Erneuter Führungswechsel beim Appenzeller Volkskunde-Museum Stein

Vor einem guten halben Jahr erst hat Kathrin Dörig die Stelle als Geschäftsführerin des Appenzeller Volkskunde-Museums Stein angetreten. Kürzlich vermeldete die Institution ihren Abgang per Ende Oktober. Nur einen Monat später wird auch Kuratorin Nathalie Büsser, die mit Dörig die Co-Geschäftsleitung bildet, das Museum verlassen. Büsser war seit 2018 als Kuratorin im Museum tätig.

Die Trennung sei aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen über die künftige inhaltliche und strukturelle Ausrichtung des Museums sowie die personelle Situation zu Stande gekommen, heisst es in der Mitteilung. Beide Co-Leiterinnen wollen sich auf Nachfrage nicht zu den Gründen für ihre Kündigungen äussern. Gemäss Präsident Charles Lehmann ging es um die Frage, wie man eine Genossenschaft und insbesondere ein Museum führt und wie die Prozesse dazu gestaltet werden.

Die Geschäftsleitung des Volkskunde-Museums ist mit insgesamt 60 Stellenprozent dotiert. Kathrin Dörig, die für den Bereich Marketing/Administration zuständig war, hatte 30 Prozent inne. Die Stelle der Kuratorin betrug ebenfalls 30 Prozent. Charles Lehmann räumt ein, dass die Lösung mit einer Co-Geschäftsführung nicht ideal gewesen sei. «Wir suchen jetzt mit Schwergewicht nach einer Person, welche beide Bereiche ausführen kann.» Es laufe in Richtung einer Vollzeitstelle, so Lehmann. «Eine Erhöhung der Stellenprozente war von der Verwaltung schon vor den Kündigungen bewilligt worden.»

Museumsbetrieb ist sichergestellt

Lehmann sieht unter diesen Umständen wenig Probleme, eine Geschäftsleiterin oder einen Geschäftsleiter zu finden. «Mir wurde von Kennern der Materie gesagt, es gebe wenig Stellen in diesem Bereich. Es dürften also mehrere Bewerbungen eingehen.» Sie würden bei der Suche zudem fachlich durch das Ausserrhoder Amt für Kultur unterstützt, so der Präsident. «Die gesuchte Person muss auch historisch bewandert sein, da wir ein Volkskundemuseum sind.»

Auf den Museumsbetrieb hätten die Abgänge sicher Auswirkungen, so Lehmann. «Vor allem wenn man von einem Neuanfang spricht. Wir sind von der Verwaltung sehr gefordert, den Museumsbetrieb in der Zwischenzeit sicherzustellen.» Die aktuelle Sonderausstellung «Geschnitztes Appenzeller Brauchtum» laufe noch bis im Januar. «Die Sammlung von Hans-Rudolf Merz ist sehr beliebt.».Aber auch die nächste Sonderausstellung ist gemäss dem Präsidenten bereits gut vorbereitet. «Die Dauerausstellung erfährt aktuell nur kleine Veränderungen.»

Charles Lehmann sitzt seit zwei Jahren in der Verwaltung der Genossenschaft Appenzeller Volkskunde-Museum und wurde an der Generalversammlung im Mai zum Präsidenten gewählt. «Wie an der Generalversammlung erwähnt, habe ich das Amt nicht gesucht», so Lehmann. Der pensionierte Regionenleiter Privat- und Geschäftskunden der St.Galler Kantonalbank investiert aktuell viel Zeit für das Museum. Er habe sich das Ehrenamt etwas anders vorgestellt, so Lehmann. «Aber wenn Schwierigkeiten auftauchen, kann ich nicht einfach davonlaufen. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Lösung finden.»