgenommen. Bachofner sagt: «Es läuft sehr viel, es hat sich aber noch nicht alles eingespielt.»

Die Flüchtlinge dürfen hierzulande nicht arbeiten

Die SKP versucht die Flüchtlinge im Alltag zu beschäftigen. Denn die Unterkunft sei nicht wie im Hotel, sondern eher wie ‹Zuhause›. Darum müssen sie Arbeiten machen, die sie daheim eben auch machen würden. Also putzen, kochen und so weiter. Für Kinder und Jugendliche gebe es Programme, weil die SKP es gewohnt ist, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Der Geschäftsführer hofft aber, dass die Erwachsenen zum Beispiel beim Behördengang vom Team unterstützt werden können. Für die erwachsenen Flüchtlinge ist es im Moment nicht möglich, einer Arbeit nachzugehen. Denn sie sind Gäste und gewisse gesetzliche Regeln lassen es im Moment nicht zu, dass sie einer Arbeit nachgehen können. Darum müssen sich die Flüchtlinge die Zeit auch mal vertreiben. Die meisten beschäftigen sich ohnehin mit ihrer Heimat und informieren sich laufend über die Medien. Bachofner sagt:

«Mir liegt es am Herzen, dass dieser Konflikt schnell beseitigt wird. Dass sich die Parteien einigen und dass die Menschen, die ihr Heimatland verlassen mussten, wieder zurückkehren können.»

Geldspenden sind am unkompliziertesten

Die meisten Flüchtlinge haben nur das Nötigste dabei. Kleidung und Hygieneartikel würden nur für ein paar Tage ausreichen. «Wir schauen mit möglichen Partnern, wie wir zum Beispiel anständige Kleidung für die Flüchtlinge organisieren können», sagt Bachofner. Es sei aber klar, dass die Leute mit wenigen Habseligkeiten in die Schweiz gereist sind. Eine grosse Solidarität gegenüber den Ukrainischen Flüchtlingen spürt auch die Stiftung. Sie erhält viele Anfragen von Menschen, die Sachen spenden wollen. «Es ist zwar lieb, aber auch ein zweischneidiges Schwert,» erklärt Bachofner. Denn es müsse passen, was oft nicht der Fall ist. Darum verliere die SKP wertvolle Zeit. Das Portemonnaie sei in solchen Situationen der beste und einfachste Weg um zu helfen. Der Geschäftsführer sagt: «Denn nur so können wir diesen Menschen gezielter helfen.»

Primarschülerin organisiert Benefizkonzert für Flüchtlinge Die Sechstklässlerin Romy Schönenberger aus Trogen organisiert zum nationalen Solidaritätstag ein Benefiz-Konzert für die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer. Das Konzert findet diesen Mittwoch um 16 Uhr, in der Turnhalle Nideren, in Trogen statt. Mit der Unterstützung von Romys Mutter Daniela und ihrem Cousin Alexis und seiner Band, hat Romy Schönenberger beschlossen, ein Benefiz-Konzert für die Ukraine-Flüchtlinge zu organisieren. Sie ist in Kontakt mit den geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern, die in den letzten Tagen im Kinderdorf Pestalozzi angekommen sind. Romy Schönenberger erklärt: «Ich möchte den geflüchteten Kindern und ihren Angehörigen helfen.» Am Konzert werden Spenden gesammelt, die an die Ukraine-Flüchtlinge und in deren Heimat fliessen.

