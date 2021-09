Präsidentin des Volkskunde-Museums Stein tritt zurück

Stein Rücktritte in Präsidium und Verwaltung: Es rumort im Appenzeller Volkskunde-Museum Madeleine Messmer, die Präsidentin der Genossenschaft Appenzeller Volkskunde-Museum Stein, legt nach nur einem Jahr ihr Amt nieder. In den letzten Monaten haben zudem vier Mitglieder den Verwaltungsrat verlassen. Karin Erni 23.09.2021, 12.00 Uhr

Madeleine Messmer bei ihrer Wahl vor einem Jahr. Bild: APZ

Madeleine Messmer tritt gemäss einer Mitteilung als Präsidentin des Appenzeller Volkskunde-Museums per sofort zurück. Sie wurde nach zwei Jahren als Mitglied der Verwaltung im September 2020 zur Präsidentin gewählt. In ihrem Rücktrittsschreiben erwähnt sie, dass für das Museum eine Fülle von grossen Herausforderungen bestehen.

Es sind dies eine neue Strategie, eingebettet in die Museumsstrategie des Kantons, der Aufbau einer neuen Organisations- und Führungsstruktur und die Positionierung des Museums in der Öffentlichkeit durch Konzeption von publikumswirksamen Dauer- und Sonderausstellungen. Dazu kommen zusätzlich die Bewältigung der Auswirkungen der Coronapandemie und aus allen Aufgaben folgend die Sicherstellung der finanziellen Situation des Museums für eine gute Zukunft.

Unterschiedliche Vorstellungen über Strategie

Nun habe sich aber gezeigt, dass bei der Bewältigung dieser Aufgaben unterschiedliche Vorstellungen über die zu verfolgende Strategie, die Positionierung und die Führung des Museums bestehen. In ihrem Rücktrittsschreiben an die Genossenschafter und interessierte Kreise sagt sie:

«Im Sinne der Sache, zum Wohle des Appenzeller Volkskunde-Museums und meiner Gesundheit zuliebe mache ich deshalb den Weg frei für neue Lösungen. Zudem bin ich überzeugt, dass durch jede Veränderung auch Chancen entstehen.»

Madeleine Messmer habe sich mit sehr viel Herzblut und mit sehr grossem Engagement für das Museum in Stein eingesetzt, und die Entwicklung und das Wohl der Genossenschaft standen bei ihr immer im Mittelpunkt, heisst es in der Mitteilung. «Wir haben grossen Respekt vor ihrer Entscheidung im Sinne der Sache, für eine erfolgreiche Zukunft des Appenzeller Volkskunde-Museums. Wir danken ihr im Namen der Verwaltung der Genossenschaft ganz herzlich für ihren vorbildlichen Einsatz und ihre grosse Leistung für das Volkskunde-Museum. Für die Zukunft wünschen wir Madeleine Messmer alles Gute und vor allem beste Gesundheit.»

Veränderungen in der Verwaltung

Bereits auf die diesjährige Generalversammlung (GV) vom Mai traten die langjährigen Mitglieder der Verwaltung, Fritz Leirer, Mitgründer des Museums, nach 39 Jahren, und Louis Slongo, nach zwölf Jahren, zurück. Sie wurden im Zirkularverfahren für ihre grossen Verdienste zu Ehrenmitgliedern ernannt. Mitte Mai teilte Christoph Buchmann, Vizepräsident und langjähriges Mitglied der Verwaltung, mit, dass er nach 15 Jahren ebenfalls aus der Verwaltung austreten wird.

Die Information traf nach dem Versand der Einladung zur GV ein, weshalb die Ehrenmitgliedschaft für Christoph Buchmann an der nächsten GV traktandiert wird. Ebenfalls hat Oliver Ittensohn Mitte September den Austritt aus der Verwaltung bekanntgegeben. Die Verwaltung dankt allen austretenden Mitgliedern der Verwaltung für ihr grosses Engagement zum Wohle des Museums.

Nächste Schritte in eine erfolgreiche Zukunft

Aufgrund des Rücktritts der Präsidentin und der Mutationen in der Verwaltung wurde Charles Lehmann als neuer Vizepräsident gewählt. Er wird in dieser Funktion die Führung der Genossenschaft bis zur nächsten Generalversammlung im Jahr 2022 übernehmen und trägt auch die Verantwortung für die jetzt durchzuführenden Massnahmen.

Die Verwaltung stellt sich den anstehenden Herausforderungen und diskutiert in Workshops die Organisations- und Führungsstruktur und die Strategie des Museums. Auch steht die Ressortzuteilung in der aktuell anzahlmässig kleineren Verwaltung auf der Traktandenliste. Sie sind die Basis für die Regelung der Nachfolge von Sandra Nater in der Geschäftsführung der Genossenschaft, so die Mitteilung weiter.