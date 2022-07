Siegerprojekt für Schulraumerweiterung Buchen steht fest

Steigende Schülerzahlen Kommendes Jahr wird abgestimmt: Projekt zur Schulraumerweiterung Buchen in Speicher steht fest Aufgrund steigender Schülerzahlen will die Gemeinde Speicher das Schulareal Buchen erweitern. Ein Architekturwettbewerb wurde im vergangenen Winter durchgeführt. Der Projektentwurf dürfte deutlich über 20 Millionen Franken kosten. Astrid Zysset 08.07.2022, 12.00 Uhr

Architekt Sascha Mayer und Landschaftsarchitekt Martin Inauen begutachten die Pläne. Bild: Astrid Zysset

14 Architekturbüros haben einen Vorschlag zur Erweiterung des Schulareals Buchen in Speicher eingereicht. Nun steht der Sieger fest. Gemäss Paul Knill, Präsident der Fachjury, hat der Vorschlag des Büros Antoniol + Huber + Partner, Frauenfeld, aufgrund seiner Kompaktheit und der Raumaufteilung überzeugt. So finden sich zwischen den Schulzimmern zahlreiche Lernnischen und Nutzflächen, welche flexibel für den Unterricht oder während der Bauzeit genutzt werden können. Entworfen hatte das Siegerprojekt Architekt Sascha Mayer. Er hat am Mittwochabend im Buchensaal, als das Siegerprojekt der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, ausgeführt, dass sich der Neubau optimal in die bestehende Schullandschaft eingliedere. So werde eine einheitliche Optik zusammen mit dem Hallenbad und den bestehenden Schulhäusern angestrebt.