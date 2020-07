Steffen Tolle, Marco Sessa, Peder Koch: Diese Appenzeller mischen beim FC St.Gallen mit Die Beziehungen des FC St.Gallen mit dem Appenzellerland waren schon immer vielfältig. Ob als Funktionäre, Aktionäre oder Sponsoren, auf allen Ebenen wirken Appenzeller mit. Nachfolgend einige Beispiele. Alessia Pagani 24.07.2020, 05.00 Uhr

Bei den Heimspielen des FC St.Gallen fiebern im Stadion auch immer zahlreiche Appenzeller mit. Benjamin Manser (9. Mai 2018)

Am Mittwochabend dürfte es in so manch Ausserrhoder Stube zu Enttäuschung und Kummer gekommen sein, als der FC St.Gallen mit 0:5 gegen den FC Basel untergegangen ist. Denn auch in Ausserrhoden gibt es eine Vielzahl an FC St.-Gallen-Fans, welche mit den Grün-Weissen mitfiebern und, wenn möglich, ins Stadion fahren.

Es ist noch nicht lange her, da lag das Augenmerk vieler Appenzeller auf einer anderen Sportart. Vor einigen Jahren noch galt die Hinterländer Gemeinde schweizweit als Hochburg des Eishockeys. Höhepunkt bildete die Saison 1997/1998, als der Schlittschuhclubs Herisau (SCH) erstmals und zugleich zum letzten Mal in der Nationalliga A spielte. Unglaubliche 6000 Zuschauer verfolgten am 22. März 1997 im Sportzentrum das Aufstiegsspiel gegen die Grasshoppers. Der Aufstieg löste in Herisau eine Hockey-Euphorie aus. In der folgenden Saison pilgerten durchschnittlich etwa 2500 Personen an die SCH-Heimspiele im Sportzentrum.

September 1998: Der SCH spielt in der Nationalliga A. Durchschnittlich 2500 Fans besuchen jeweils die Heimspiele. Bild: APZ

Von diesen glorreichen Zeiten ist wenig geblieben. Heute besuchen durchschnittlich 300 bis 400 Personen die Spiele. Zumindest in der Zeit, als der SCH in der Nationalliga A spielte, war er in der Region der beliebteste Club. Heute scheint es, als hätte der FC St.Gallen ihm diesen Rang abgelaufen. Einer, der sich bei beiden Sportclubs auskennt, ist Max Nadig. Der Herisauer ist seit Jahrzehnten Saisonabonnent des FC St.Gallen und war von 2009 bis 2017 Vorstandsmitglied des SCH. Nadig sagt:

Max Nadig, langjähriges Vorstandsmitglied beim SCH und Abo-Besitzer des FC St.Gallen Bild: Ralph Ribi

«Es war schon immer so: Wenn eine Mannschaft gut spielt, steigt auch das Interesse an ihr.»

Der 66-Jährige erinnert sich an Zeiten, in denen seine Freunde ihn bedauert hatten, dass er für das St.Gallen-Saisonabo Geld ausgegeben habe. Heute würden es ihm dieselben Personen gleichtun. «Es hat momentan viele Fussballverrückte aus dem Appenzellerland, die wie ich die Spiele im Stadion anschauen.»

Appenzellerland als beliebter Wohnort

Die Beziehungen des FC St.Gallen zum Appenzellerland waren schon immer vielfältig und beschränken sich keinesfalls nur auf treue Fans. So war das Appenzellerland bei den St.Galler Spielern immer schon ein beliebter Wohnort. Seiner Zeit verlegte etwa der damalige Captain Philippe Montandon seinen Lebensmittelpunkt nach Teufen.

St.Gallens Mittelfeldspieler Lukas Görtler Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Heute lebt Lukas Görtler dort. Cedric Itten und Jordi Quintillà wiederum wohnen beispielsweise in Herisau. Nun zieht Trainer Peter Zeidler nach. Kürzlich kommunizierte er seinen Umzug ins Appenzellerland. Handkehrum schafften einige Appenzeller den Sprung in die Mannschaften des FC St.Gallen. Einer der Bekanntesten dürfte der Appenzeller Heinz Bigler sein, der zwischen 1972 und 1977 in Diensten der St.Galler stand.

Von Oktober 1991 bis März 1992 hatte Bigler gar kurzzeitig das Amt des Trainers inne. Die jüngeren Generationen dürften sich noch an den in Teufen aufgewachsenen Patrick Winkler erinnern, der 2000 mit dem FC St.Gallen den Meistertitel holte. Begonnen hatte Winkler seine Karriere beim FC Teufen. Noch heute ist der mittlerweile 47-Jährige als Trainer des FC Gossau im Fussball aktiv. Beim FC Herisau seine Karriere gestartet hat hingegen Peter Eugster. Zwischen 1994 und 1998 war der Herisauer dreimal im Kader der St.Galler, kam jedoch selten zu Einsätzen.

