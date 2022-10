SVP AR fordert höhere Abzüge für Versicherungsprämien

Steuergesetzrevision «Mittelstand wird abgespeist»: SVP fordert höhere Abzüge für Versicherungsprämien Die Ausserrhoder Regierung will im Rahmen der Teilrevision des Steuergesetzes den Abzug für Versicherungsprämien von 2000 auf 2400 Franken erhöhen. Das ist der SVP-Fraktion zu wenig. David Scarano 22.10.2022, 05.00 Uhr

Finanzdirektor Paul Signer wird bei der Teilrevision des Steuergesetzes gefordert sein. Bild: David Scarano

In seiner nächsten Sitzung am 31. Oktober befasst sich der Ausserrhoder Kantonsrat mit der Teilrevision des Steuergesetzes. Der Regierungsrat schreibt zwar, dass diese in erster Linie den formellen Nachvollzug von Bundesrecht zum Ziel habe. Doch die Vorlage wird zu reden geben – nicht nur wegen der heftig umstrittenen Neuverteilung der Gewinnsteuererträge zwischen dem Kanton und den Gemeinden.