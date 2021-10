Trotz Corona hohe Steuereinnahmen in den Ausserrhoder Gemeinden

Voranschläge 2022 Allen Unsicherheiten aufgrund Corona zum Trotz: In den Gemeinden sprudeln die Steuereinnahmen 2021 hätte eigentlich ein mageres Jahr werden sollen – so zumindest liessen es die Finanzprognosen aufgrund der Coronapandemie vermuten. Doch ein Einblick in die aktuellen Finanzzahlen der Gemeinden zeigt: So schlecht läuft es gar nicht. Ganz im Gegenteil. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 18.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gemeinde Gais dürfte Schätzungen zufolge 2021 rund 800'000 Franken mehr Steuern einnehmen als prognostiziert. Bild: Tobias Garcia

Gemäss kantonaler Prognose sollten die Einnahmen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern in diesem Jahr leicht sinken (-1,2 Prozent). Die Unsicherheiten, wie Corona sich in den Finanzen niederschlägt, waren gross. Vorsichtig wurde budgetiert. Die Gemeinden orientierten sich bei ihren Voranschlägen 2021 an den kantonalen Prognosen, dementsprechend defensiv stellten sie ihre Finanzaussichten zusammen. Doch heute zeigt sich ein vollkommen anderes Bild.

Noch haben nicht alle Gemeinden ihren Voranschlag 2022 vorgelegt. Doch bei vielen zeigt sich: 2021 schliesst deutlich besser ab als vorausgesagt. Das zumindest lassen erste Schätzungen der Gemeinden vermuten. Für das Jahr 2022 beantragen zudem Reute, Lutzenberg, Gais, Walzenhausen oder auch Rehetobel eine Steuersenkung.

Von Steuerausfällen kaum betroffen

Eine Senkung des Steuerfusses um 0.15 auf neu 3.35 Einheiten plant etwa Gais. Augenscheinlich ist hier die Entwicklung der Steuererträge. Im kommenden Jahr wird mit einem deutlichen Plus bei den Steuereinnahmen gerechnet. Bereits in diesem Jahr zeichnen sich Mehrerträge von 800'000 Franken ab. Vom Coronaeffekt keine Spur. Gemeindepräsident Ernst Koller zeigt sich erleichtert: «Vergangenes Jahr war die Unsicherheit gross, ob wir wegen Corona Einbussen bei den Steuereinnahmen verzeichnen müssen.» Doch mittlerweile ist klar, dass Gais von pandemiebedingten Steuerausfällen kaum betroffen ist. Der überwiegende Anteil der Steuern stammt in der Mittelländer Gemeinde von natürlichen Personen, Gewerbe und Industrie machen nur einen sehr geringen Anteil aus. Die Steuerkraft wächst seit Jahren kontinuierlich an, sodass der Gemeindehaushalt gemäss Koller mittlerweile auf eine «gute finanzielle Basis» bauen darf.

Michael Litscher ist Gemeindepräsident von Walzenhausen. Bild: Archiv

Eine Gemeinde mit einem deutlich höheren Anteil an juristischen Personen ist Walzenhausen. Aber auch die Vorderländer Gemeinde sieht in ihrem Voranschlag 2022 eine Steuersenkung vor. Um 0.2 auf 3.2 Einheiten soll dieser gesenkt werden. Als Hauptgrund wird das hohe Eigenkapital von fast zehn Millionen Franken angegeben, das abgebaut werden soll. Zudem ist die finanzielle Situation der Gemeinde seit Jahren gut; bereits 2016 und 2019 konnte der Steuerfuss darum gesenkt werden. Und der Trend setzt sich fort – trotz Corona. «Die Steuerausfälle aufgrund der Pandemie sind nicht in dem Ausmass eingetroffen, wie einst befürchtet», sagt Gemeindepräsident Michael Litscher. Für das Jahr 2020 verzeichnete der Kanton einen Einbruch von rund 30 Prozent bei den juristischen Personen. In Walzenhausen wurde ein solcher von vergleichsweise geringen zehn Prozent verbucht. Und auch das laufende Jahr schliesst voraussichtlich besser ab als budgetiert. Einnahmen bei den allgemeinen Gemeindesteuern von 6,546 Millionen wurden im Voranschlag 2021 festgehalten. Bereits jetzt sind es rund 6,6 Millionen, welche die Gemeinde verbuchen durfte. Litscher:

«Das Niveau der Steuereinnahmen beläuft sich wieder auf demjenigen von 2019.»

Ein Abbau des Eigenkapitals, welches sich mittlerweile auf 3,8 Millionen beläuft, plant auch Reute und will darum den Steuerfuss von 3.9 auf 3.7 Einheiten senken. Dies entspricht ungefähr einem jährlichen Minderertrag von 100'000 Franken. Doch wie Gemeindeschreiber Remo Ritter auf Anfrage hin ausführt, sei dieses Minus verkraftbar. Die finanzielle Situation der Gemeinde sei gut, die Steuerkraft steigt seit Jahren kontinuierlich an. Von coronabedingten Steuerausfällen merke man nichts. Im Voranschlag 2021 sind Einnahmen von 2,06 Millionen prognostiziert worden. «Diese Summe sollten wir erreichen, wenn nicht sogar übertreffen», so Ritter. Im Voranschlag 2022 sind gar Steuereinnahmen von 2,2 Millionen Franken vorgesehen. Reutes Einnahmen setzen sich zum grossen Teil aus Steuern von natürlichen Personen zusammen. Der Gewerbeanteil ist mit jährlich rund 105'000 Franken an Steuern sehr gering.

Urs Rohner ist Gemeindepräsident von Rehetobel. Bild: Archiv

Eine Senkung des Steuerfusses sieht auch Rehetobel vor. Dort wurde sie schon länger angekündigt, entspricht sie doch einem Versprechen, das einst gegeben wurde. Um die Investition für den Bau des neuen Schwimmbads stemmen zu können, wurden pro Jahr 0.1 Einheiten aufgewendet. Die Schuld ist jetzt getilgt, und somit will die Gemeinde den Steuerfuss wieder auf 4.2 Einheiten senken. Hat die Pandemie hier überhaupt zu irgendwelchen Steuerausfällen geführt? «Einen kleinen Effekt haben wir registriert», sagt Gemeindepräsident Urs Rohner. Die Gastrobetriebe in der Gemeinde hätten zwar teilweise schwarze Zahlen schreiben können, doch lagen die Gewinne unter denjenigen des Vorjahres. Die juristischen Personen machen in Rehetobel jedoch nur einen kleinen Anteil am Fiskalertrag aus; von den insgesamt rund sieben Millionen Franken pro Jahr, welche durch Steuereinnahmen reinkommen, stammen etwa 200'000 bis 300'000 Franken von der Industrie und dem Gewerbe. So gesehen rechnet Rehetobel in diesem Jahr nicht mit grossen Mindereinnahmen.