Ausserrhoden stellt vier der neun Entscheidungsträger

Rolf Schubiger, Aktionär der

FC St.Gallen Event AG Bild: Michel Canonica

Auch als Aktionäre, Sponsoren und Funktionäre wirken einige Appenzeller mit. So stammen mit dem Steiner Vermögensberater Ernst Eisenhut, dem ehemaligen Bank-Wegelin-Teilhaber Steffen Tolle aus Rehetobel, den im Immobiliengeschäft tätigen Brüdern Patric und Jérôme Müller aus Teufen und dem in Teufen wohnhaften Unternehmer Rolf Schubiger vier der neun Aktionäre der St.Gallen Event AG aus Ausserrhoden.

Faktisch sind diese Aktionäre die Entscheidungsträger beim Ostschweizer Fussballclub. Eisenhut ist 2017 beim Rückzug von Präsident Dölf Früh – notabene ebenfalls in Teufen wohnhaft und in der Region geschäftlich tätig – und dem CEO der Event AG, Pascal Kesseli, als Aktionär in die Event AG eingestiegen und hatte gleich zu Beginn schwerwiegende Entscheidungen mit zu treffen. Die Aktionäre wählten an einer ausserordentlichen Generalversammlung den heutigen Verwaltungsrat. Eisenhut und die übrigen Aktionäre sind damit auch für den heutigen Erfolg der Mannschaft mitverantwortlich. Im Verwaltungsrat sass bis ins Jahr 2016 der Urnäscher Unternehmer Jakob Gülünay.

Ernst Eisenhut, Aktionär der

FC St.Gallen Event AG Bild: Benjamin Manser

Nun ist Eisenhut vier Jahre als Aktionär dabei – Jahre, die ihm einiges an Kopfzerbrechen bereitet haben, wie der 67-Jährige sagt:

«Man fiebert mit, leidet mit, freut sich und ist traurig.»

Den Tag, als die Aktionäre den neuen Verwaltungsrat mit Matthias Hüppi an der Spitze gewählt hatten, bezeichnet Eisenhut als einen der aufregendsten in seinem Leben. «Es war spannend, aber auch verrückt, was da alles abgelaufen ist.» Heute überwiege die Freude, dass alles gut gekommen ist. «Ich bin froh, dass ich während dieser Phase dabei sein konnte.» Die jetzigen Aktionäre verstünden sich sehr gut und man tausche sich viel aus, auch mit dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung.

In Bezug auf den Erfolg in der laufenden Saison gibt sich Eisenhut bescheiden. Dieser sei nicht den Geldgebern geschuldet, sondern allen – Spielern, Trainer, Sportchef, Staff und nicht zuletzt den Fans. Eisenhut sagt:

«Die Fans sind hervorragend. Und Fans sind wichtig, sie machen viel aus. Es ist unglaublich, was die Ostschweizer zu Stande bringen.»

Eisenhut verfolgt die Matches, wenn immer möglich, gemeinsam mit Freunden, darunter Rolf Schubiger und Steffen Tolle, in der grössten der FCSG-Lounges. Diese bietet Platz für 30 Personen.

Erfolgreicher Transfer und Kursmanipulationen

Hier könnte man noch lange weitermachen, beispielsweise beim langjährigen Stadionsprecher Richard Fischbacher, der während fast 20 Jahren in Bühler als Gemeindeschreiber amtete, beim ehemaligen Stadionmanager Marco Sessa aus Waldstatt oder beim Dienstagsclub, einer wichtigen Donatorenvereinigung, in der – um nur einige zu nennen – etwa der Steiner Kantonsrat Marcel Walker oder Peder Koch, CEO der Berit Klinik Speicher, vertreten sind.

Die Berit Klinik wiederum gehört zu den Grosssponsoren des FC St.Gallen. Wenn man die Verbindungen des FC St.Gallen ins Appenzellerland thematisiert, darf ein Name nicht vergessen werden, nämlich jener von Vinicio Fioranelli – jenem Fifa-Spielerberater, der 1988 den Transfer von Ivan Zamorano zu St.Gallen eingefädelt hatte und der 2013 von der Börsenaufsicht wegen Kursmanipulationen gebüsst wurde. Wo hatte Fioranelli wohl einst seinen Wohnsitz? Genau, in Herisau.

Wiedersehen im Jahr 2004: Vinicio Fioranelli, Ex-Spieler Ivan Zamorano, der ehemalige Präsident Carlo Hidber und Ex-Spieler Hugo Rubio.

Bild: APZ