Millionensegen für die Ausserrhoder Gemeinden: Darum geht es beim Beschluss über Abfederungsmassnahmen zu den Steuerrevisionen 2019 und 2020 17 Ausserrhoder Gemeinden sollen bis 2025 Sonderzahlungen vom Kanton erhalten, um Steuerausfälle zu kompensieren. Voraussetzung dafür ist ein Ja der Stimmberechtigten am 27. September. Jesko Calderara 15.09.2020, 16.15 Uhr

Ausserhoden bekommt vom Bund 6,1 Millionen Franken. Die Hälfte davon wird an die Gemeinden weitergeleitet. Bild: Keystone

Begrenzungs-Initiative der SVP, Beschaffung von neuen Kampfflugzeugen, Bahnhofkreisel in Herisau: Am 27. September stehen wichtige eidgenössische und kantonale Abstimmungen an. Im Schatten dieser Vorlage steht ein Geschäft, über welches die Ausserrhoder Stimmberechtigten ebenfalls in rund zehn Tagen entscheiden müssen: der Beschluss über Abfederungsmassnahmen zu den Revisionen 2019 und 2020 des Steuergesetzes. Die nachfolgenden Fragen und Antworten erklären, um was es dabei geht und welche Gemeinden davon am meisten profitieren.