Stiftung Altersbetreuung Herisau feiert 20 Jahre Jubiläum

Stiftung Altersbetreuung Herisau In 20 Jahren 80 Millionen investiert: Stiftung Altersbetreuung Herisau feiert Jubiläum Vor 20 Jahren übertrug die Gemeinde Herisau ihre Einrichtungen für die Altersbetreuung an eine Stiftung. Diese investierte in den vergangenen Jahren 80 Millionen und baute das Angebot für Seniorinnen und Senioren massiv aus. Anlässlich des Jubiläums wurde am Freitag der Kurzfilm «z'Herisau dehää» zum ersten Mal gezeigt. Ramona Koller 20.09.2021, 12.09 Uhr

Im Beisein des Stiftungsrats, von Gästen aus der Politik und Partnerinnen und Partnern aus dem Gesundheitswesen feierte die Stiftung Altersbetreuung Herisau ihr Jubiläum. Bild: Erich Brassel

Im Beisein vom Stiftungsrat, der Geschäftsleitung, Gästen aus der Politik, Behördenmitgliedern sowie Partnerinnen und Partner aus dem Gesundheitswesen eröffnete Max Nadig, Stiftungsratspräsident der Stiftung Altersbetreuung Herisau (SAH), am Freitag den Jubiläumsanlass. Dieser fand mit Zertifikatspflicht statt.

Geplant gewesen wären nebst diesem Anlass im kleinen Rahmen auch ein Fest für die Mitarbeitenden und Bewohnenden sowie ein Markt für die Öffentlichkeit. Aufgrund der geltenden Coronabestimmungen wurden diese beiden Anlässe jedoch auf den 3. und 4. Juni 2022 verschoben. Anlässlich des Jubiläums findet sich im Haus Park im Heinrichsbad aktuell eine kleine Ausstellung, die auf die Geschichte der Stiftung zurückblickt.

Gründung ging politischer Kampf voraus

Vor 20 Jahren wurde die Stiftung nach einem harten politischen Kampf gegründet, wie Nadig in seiner Rede erklärt. Schlussendlich stimmten gut 75 Prozent der Bevölkerung dem Übertrag der Altersheime in Herisau von der Gemeinde an eine Stiftung zu. «Mit dem Übertrag wurde die Gemeinde von den nötigen Investitionskosten entlastet», hält Nadig fest. Und diese hatten es in sich.

80 Millionen Franken setzte die Stiftung in den letzten 20 Jahren dafür ein, das Angebot an Altersbetreuung auszubauen. Unterstützt wurde sie dabei unter anderem durch Spenderinnen und Spender sowie durch andere Stiftungen. Bereits seien die nächsten Projekte in der Planung, erklärt Nadig. Den Jahresumsatz habe man in den letzten beiden Jahrzehnten von 10 auf 20 Millionen verdoppeln können. Heute sind 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Häusern der SAH beschäftigt.

Die Redner am Jubiläumsanlass: Andreas Tinner, Leiter des Amts für Soziales, Gemeindepräsident Max Eugster, Geschäftsführer Marcel Fritsch und Stiftungsratspräsident Max Nadig. Bild: Erich Brassel

«Es heisst immer, in Altersheimen passiert nicht viel – das ist ein Irrtum», hält Nadig fest. Die Bedürfnisse änderten sich ständig und die Anforderungen stiegen an. «Wir schauen deshalb mit einem wachen Auge auf die Trends und passen unsere Infrastruktur entsprechend an», erklärt Nadig. Mit den Häusern Park und Waldegg im Heinrichsbad, dem Haus Ebnet im Zentrum, dem Haus Dreilinden am Höhenweg sowie dem Haus Tanneck am östlichen Rand von Herisau bietet die Stiftung Wohn- und Pflegeeinrichtungen für die unterschiedlichen Bedürfnisse. Darunter sind unter anderem selbstbestimmtes Wohnen, Tages- und Nachtstrukturen, Langzeitpflegeplätze und die Betreuung für Demenzkranke.

«Der Entscheid war richtig – eine Erfolgsgeschichte wurde geschrieben»

Gemeindepräsident Max Eugster hat seinerzeit als Einwohnerrat an der Diskussion über die Gründung der Stiftung teilgenommen. Man habe diverse Fragen klären müssen. Beispielsweise ob die Gemeinde die Betreuung einer wichtigen Gruppe outsourcen darf und soll, welche Auswirkung die Privatisierung auf die Angestellten haben würde und ob die Gemeinde den baulichen Handlungsbedarf bewältigen könne. «Heute ist klar, der Entscheid war richtig und die Stiftung eine Erfolgsgeschichte», sagt Eugster.

Als nächstes ergreift Andreas Tinner, Leiter des Amts für Soziales Appenzell Ausserrhoden, das Wort. «Während sich die Mitarbeitenden auf das hier und jetzt konzentrieren, ist die Aufgabe des Stiftungsrats auch, aktuelle und künftige Bedürfnisse zu erkennen und zu befriedigen», erklärt Tinner. Dabei sei auch Flexibilität wichtig.

2013 wurde das Projekt Tanneck vorgestellt, in dessen Rahmen Langzeitpflegeplätze geschaffen werden sollten. 2015 erfolgte ein Marschhalt, da der Stiftungsrat feststellte, dass sich die Nachfrage nach solchen Plätzen verändert hatte. Man entschied sich für das heutige Modell, das selbstbestimmtes Wohnen mit flexiblen Pflegestufen anbietet. Damit habe man frühzeitig auf die sich ändernden Bedürfnisse reagiert, hält Tinner fest.

Ebenfalls zeigte er auf, worauf es in der Pflege älterer Menschen besonders ankommt. Man müsse sich ihrem Tempo anpassen. Ausserdem sei es wichtig, mit Impulsen zu arbeiten. «Natürlich ist es einfacher, wenn man einen demenzkranken Mann selbst rasiert, anstatt ihm dabei zu helfen. Mit den richtigen Inputs geht es für ihn aber vielleicht wieder wie von selbst», erklärt Tinner.

«z'Herisau dehää» – ein Einblick in das Leben in der SAH

Marcel Fritsch, seit kurzem Geschäftsführer der Stiftung Altersbetreuung, ergreift als letzter Redner das Wort und leitet zum anlässlich des Jubiläums produzierten Film «z'Herisau dehää» über. Ein Paar, das seit Dezember im Haus Tanneck wohnt, erklärt im Video, was es an der Möglichkeit, selbstbestimmt zu wohnen und dennoch schnell Zugriff auf Unterstützung in der Pflege zu haben, so schätzt. Bewohner Hansruedi Tödtli fasst zusammen: «Man hat alles, darf alles, muss aber nichts.»