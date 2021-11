Die neuen Steuerfüsse in der Übersicht

Steuerfussranking Heiden rutscht ab, Lutzenberg steigt auf: So ändert sich mit den neuen Voranschlägen die Rangliste der Steuerfüsse Ende November wird in den Ausserrhoder Gemeinden über deren Voranschläge 2022 abgestimmt. Einige möchten mit ihren Steuern runter, eine rauf. Doch wie sieht die aktuelle Steuerfussrangliste in den Gemeinden aus? Ein Überblick. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 19.11.2021, 05.00 Uhr

Heiden ist die einzige Gemeinde, welche auf 2022 eine Steuerfusserhöhung vorsieht. Bild: APZ

In Appenzell Ausserrhoden gibt es – sofern es ein Ja zu den Voranschlägen an der Urne gibt – auf kommendes Jahr hin gleich einige Veränderungen bei den Steuerfüssen. Eins vorneweg: Spitzenreiter und Schlusslicht driften noch weiter auseinander. So beantragt Teufen im Voranschlag 2022 eine weitere Senkung um 0,1 Einheiten auf 2,7. Hundwil behält mit 4,7 Punkten nach wie vor den höchsten Satz.

Grosse Veränderungen gibt es auf das kommende Jahr hin voraussichtlich vor allem im Vorderland. Insgesamt fünf Gemeinden möchten ihren Steuerfuss ändern. Walzenhausen, Rehetobel, Lutzenberg und Reute sehen eine Senkung vor, Heiden plant eine Erhöhung um 0,2 Einheiten. Das würde die Reihenfolge in der Standortattraktivität ändern: Hatte Heiden bis heuer noch zusammen mit Lutzenberg den zweitattraktivsten Steuerfuss im Vorderland, fände es sich ab kommendem Jahr zusammen mit Wolfhalden an vierter Stelle wieder.

Im Mittelland wollen Gais und Teufen ihre Steuerfüsse senken. In einem Ranking würde dies jedoch nichts ändern; Teufen bleibt unangefochten an erster Stelle, Gais an dritter – auch in gesamtkantonaler Sicht. Und im Hinterland will Urnäsch um 0,1 Einheiten runter, würde aber hinter Stein, Schönengrund, Herisau und Schwellbrunn verbleiben.

Hohe Eigenkapitalpolster in den Gemeinden

Was weiter auffällt: Viele Gemeinden wollen ihre Steuerfüsse aufgrund des relativ hohen Eigenkapitals senken, das sie derzeit aufweisen. Urnäsch (Eigenkapital von 10,6 Millionen Franken), Walzenhausen (9,6 Millionen), und Gais (13,1 Millionen) gehören zu diesen. Doch was gilt als hohes Eigenkapital, was als tiefes? Gemäss Walter Schiess, Finanzverwalter in Gais, lassen sich diese Fragen nicht so einfach beantworten. Es gebe keine Richtlinien, was die «richtige» Menge an Eigenkapital ist. Das hängt unter anderem von der Grösse der Gemeinde wie auch der Verschuldung ab. «Schlussendlich hat das Ganze Auswirkungen auf die Kennzahlen. Dort sind dann die Richtwerte definiert. Jede Gemeinde hat bei den Kennzahlen finanzpolitische Ziele definiert. Die Kennzahlen unserer Gemeinde sind alle im grünen Bereich.» Mehr noch: Gais meldet einen voraussichtlich ausserordentlichen Steuerertrag als weitere Ursache, um den Steuerfuss zu senken.

Von einem unerwarteten Geldsegen sind jedoch nicht alle Gemeinden betroffen, die mit den Steuern runter möchten. Rehetobel gibt beispielsweise als Grund an, dass es sein Versprechen einlösen will, das es einst den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern gegeben hat. Um die Investition für den Bau des neuen Schwimmbads stemmen zu können, wurden pro Jahr 0,1 Einheiten aufgewendet. Die Schuld ist jetzt getilgt, und somit will die Gemeinde den Steuerfuss wieder auf 4,2 Einheiten senken.

Einzige Gemeinde, die mit dem Steuerfuss rauf will, ist Heiden. Besser gesagt: Sie müsste diesen Schritt gehen, um eine stärkere Verschuldung abzuwenden. Denn die Investitionen, die in der Vorderländer Gemeinde anstehen, sind gross. Die geplante Dreifachturnhalle Gerbe kostet rund 16,2 Millionen Franken und der neue Bahn- und Bushof netto 2,8 Millionen Franken. Grossprojekte, welche Heiden an seine Grenzen bringt: Der Nettoverschuldungsquotient steigt gemäss Aufgaben- und Finanzplan bis 2025 auf 236 Prozent, was die kantonale Finanzaufsicht zur Folge hätte. Mit der Steuererhöhung würden zumindest 740'000 Franken an Mehreinnahmen generiert.

Walzenhausen mit der grössten Steuersenkung im 10-Jahres-Vergleich

Es sind somit kleine Verschiebungen im Steuerranking der Gemeinden, die sich auf das Jahr 2022 hin ergeben könnten. Doch wie sieht es im 10-Jahres-Vergleich aus? Der durchschnittliche Steuerfuss betrug 2012 3,9. Spitzenreiter war damals – wie heute – Teufen mit 3,0, den letzten Platz teilten sich Bühler, Hundwil, Trogen und Urnäsch mit 4,3 Einheiten. Im Vergleich zu den neusten Voranschlägen würde Walzenhausen mit einem Minus von 0,6 Einheiten im Vergleich zu 2012 die grösste, positive Entwicklung vorweisen können. Hundwil hat hingegen mit einer Erhöhung um 0,4 Einheiten die Steuern am meisten erhöhen müssen. Was weiter auffällt: Das Gefälle zwischen dem tiefsten und dem höchsten Steuerfuss war damals mit 1,3 Einheiten deutlich kleiner als es im kommenden Jahr mit satten 2,0 Einheiten der Fall wäre. Diese Entwicklung könnte Auswirkungen haben auf die anstehende Revision des Finanzausgleichsgesetzes.