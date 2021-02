Steuererklärung Erwerbsersatzentschädigung, Homeoffice, Kurzarbeit: So lässt sich im Coronajahr Steuern sparen Dieses Jahr ist vieles anders – auch das Ausfüllen der Steuererklärung. Die Coronamassnahmen haben für Ausserrhoder Steuerpflichtige verschiedene Auswirkungen, wie eine Übersicht zeigt. Martin Oswald, Jesko Calderara 27.02.2021, 05.00 Uhr

Wegen der Coronakrise und den getroffenen Massnahmen muss dieses Jahr beim Ausfüllen der Steuererklärung mehr beachtet werden als sonst. Bild: Pius Amrein

In Appenzell Ausserrhoden sind in den letzten Wochen die ersten Härtefallbeiträge ausbezahlt worden. Bis anhin wurden 90 Gesuche eingereicht und Hilfe in Höhe von einer Million Franken genehmigt. Für viele Gewerbler und Arbeitnehmer stellt sich nun die Frage, welche steuerlichen Auswirkungen diese finanziellen Entschädigungen sowie die Themen Kurzarbeit und Homeoffice haben. Dieser Ratgeber erleichtert das Ausfüllen der Steuererklärung. Richtig angewandt, kann damit Geld und Zeit gespart werden.