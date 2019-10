Der Eigner des Altersheims beim Höhenweg in Herisau hat wegen fortgeschrittenen Alters eine Nachfolgelösung gesucht – und gefunden. Die neuen Betreiber wollen den Betrieb in seiner familiären Art weiterführen.

Stiftung Altersbetreuung Herisau übernimmt «Dreilinden» Der Eigner des Altersheims beim Höhenweg in Herisau hat wegen fortgeschrittenen Alters eine Nachfolgelösung gesucht – und gefunden. Die neuen Betreiber wollen den Betrieb in seiner familiären Art weiterführen. Alessia Pagani

Das Altersheim Dreilinden am Höhenweg in Herisau verfügt über 23 Betten. (Bild: PD)

Das Alterswohnheim Dreilinden am Höhenweg in Herisau wird in die Stiftung Altersbetreuung integriert. Der langjährige Eigner des «Dreilinden», der 70-jährige Max Rüber, regelt damit nach 32-jähriger Tätigkeit seine altersbedingte Nachfolge. Gemäss Rüber sei seit zwei Jahren intensiv eine Nachfolgelösung gesucht worden. Mehrere Interessenten hätten sich gemeldet. Darunter auch Privatpersonen, welche die Liegenschaft für Wohnen hätten nutzen wollen. Max Rüber:

«Ein Verkauf an Private stand allerdings nie zur Debatte. Das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner stand immer im Vordergrund.»

Nach einem breiten und sorgfältigen Auswahlverfahren hat sich Max Rüber deshalb entschlossen, seinen Betrieb an die Stiftung Altersbetreuung Herisau zu übertragen. Diese übernimmt per 1. Januar 2020 die Aktien der Dreilinden AG und wird die Einrichtung im Laufe des kommenden Jahres 2020 in die Stiftung integrieren. Max Rüber zeigt sich erfreut:

«Für uns ist das die beste Lösung und eine Garantie, dass der Betrieb weitergeführt wird wie bis anhin.»

Denn: Die Stiftung Altersbetreuung Herisau bietet Gewähr für eine Fortsetzung seiner langjährigen Tätigkeit. Max Nadig, Verwaltungsratspräsident der Stiftung Altersbetreuung Herisau, bestätigt:

«Für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeitenden bleibt alles beim Alten.»

Der Betrieb werde in der bisherigen familiären Art weitergeführt, heisst es seitens der Verantwortlichen. Für die Bewohnerinnen und Bewohner des «Dreilinden» soll die Übernahme im Alltag kaum spürbar sein. Entlassungen sind keine geplant. Mit der Integration der Dreilinden AG rundet die Stiftung Altersbetreuung Herisau ihr Dienstleistungsangebot in der Altersarbeit in der Gemeinde Herisau ab. Die Stiftung betreibt aktuell die Häuser Ebnet sowie Park und Waldegg beim Heinrichsbad. Im Herbst 2020 kommt zudem das Haus Tanneck hinzu. Dieses wird 50 Mietwohnungen für Betreutes Wohnen umfassen, deren Vermietung derzeit läuft. Die Stiftung übernimmt mit dem Altersheim Dreilinden ein Haus mit 23 Betten mit guter Auslastung. Sie will diesen Betrieb auch langfristig in eine erfolgreiche Zukunft führen.