Grosse Skepsis wegen der Schulraumerweiterung in Stein

Steigende Schülerzahlen «Asbestverseuchtes Schulhaus»: Skepsis wegen Schulhaussanierung in Stein ist gross Ende November wird in Stein über den Baukredit zur Erweiterung der Primarschulanlage abgestimmt. Wird diese ausgebaut, muss der bestehende Teil saniert werden. Und dort gibt es einige Punkte, die den Bürgerinnen und Bürgern Sorge bereiten. Astrid Zysset 11.11.2021, 17.00 Uhr

Die Primarschule Stein soll aufgrund der steigenden Schülerzahlen erweitert werden. Aber auch eine Sanierung steht an. Bild: Archiv

Es waren kritische Fragen, denen sich der Gemeinderat Stein stellen musste. Vergangenen Mittwochabend informierte er in der Mehrzweckanlage zur Abstimmungsvorlage Schulhauserweiterung, über welche am 28. November abgestimmt wird. Ein kontroverses Thema. Denn die Vorlage hat in den Augen der an diesem Abend anwesenden Bürgerinnen und Bürger ein paar Tücken.

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen und der neuen Anforderungen im Rahmen des Lehrplans 21 muss die Gemeinde Stein mehr Schulraum schaffen. Das Bauprojekt sieht die Erweiterung der bestehenden Primarschulanlage um zwei Schulzimmer und sechs Gruppenräume vor. Kostenpunkt: Rund 3,875 Millionen Franken. Der Baukredit kommt nun an die Urne.

Asbest muss entfernt werden

Nicht Bestandteil der Abstimmungsvorlage sind die Zusatzmassnahmen, welche zeitgleich zur Erweiterung beim 1968 erstellten Primarschulhaus durchgeführt werden. Für 1,62 Millionen Franken müssen unter anderem die Statik der Eingangshalle und diejenige des Dachtragewerks verbessert sowie zusätzliche Massnahmen zur Erdbebensicherheit und die Entfernung verschiedener Bauschadstoffe vorgenommen werden. Zu letzterem gehört auch Asbest. Dieser findet sich in den Böden, im Plättlikleber wie auch im Elektroverteiler. Obwohl Bauleiter Martin Breitenmoser, rsp Bauleitung AG, an der Informationsveranstaltung am Mittwochabend mehrfach betonte, dass die Entfernung für die Schülerinnen und Schüler ungefährlich sei, waren die Bedenken bei den Anwesenden in der Mehrzweckanlage gross. Denn die Sanierung erfolgt während des laufenden Schulbetriebs, auf Provisorien wird verzichtet.

Von einem «asbestverseuchten Schulhaus» war in Voten seitens des Publikums die Rede. Und von der Unmöglichkeit während des Baubetriebs die Sicherheit der Kinder sicherzustellen. Vorwürfe, welche der Gemeinderat wie auch Breitenmoser entschieden zurückwiesen.

Nettoverschuldungsquotient steigt auf 170 Prozent

Auch moniert wurden zudem die Kosten. 5,4 Millionen für zwei Schulzimmer und sechs Gruppenräume erachteten einige als zu viel. Breitenmoser relativierte, dass die Ausgaben für den Neubau samt Sanierung nicht zu hoch seien. 3200 Kubik wären für diesen Preis gerechtfertigt. Nichtsdestotrotz steigt Steins Verschuldung an. Aktuell ist die Pro-Kopf-Verschuldung noch gering. Doch bis 2024 beträgt sie 5800 Franken pro Einwohner, der Nettoverschuldungsquotient liegt dann bei 170 Prozent. Die Investitionen reissen nach der Schulraumerweiterung nicht ab: Die Oberstufe wird aktuell für rund 800'000 Franken saniert, 2,3 Millionen Franken fallen für den Anschluss an die ARA St.Gallen-Au an, und in fünf Jahren wird der Sanierungsbedarf des Kindergartens eruiert.

Bezug wäre im April 2024

Siegfried Dörig ist Gemeindepräsident von Stein. Bild: Karin Erni

Gemeindepräsident Siegfried Dörig machte an der Versammlung deutlich, dass die Zeit drängt. Die Schule brauche dringend zusätzlichen Schulraum. Und: Einen Plan B gebe es nicht.

«Es muss ein Ja an der Urne geben. Das Projekt ist ein guter Weg, damit die Schule in absehbarer Zeit den benötigten Platz erhält.»

Andere Optionen wie ein Neubau einer Gesamtschule seien geprüft, aber verworfen worden. Da es eilt, soll, ein Ja an der Urne vorausgesetzt, bereits im kommenden Februar die Baueingabe erfolgen, sodass im April 2023 der Baustart wäre und ein Jahr später der Bezug der neuen Räumlichkeiten ansteht.

Bei all der Skepsis zur Schulraumerweiterung geriet der Voranschlag 2022, über welchen am 28. November ebenfalls abgestimmt wird, am Mittwochabend beinahe in den Hintergrund. Bei einem Aufwand von 7,46 und einem Ertrag von 7,32 Millionen Franken schliesst dieser mit einem leichten Aufwandüberschuss von 140'000 Franken ab. Der Steuerfuss bleibt bei 3,7 Einheiten.