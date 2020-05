Focacceria-Chef übernimmt Restaurant in Herisau: St.Galler Erfolgskonzept soll Herisauer «Treffpunkt» retten Am 1. Juli eröffnet der bekannte Gastrounternehmer Florian Reiser am Obstmarkt ein neues Lokal mit grossstädtischem Flair. Das neue Konzept soll auch Gäste aus der Agglomeration anziehen. Karin Erni 18.05.2020, 05.00 Uhr

Florian Reiser will das Sorgenkind «Treffpunkt» mit frischen Ideen wieder aufblühen lassen. Karin Erni

Das Restaurant Treffpunkt am Herisauer Obstmarkt ist nicht mehr wiederzuerkennen. Die gesamte Inneneinrichtung wurde in den letzten Wochen ausgebaut. Derzeit sind die Maler daran, die Decke mit heller Farbe zu überspritzen. Der neue Gastgeber Florian Reiser ist zufrieden mit dem Resultat:

«Wir möchten hier ein komplett neues Ambiente schaffen, es soll eine gewisse architektonische Ruhe einkehren.»

Der grosse Raum wird in drei Bereiche unterteilt, der eine erinnert eher an ein Café, ein anderer an eine Bar und der grösste Teil lädt zum gemütlichen Speisen ein. Für die Gestaltung des Innenausbaus hat Reiser sich unter anderem in Mailand, Paris und Lyon inspirieren lassen. «Wir möchten etwas Grossstädtisches nach Herisau bringen, das auch Gäste aus der Agglomeration anzieht.»

Sein Bruder sei Möbelschreiner, so der 44-Jährige. «Er leitet den Umbau, fertigt Möbel, zimmert Wände und setze die Ideen mit seiner Schreinerei in Degersheim perfekt um. Wir arbeiten schon lange sehr gut zusammen.» Einige Designermöbel im Gastraum stammen aus einer italienischen Manufaktur, jene auf der Terrasse vom Atelier Stol in Herisau. Für den Aussenbereich hat sich Florian Reiser etwas Besonderes überlegt. «Wir fassen den gesamten Bereich mit hölzernen Blumenkisten ein, damit die Gäste eine gewisse Privatsphäre haben. Von aussen wirkt das wie ein langes Blumenbeet.»

Essen bestellen nach dem Lustprinzip

Anstelle der Bar, wo früher die Gäste mit dem Rücken zum Restaurant sassen, entsteht eine Theke. Hier werden die Antipasti einladend präsentiert. «Wir stellen alles selber her und unterscheiden uns so von einigen Mitbewerbern. Die Eier für die hausgemachte Pasta kommen tatsächlich von einem Biobauernhof aus der Region und nicht wie in der Gastronomie üblich aus dem Tetrapack», so Florian Reiser.

Das Speisenangebot ist modular aufgebaut. «So lassen sich unzählige Kombinationen je nach Lust und Hunger zusammenstellen. Die Gerichte sind so konzipiert, dass sie schnell zubereitet sind. Dadurch können wir den ganzen Tag warme Küche anbieten.» Zusätzlich soll es auch Suppen und Salate geben, so Reiser. «Wir haben unseren Betrieben die Erfahrung gemacht, dass sich die Gäste gerne vom aktuellen Angebot verführen lassen. Natürlich können sie sich aber auch von A bis Z am Tisch bedienen lassen.»

Auf Reisen zum Gastgeber geworden

Florian Reiser ist ein gastronomischer Quereinsteiger. Er lernte Psychiatriepfleger in Herisau und machte sich bald darauf mit einem Betreuungsangebot für Jugendliche auf dem elterlichen Bauernhof selbständig. Danach bildete er an verschiedenen Destinationen Gleitschirmpiloten aus und war als Tauch- und Snowboardlehrer tätig. Auf diesen Reisen sei die Affinität zum Essen gewachsen, erinnert sich Reiser. «Ich musste für meine Kunden eine Art Verpflegungskonzept in den griechischen Tavernen entwickeln, mit dem alle zufrieden waren.» Daraus sei der Wunsch entstanden, selber in die Gastrobranche einzusteigen. «Meine Idee war, etwas anbieten zu könne, was Frauen und Kinder anspricht. Die lassen sich gern von feinen Sachen verführen.»

Beim Besuch einer Focacceria in Rom sei ihm klar geworden: «Das ist es.» Vor 15 Jahren eröffnete er an der Metzgergasse den ersten Betrieb. Es wurde ein voller Erfolg. «Am Anfang hatten wir tatsächlich ein überwiegend weibliches Publikum. Heute kommen auch viele Männer in die Focacceria», sagt Reiser mit einem Schmunzeln: «Vermutlich, weil es sich herumgesprochen hat, dass man hier nicht nur gut isst, sondern auch ein schönes Publikum trifft».

Produktions- und Eventküche

Die Produktion befand sich zuerst im Osten der Stadt St.Gallen, im Jahr 2019 folgte der Umzug in grössere Räumlichkeiten an der Haggenstrasse. Dort können neu zusätzlich grössere Events durchgeführt werden. Im Jahr 2016 eröffnete Reiser direkt am Bahnhof im Wiler Stadtsaal ein weiteres Lokal. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 70 Mitarbeitende. Mit dem Betrieb Herisau kommen zehn weitere dazu, die noch gesucht werden. «Wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber sein, bei uns haben die Mitarbeiter Aufstiegschancen.»

Öffnungszeiten: Voraussichtlich von Dienstag bis Samstag von 11 Uhr bis spät abends mit durchgehender warmer Küche