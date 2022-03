Innerrhoden: Höchste Inzidenz seit Pandemiebeginn

Steigende Fallzahlen Corona ist noch nicht vorbei: Appenzell Innerrhoden verzeichnet höchste Inzidenz seit Beginn der Pandemie Küsschen hier und Händeschütteln da: Das Leben findet wieder fast wie vor Corona statt. Die vermehrten Sozialkontakte sorgen für rekordhohe Fallzahlen. Karin Erni Jetzt kommentieren 11.03.2022, 05.00 Uhr

Für die steigenden Coronazahlen im Appenzellerland dürfte nicht allein die Fasnacht verantwortlich sein. Bild: Karin Erni (2018)

Gemäss WHO sinken die Coronainfektionen weltweit. Nicht so in der Schweiz. Hier werden wegen der Omikron-Welle weiterhin steigende Zahlen verzeichnet. Betroffen sind auch die beiden Appenzeller Kantone.

Der stellvertretende Innerrhoder Kantonsarzt Markus Schmidli sagt: «Im Moment rollt eine schwere Infektionswelle über Innerrhoden hinweg. Wir haben eine 7-Tage-Inzidenz von zirka 2600 – das sind so viele wie kaum bis anhin in der gesamten Pandemie.» Ob dies eine Folge der Öffnungsschritte oder der intensiv gelebten Fasnacht sei, entziehe sich seiner Kenntnis, so Schmidli.

Auch die relativ tiefe Impfquote müsse nicht für die hohen Zahlen verantwortlich sein. «Da die Omikron-Variante den Impfschutz weitgehend umgeht, sind die Infektionszahlen überall etwa gleich. Der Unterschied liegt nur bei den schwereren Fällen – das sind praktisch zu 100 Prozent Ungeimpfte.» Die Hospitalisierungsrate sei in Innerrhoden nicht angestiegen und liege bei einem bis zwei Fällen pro Woche. Intensivpflege benötige niemand, so der Kantonsarzt.

Die Aufhebung der besonderen Lage Ende März sei politisch nicht zu umgehen, solange die Omikron-Variante dominiere und damit die Hospitalisationsraten nicht ansteigen, so der Arzt. «Medizinisch ist allerdings die damit verbundene hohe Replikationsrate des Virus sehr bedenklich. Je mehr Replikation, desto wahrscheinlicher tritt eine ungünstige Variante auf – was dann möglicherweise wieder zu starken Restriktionen zwingt.»

Auch Ausserrhoden betroffen

Auch Ausserrhoden weist steigende Inzidenzen auf, wie Franz Bach, Leiter des Amts für Gesundheit, bestätigt. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 2065. Mit über 60 Prozent sei die Positivitätsrate sehr hoch. Das lasse den Schluss zu, dass es viele unentdeckte Fälle gebe. Bach vermutet:

«In Wirklichkeit sind die Zahlen also wohl noch höher.»

Er sieht den Grund für den Anstieg weniger bei der Fasnacht als bei der weitgehenden Aufhebung der Massnahmen am 17. Februar. «Die Leute haben ihr Verhalten seither stark geändert, begegnen sich wieder ohne Maske und schütteln sich die Hände. Jeder Kontakt hat einen Effekt auf das Infektionsgeschehen.»

Zur relativ tiefen Impfquote eine kantonsspezifische Aussage zu machen, sei schwierig, so Bach. «Es werden aktuell viele geimpfte Personen positiv auf Corona getestet. Der Krankheitsverlauf bei geimpften Personen ist hingegen milder und das Risiko einer Hospitalisation kleiner.»

Infektionskontrolle bleibt wichtig

Wie in der übrigen Schweiz wirken sich die hohen Infektionszahlen auch in Ausserrhoden nicht auf die Hospitalisationen aus. «Diese waren in den letzten Wochen mit fünf bis acht belegten Betten ziemlich stabil. Die Belegung der Intensivplätze stagnierte auf eher hohem Niveau», so Bach. «Insgesamt gehen wir davon aus, dass die Situation bewältigbar bleibt.»

Dass die besondere Lage Ende März aufgehoben werden soll, erachtet Bach aufgrund der aktuell vorliegenden Daten und mit Ausblick auf Frühling und Sommer für gut vertretbar.

Ausserrhoden will gemäss Bach das Monitoring weiterführen und weiterhin testen. Auch das Contact-Tracing soll bestehen bleiben, solange eine Isolationspflicht für Erkrankte besteht.

«Wir gehen davon aus, dass sich die Lage im kommenden Herbst und Winter und mit allfälligen neuen Varianten wieder verschlimmern könnte und wollen dagegen gewappnet sein.»

Impfen ist weiterhin möglich

In beiden Appenzeller Kantonen kann weiterhin geimpft werden. In Ausserrhoden werden aktuell noch rund 50 Impfungen pro Woche durchgeführt. Anmeldungen sind über die Kantonswebseite möglich. An folgenden Samstagen kann man sich für alle Covid-Impfarten (1. bis 3. Impfung sowie Kinderimpfung) in den Impfzentren Herisau und Heiden ohne Voranmeldung zwischen 8 und 12 Uhr impfen lassen: 12. März (Herisau und Heiden), 26. März (Herisau), 2. April (Herisau). Mitzubringen sind Impfzertifikat (falls vorhanden), Krankenversicherungskarte, Identitätsausweis und eventuell Impfbüchlein.

In Innerrhoden besteht noch die kantonale Impfstrasse mit stark reduziertem Angebot. Geimpft wird nur noch mittwochs gegen Voranmeldung. Gemäss Markus Schmidli werden nur noch etwa fünf Impfungen pro Woche durchgeführt. «Der Bedarf strebt gegen Null.»

