Warum Steuern nicht mit Kryptowährungen bezahlt werden können

Steuerpolitik Das Appenzellerland ist kein «Crypto Valley»: Darum sind Steuerzahlungen mit Kryptowährungen nicht möglich Ab 2021 können Steuerschulden im Kanton Zug mit Kryptowährungen bezahlt werden. Akzeptiert werden die Währungen Bitcoin und Ether. Für die Finanzdirektoren von Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden, Paul Singer und Ruedi Eberle, ist das keine Option. Margrith Widmer 08.03.2022, 16.00 Uhr

Im Kanton Zug können, anders als im Appenzellerland, Steuerschulden mit Bitcoins bezahlt werden. Kin Cheung / AP

Der Kanton Zug ist der erste Schweizer Kanton, in dem Steuern mit Kryptowährungen bezahlt werden können. Und zwar «dank einer Zusammenarbeit mit Bitcoin Suisse, einer Pionierin im Schweizer Crypto Valley.» Die Zuger Steuerverwaltung akzeptiert diese neuen Zahlungsmittel seit Februar 2021.

Der Grund, warum Kryptowährungen gefördert werden, liegt darin, dass sich im Kanton Zug eine überdurchschnittlich grosse Anzahl Unternehmen aus der Krypto-Branche angesiedelt hat. «Als Heimat des Crypto Valleys ist es uns wichtig, den Einsatz von Kryptowährungen im Alltag weiter zu fördern und zu vereinfachen», sagt Finanzdirektor Heinz Tännler. Er fügt hinzu:

«Durch die Möglichkeit, Steuerschulden mit Bitcoin oder Ether bezahlen zu können, machen wir einen grossen Schritt in diese Richtung.»

Die Steuerbegleichung mittels Kryptowährung wird sowohl Gesellschaften als auch Privatpersonen bis zu einem Forderungsbetrag von 100’000 Franken zur Verfügung stehen. Teilzahlungen werden nicht akzeptiert.

«Nein» in beiden Appenzell

Der Ausserrhoder Finanzdirektor Paul Signer. Ennio Leanza / KEYSTONE

Anderer Meinung sind die Finanzdirektoren beider Appenzell. Der Ausserrhoder Regierungsrat Paul Signer sagt auf Anfrage: «Nein, bis jetzt wollte noch niemand seine Steuern in einer Kryptowährung bezahlen. Aus diesem Grund war es bisher einfach noch nicht nötig, dass sich der Regierungsrat mit solchen Fragen befassen musste. Wenn der Fall jedoch einträte, würden sich für einen kleinen Kanton wie Ausserrhoden schwierige interne Umsetzungsfragen stellen.»

Ruedi Eberle ist Innerrhoder Säckelmeister. Bild: PD

«Nein», sagt auch der Innerrhoder Säckelmeister Ruedi Eberle: «Wir beschränken uns auf die Steuerzahlungen in Schweizer Franken und sehen weder einen Bedarf, noch eine Notwendigkeit, andere Währungen zu akzeptieren. Kryptowährungen sind hochvolatil und damit nicht geeignet, den Staatshaushalt zu finanzieren.»

Keine Probleme diesbezüglich sieht die Zuger Finanzdirektion. Sie hat sich für eine Zusammenarbeit mit dem 2013 gegründeten Unternehmen Bitcoin Suisse entschieden. Bitcoin Suisse bringe in die Partnerschaft mit dem Kanton Zug mehr als sieben Jahre Erfahrung in der Kryptotechnologie und im Zahlungsverkehr ein. Arthur Vayloyan, CEO von Bitcoin Suisse sagt: «Die Kombination von Handelstechnologie und Zahlungsverkehr mit Kryptowährungen ermöglicht uns, dem Steuerzahler eine gute Benutzererfahrung zu bieten und dem Kanton Zug einen ausgereiften Service zu offerieren.» Bitcoin Suisse habe das Krypto-

und Blockchain-Ökosystem in der Schweiz massgeblich geprägt und sei eine treibende Kraft bei der Entwicklung des «Crypto Valleys» und der «Crypto Nation Switzerland».

Als regulierter Schweizer Finanzintermediär in der Lizenzierungsphase für die Schweizer und liechtensteinische Banklizenz, biete Bitcoin Suisse Prime Brokerage, Verwahrung, Crypto Payments, besicherte Darlehen, Staking, Tokenization und andere Krypto-

Finanzdienstleistungen für private und institutionelle Kunden an, so die Zuger Finanzdirektion.